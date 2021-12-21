Тарифний скандал у Бердянську. Чому жителі не хочуть платити тепловикам?

Бердянськ охопив тарифний скандал – місцеві жителі, які відключилися від централізованого теплопостачання і перейшли на індивідуальне опалення, відмовляються сплачувати абонентську плату місцевій тепломережі. Тепловики посилаються на зміни в українському законодавстві. Місцева влада підтримує жителів і заявляє, що готова розірвати договір оренди з тепломережею та позиватися до суду. В ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода з’ясовували, чим загрожує Бердянську несплата абонентами за тепло і яким чином в місті намагаються вирішити ситуацію.

Чому виникла проблема?

На законодавчому рівні для всієї України запроваджені норми, які передбачають, що всі власники квартир, незалежно від того, чи є вони споживачами послуг тепломережі, мають сплачувати послугу за опалення місць загального користування. І незалежно від того, правильно проведена процедура укладання публічних договорів, чи ні, цей закон продовжує діяти.

Такі питання, що призводять до зміни нарахувань порядку оплати, повинні обговорюватися з отримувачами послуг

З 1 листопада «Бердянське підприємство теплових мереж» почало розподіляти теплову енергію у будинках, згідно з методикою, затвердженою українським Мінрегіоном. Згідно з нею, за місця загального користування внутрішньобудинкові та внутрішньоквартирні мережі сплачують не лише власники квартир із централізованим опаленням, але й ті, в кого опалення автономне. Раніше спожиту теплову енергію будинком розподіляли лише на тих, у кого централізоване опалення. Зміна методики не збільшила нарахування, а лише змінила розподіл у будинку між співвласниками квартир. За методикою, прописаний відсоток розподілу теплової енергії, згідно поверховості будинку, від 10 до 20% за базовими показниками. Нарахування за внутрішньоквартирні мережі залежить від довжини стояків у квартирі та її площі.

Через нові нарахування за опалення ситуація в Бердянську загострилась – жителі, які відмовились від центрального теплопостачання, минулого тижня збиралися на мітинг. Також відбулося обговорення проблемних питань щодо розміру нарахувань за послуги теплопостачання містянам за участю голови ОСББ, депутатів міської ради та спеціалістів профільних служб міста.

Зимові загрози для міста

Виконувач обов'язків міського голови Олександр Свідло вважає, що ситуація, що склалася навколо нарахування за послуги з теплопостачання в опалювальному сезоні 2021/22 років, – неприпустима. В тому що сталося, він бачить брак роз’яснень як з боку тепловиків, так і влади.

«Оскільки такі питання, як і зміни в законодавстві, що призводять до зміни нарахувань порядку оплати, повинні обговорюватися з отримувачами послуг», – зазначив Свідло.

Заступник директора «Бердянського підприємства теплових мереж» Іван Тодоров пояснив, чим відрізняється нова методика нарахувань: «До 1 жовтня 2021 року у нас діяли зовсім інші правила і методи. Ми тепло, що зайшло в будинок, роподіляли лише людям, у яких було центральне опалення. Лише їм. Тобто це тепло, 100 гігакалорій, ми розподіляли лише тим, хто з опаленням. Зараз, зайшовши в новий ринок, із 1 жовтня цього року алгоритм розподілу змінився. Ми працюємо в законодавчому полі. Ми не можемо на свій розсуд щось застосовувати або щось не застосовувати».

Повинні заново «завісити» цей закон, дати два місяці, щоб люди все обговорили, пообіцяти людям тариф, перерахувати кожен будинок

В свою чергу директор «Бердянського підприємства теплових мереж» Юрій Литовченко в коментарі «ТБ Бердянськ» наголосив, що через борги місто може залишитися взагалі без тепла.

«Розумію, багато хто не згоден, не розуміє. Нехай приходять, ми їм пояснимо, не питання. Але якщо цього не робити, то може постраждати місто. Адже якщо ми не можемо оплатити своїм постачальникам енергоносії, нас можуть від цієї справи відключити. Відключити – залишиться місто без тепла», – додав він.

Влада хоче судитися, а містяни – перерахунку

17 грудня стало відомо, що на сесії Бердянської міської ради була розглянута петиція від містян про розірвання договору з тепломережею. Крім того, створили робочу групу, яка і опікуватиметься цим питанням. До неї увійдуть фахівці виконкому та депутати міської ради.

«Вони повинні заново «завісити» цей закон, по ідеї, дати два місяці, щоб люди все обговорили, пообіцяти людям тариф, перерахувати кожен будинок індивідуально, і лише тоді люди погодяться (платити – ред.). Люди згодні, якби вони (тепломережа – ред.) поставили до 100 гривень, абонплата – десь 80 гривень опалення. За 100 гривень розмова би така не йшла. Але ж вони ставлять і по 300, і по 500 грн. Це при тому, що минулого місяця, в листопаді, у нас 6-го числа запустили опалення, плюс поривів (тепломереж – ред.) скільки було – в середньому за 20 днів. В наступному місяці, якщо буде мороз, то буде сума, за їхніми даними, до 800 гривень», – зазначила в ефірі «Новин Приазов’я» голова ОСББ з Бердянська Лариса Маслова.

На сайті міської ради Бердянська опублікована інформація про механізм, при якому відсоток нарахувань може бути визначений самими жителями спільно з теплопостачальною організацією. Йдеться, насамперед, про жителів будинків, у яких є ОСББ.

Як повідомив під час програми голова депутатської комісії з питань ЖКГ Бердянської міської ради Віктор Цуканов, наразі в місті 25 тисяч абонентів залишись на централізованому опаленні, а до 8 тисяч абонентів – це «індивідуальники». На думку депутата, керівництво теплової мережи не провело гідну інформкампанію для населення.

Законодавство передбачає, що така інформація має бути або на сайті міської ради, або на сайті тепломережі

«1 жовтня «Бердянське підприємство теплових мереж», яке є не комунальним, а приватним підприємством, лише на своєму сайті, лише на ньому, оприлюднило ці публічні договори, відповідно до яких вже в листопаді почали брати плату. А законодавство передбачає, що така інформація має бути або на сайті міської ради, або на сайті тепломережі. В цьому випадку вони вибрали, що це буде на сайті тепломережі, чим, на нашу думку, позбавили жителів міста отримати цю інформацію, сайт там дуже важкий. Крім того, після того, як ви на сайті тепломережі цю інформацію оприлюднили, ви мали б проінформувати жителів, у який спосіб ви це зробили. І саме цього не було зроблено», – пояснив Цуканов.

Міська рада подаватиме позов у частині, що порушено права бердянців та з порушенням законодавства було оприлюднено цей договір

Він зазначив, що влада буде подавати позов до суду вже цього тижня.

«У середу Бердянська міська рада подаватиме позов у частині, що порушено права бердянців та з порушенням законодавства було оприлюднено цей договір, та не доведено до жителів міста про, скажімо, факт його укладення. Крім того, що ми подаватимемо до суду, ми проситимемо вжити запобіжних заходів. Тобто рішенням суду призупинити нарахування таких, на нашу думку, завищених платежів. Це буде зроблено в середу вже», – повідомив в ефірі Цуканов.

«Новини Приазов’я» намагалися сконтактуватися з представниками «Бердянського підприємства теплових мереж» для коментарів до і після ефіру, але поки що відповіді не отримали. Ми готові надати керівництву компанії можливість ще раз надати свої аргументи.