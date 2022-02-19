Чому затягнулося встановлення першого пам'ятника Кобзареві в Бердянську?

Чи з'явиться в Бердянську пам'ятник українському поету та письменнику Тарасові Шевченку, та як міська влада ставиться до противників витрачати кошти бюджету на пам'ятник, обговорювали в ефірі програми «Новини Приазов'я» на Радіо Свобода.

Ідея вшанувати Кобзаря, встановити на його честь пам'ятник у Бердянську обговорюється вже давно, втім лише наприкінці минулого року розпочалася робота над її реалізацією.

Ініціаторами встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку виступили представники громадських організацій міста. Але на початку лютого 2022 року на сайті міськради з'явилася петиція, автор якої виступає проти такої ініціативи.

«Фейкова петиція»

«Я зі своїми друзями років 10 намагаємося встановити пам’ятник Шевченку в Бердянську, але постійно не вистачало грошей. Все на що вистачило – це на замовлення проєкту у 2014 році на виготовлення пам’ятного знаку, не пам’ятника», – розповів в ефірі голова правління Громадської спілки «Вільна громада – комфортне місто» Ігор Касьянов.

За його словами, вісім років тому проєкт розробили, але іншої роботи після цього не було. Тож навесні 2021 року активісти зібрали підписи близько 20 громадських організацій та звернулися до міського голови з клопотанням про розгляд та реалізацію проєкту. Разом з тим, активісти знайшли скульптора, який може розробити макет і виготовити пам’ятник – митця з Запоріжжя Олександра Жолудя.

«Влітку ми його (макет – ред.) представили на містобудівній раді. Його, до речі, затвердила містобудівна рада, але автор проєкту 2014 року бачить його в іншому місті. Є скульптор, який бачить свою роботу при центральному вході в Палац культури, а це достатньо велика скульптура, шестиметрова, з граніту. А автор проєкту бачить її на двадцять метрів лівіше. Оця скульптура пана Жолудя, вона не буде виглядати там симетрично», – пояснив Касьянов.

На початку лютого 2022 року на сайті Бердянської міської ради з’явилася петиція під авторством Касьянова Ігоря Андрійович. В ній міститься вимога про «скасовування фінансування пам’ятного знаку Тарасові Григоровичу Шевченку».

Автор петиції обумовлює це тим, що «в місті чимало інших, більш нагальних проблем». Активіст Ігор Касьянов стверджує, що він не є її автором цього документу і вважає появу такої петиції жартом.

«Петиція подана від Касьянова Ігоря, тобто з тим же самим ім’ям, але там інше по батькові, то мені здається це жарт. Вона набрала за кілька тижнів лише 8 голосів», – прокоментував Касьянов.

Більшість людей підтримують встановлення пам’ятника

Його думку поділяє і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олена Божкова.

«Знаєте. В нас кажуть – скільки людей, стільки й думок. Але я вважаю, що більшість людей підтримують встановлення пам’ятника і не поділяють думку цієї людини, яка розмістила цю інформацію. Моя особиста думка. Це якась фейкова інформація», – сказала чиновниця в коментарі кореспондентці «Новин Приазов’я».

Що каже влада?

За словами Божкової, пам’ятник Тарасові Шевченку в Бердянську буде. На його розробку, виготовлення та встановлення, наприкінці минулого року з міського бюджету виділили понад 900 тисяч гривень. Далі на проєкт чекає експертиза. Наразі, на містобудівній раді вже обговорили вигляд пам’ятника. Запорізький скульптор Олександр Жолудь спільно з бердянським архітектором Костянтином Дишкантом розробив кілька варіантів.

Першим пунктом є конкурс на визначення зовнішнього вигляду пам’ятника

«Згідно з порядком встановлення та спорудження пам’ятників в містах, – повинна пройти певна процедура. Її першим пунктом є конкурс на визначення зовнішнього вигляду пам’ятника і тому були виділені кошти на коригування раніше виготовленого проєкту. На сьогодні робота над проєктом вже завершується і ми розпочинаємо роботу над процедурою, яка за законом має пройти. За законом процедуру конкурсну проводить не Бердянська міська рада, а департамент культури обласної держадміністрації», – пояснила Олена Божкова, зазначивши, що з конкурсом мають визначитися найближчим часом.

Ініціатор встановлення пам’ятникам Тарасові Шевченку в Бердянську Ігор Касьянов не погоджується з таким порядком і вважає, що можна провести процедуру без залучення області.

«Я зв’язувався стосовно процедури з керівником департаменту культури, паном Морокою, і він сказав, що все ми чудово можемо вирішити на місцевому рівні, без Запоріжжя, і так робиться в інших містах», – стверджує громадський діяч.

Під час засідання містобудівної ради представники влади виказали побажання, аби пам’ятник зробили до дня міста – 17 вересня. Однак, зважаючи на довгу низку законодавчих процедур, які передують виробленню, цього може і не статися.

«Камінь, з яким буде працювати скульптор треба обирати при теплій температурі, це має бути травень не раніше. Скульптор каже, що якщо ми всі процедурні питання до травня місяця улагодимо, він на Покрову обіцяє, що в місті Бердянську може з’явитися пам’ятник Шевченку», – додав Касьянов.