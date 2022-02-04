Бердянськ: тарифний скандал дійшов до суду

У вівторок, 2 лютого, відбулося засідання Господарського суду Запорізької області про оскарження процедури оприлюднення публічних договорів тепломережі Бердянська. Зокрема, йдеться про нарахування абонентської плати споживачам, які перейшли на індивідуальне опалення свого житла та відключилися від централізованого теплопостачання.

Про цю проблему «Новин Приазов'я» розповідали докладно в окремому ефірі ще в грудні минулого року.

На засіданні суду 2 лютого міська влада надала дані з показаннями понад п'ятдесяти голів ОСББ про несвоєчасне ознайомлення абонентів щодо нової методики нарахування плати за тепло, розповів кореспонденту «Новин Приазов'я» голова депутатської комісії з питань ЖКГ Бердянської міської ради Володимир Цуканов.

«Тобто, п'ятдесят ОСББ підтвердили позицію міської влади, що жителі міста, громада не була певним чином ознайомлена з таким договором. Суд, за ініціативи представника тепломережі, взяв перерву в засіданні для того, щоб тепломережа могла ознайомитися з цими свідченнями», – сказав Цуканов.

За його словами, наступне засідання заплановане також на лютий, але дата поки що невідома.

«Засідання має відбутися та дати рішення у цій справі або в лютому, або в середині березня. Буде поставлена крапка, оскільки є певні терміни розгляду цієї справи, які подальші дії влади. Продовжуємо брати участь у судовому засіданні», – додав депутат.

Він також стверджує, що жителям надали можливість зробити перерахунок заднім числом.

Вже шістнадцять будинків у Бердянську мають перерахунок за тепло, більш як чотири сотні жителів звернулися одноосібно і отримали перерахунки

Заступник міського голови Бердянська з питань ЖКГ Василь Федосов сказав «Новинам Приазов'я», що на сьогодні «вже шістнадцять будинків мають перерахунок, більш як чотири сотні жителів звернулися одноосібно і отримали перерахунки».



Разом з цим громадська активістка з Бердянська Мирослава Савицька, яка має індивідуальне опалення, розповіла в ефірі про відсутність платіжок з перерахованими сумами.



«Ні, платіжки не отримуємо, адже ми ще не бачили договори. Перше, що ми хотіли, договір подивитися. Ми написали відповідні листи до тепломережі, нам надійшли відписки, і договорів ми не бачимо. Там є з обслуговуванням та без, є чотири види договорів. Зараз платіжки надходять щомісяця все більше і більше», – зазначила активістка.



Вона вважає, що Бердянська тепломережа мала б самостійно перевірити нарахування абонентам, наявність у будинках місць загального користування та опалюються вони чи ні.



«В будинку, де мешкаю я, навіть не встановлений лічильник. Вони рахують і стояки, і місця загального користування, і підвали. Мені, автономному опаленню, виставили рахунок п'ятсот гривень, при тому, що я сплачую за газ п'ятсот гривень і опалюю близько місяця», – розповіла жінка, додавши, що люди мають намір самостійно оскаржувати рішення щодо нарахувань без участі в процесі влади.



Керівництво тепломережі Бердянська відмовилося коментувати редакції «Новин Приазов'я» ситуацію з нарахуваннями абонентам та позовом влади до суду. Раніше директор приватного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» Юрій Литовченко заявив «ТБ-Бердянськ», що «нарахування відповідають нормам закону».