Острівний фронт: армія РФ рветься до Херсону. Ситуація на півдні загострюється?

«На островах досить важко сховатися і збудувати якесь укріплення чи укриття»

«Окупанти хоч і активізувалися, проте успіхів не мають жодних»

«Бійцям Сил оборони України доводиться відходити або в фланг, або вглиб оборони»

Російська армія активізувалася на Придніпровському напрямку, повідомив днями речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, загарбники пробують наступати у 2-3 рази частіше порівняно з попередніми тижнями.

Як ЗСУ відбивають російські штурми біля Херсону?

Чи зможе Росія за 4 роки захопити Херсонську і Запорізьку області, як про це пише видання The Economist?

Як вплине на хід бойових дій зброя, яку США обіцяли надати Україні?

Про це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові активізувалися у всій острівній зоні, починаючи з півдня і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами на Херсонщині, зазначив Волошин. Він пояснив, що метою цих дій є вихід на певні плацдарми та утримання їх під контролем.

Для цього перед спробами висадки на островах російські військові спершу скеровують туди безпілотники, з яких скидають продукти, боєприпаси та озброєння. Після цього група намагається туди висадитися і закріпитися, хоча це непросте завдання. Спроби захоплення українських позицій на цьому напрямку зазвичай є невдалими, сказав речник.

У коментарі «Новинам Приазов’я» Волошин розповів, що вся острівна зона на Херсонщині наразі перебуває під контролем Сил оборони України.

Утриматися на цих островах доволі важко

«На островах досить важко сховатися і збудувати якесь укріплення чи укриття. Тому що там якщо копнеш, вже вода. І не можна зробити якесь таке укриття в землі. А крім того, також важко доставляти туди щось тверде, якусь цеглу чи бетонні блоки, щоб будувати якісь укріплення.

Тому утриматися на цих островах доволі важко. І саме цей фактор є вирішальним в проведенні розвідувально-пошукових дій, які зараз проводить ворог. Він намагається захопити певний плацдарм на якомусь острові: не дає туди переправитися бійцям Сил оборони України, не дає застосовувати певне озброєння, дрони чи артилерію. Тому окупанти хоч і активізувалися, проте успіхів не мають жодних», – запевняє він.

Тактика окупантів на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку російські військові також змінили тактику і намагаються просуватися, додає речник. Хоча це не призводить до бажаних для них результатів.

Бійцям Сил оборони України доводиться відходити або в фланг, або вглиб оборони

«Це вже не такі групи, як були, а це – тактика просочування, коли йдуть один-два бойовики, штурмовики намагаються просунутися на ті позиції, які Сили оборони залишають внаслідок того, що ворог руйнує і знищує ці позиції.

Перед тим, як здійснювати штурмові дії, противник застосовує починаючи від коригованих авіаційних бомб і закінчуючи артилерією, дронами, реактивними системами залпового вогню, авіацією і не залишає навіть жодної ями, в якій можна заховатися. Тому бійцям Сил оборони України доводиться відходити або в фланг, або вглиб оборони. І вже потім противник намагається просунутися», – зазначає Волошин.

Він запевняє, що загарбники не можуть зайняти знищені позиції та закріпитися в зруйнованих селах.

РФ захопить Запоріжжя та Херсонщину за 4 роки?

Росії знадобиться 89 років, щоб окупувати всю Україну, але на захоплення Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей може вистачити 3-4 роки, підрахували журналісти британського видання The Economist у новому матеріалі про темпи російського наступу влітку 2025 року.

Видання пише, що під час літнього наступу російська армія стикається з великими втратами особового складу, – наразі вони становлять 31 тисячу військових загиблими. Ця оцінка охоплює період російських наступальних дій з 1 травня цього року.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин не погоджується з прогнозами західних журналістів щодо захоплення РФ українських територій.

Мета – відсунути нас якнайглибше

«Загроза в тому, що противник постійно збільшує кількість озброєння, зокрема БПЛА. Він постійно збільшує кількість такого озброєння, яким руйнує наші позиції. І зараз у нього, судячи з тих дій, які він проводить, мета – відсунути нас якнайглибше. Але наразі він навіть не відсунув на півдні Сили оборони України до тієї смуги фортифікаційних споруд, яку споруджували (Сили оборони – ред.) два з половиною роки тому.

Якщо я вам скажу, що зараз на одній з ділянок фронту Сили оборони України здійснюють заходи з відновлення наших позицій, тобто відсувають ворога на деяких ділянках, це буде правдою. Бо лінія фронту, повторюсь, це доволі динамічне явище», – зауважив він.

Ультиматум Трампа – хороший сигнал?

Президент США Дональд Трамп днями оголосив про новий план постачання американської зброї Україні. За його словами, озброєння від американських виробників буде закуповуватися країнами-членами НАТО й передаватися Києву.

Трамп також виставив ультиматум Кремлю: за 50 днів має бути ухвалена мирна угода, інакше у США запровадять 100‑відсоткові мита стосовно російського імпорту і імпорту з країн‑торговельних партнерів Росії.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсковназвав заяви Трампа «вельми серйозними» і зазначив, що «знадобиться час для аналізу сказаного у Вашингтоні».

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медвєдєв вважає ультиматум, висунутий Кремлю, «театралізованим» і заявив, що в Росії на нього не зважають.

Військовий оглядач Денис Попович розповів «Новинам Приазов’я», що наразі складно спрогнозувати, наскільки зброя, яку поставлять Україні, вплине на хід бойових дій.

«Ми не знаємо, якою буде ця партія [зброї], що буде в цій партії, коли буде ця партія, в якій кількості буде ця партія, куди буде спрямована ця партія і так далі. Без відповіді на ці питання, а ми відповіді на ці питання ніколи не дізнаємося, оскільки ця інформація не буде розголошуватися, щось казати немає сенсу», – сказав він.

Потрібно подивитися, що ми отримаємо, нам потрібно це помацати

Втім, зміна риторики Трампа відчутна, каже експерт. І це, на його думку, хороший сигнал для України.

«Ця риторика кардинально інша. Він каже про можливість передачі озброєння Україні. Не задарма, не в подарунок, а за оплату європейськими партнерами. Яка нам різниця, якщо ми за це не платимо, але це отримуємо. Тому риторика стала більш позитивною для України. Втім, потрібно подивитися, що ми отримаємо з цього. Нам потрібно це помацати руками», – наголосив Попович.

Тиск на Путіна

Політолог Володимир Фесенко сказав «Новинам Приазов’я», що, на його думку, заяви Трампа більше пов'язані не з прихильністю до України, а з роздратуванням, викликаним поведінкою Путіна.

Те, що озвучив Трамп у понеділок, це скоріше тиск на Путіна

«Це незадоволення щодо Путіна, який не тільки не хоче домовлятися про припинення війни в Україні, а навпаки посилює цю війну. І те, що озвучив Трамп у понеділок, це скоріше тиск на Путіна – саме постачання зброї Україні, в першу чергу, ці рішення, які вже заявлені, а деякі вже ухвалені. Ось це спосіб тиску на Путіна.

Інформація про нібито можливість постачання «Томагавків» для України, що насправді мало вірогідно, але сама поява цих витоків в ЗМІ – це теж спосіб тиску на Москву: «Або ви погоджуєтесь припинити війну, або ми будемо допомагати Україні, надавати зброю, щоб вона вистояла проти вас», – вважає політолог.

Втім, на думку Фесенка, хоч від спроб домовитися з Путіним Трамп перейшов до тиску на російського президента, поки що цей тиск – обмежений. Для окупованих територій України наслідки наразі навряд чи будуть, додав він.

«Не поворот до України, а розворот від РФ»

Російська політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що зараз президент США наближає свою позицію стосовно війни в Україні до позиції попередньої адміністрації Білого дому.

«Ми бачимо не поворот Дональда Трампа до України, а скоріше розворот від Росії. Поки що ми не можемо стверджувати, що Трамп готовий допомагати Україні поза запланованої військової допомоги, яку сплачують європейські країни. Це дуже важливо наголосити, оскільки для Трампа, для його виборців єдина проблема з підтримкою України полягала в тому, що були побоювання щодо витрат, як вони це називали, грошей з американського бюджету.

То була єдина проблема. Коли ця проблема знята, відповідно, можна діяти як адміністрація Байдена, що, звичайно ж, вголос говорити не можна, враховуючи Трампа та його ставлення до демократичної партії», – пояснила вона.

«Кремль розіграв карти найгіршим чином»

Росія сподівалася на те, що західні партнери України втомляться від надання підтримки й будуть її припиняти, каже експертка.

«Зараз ми бачимо, що, попри, здавалося б, спочатку, говорячи мовою Дональда Трампа, такі гарні карти у російської сторони, розіграли вони ці карти найгіршим чином, справді не пішли на жодні компроміси, не йшли назустріч жодним пропозиціям США. Відповідно, тепер США готові продавати зброю через Європу, саме продавати, що дуже важливо для американських виборців», – каже вона.

Постачання зброї Україні можуть вплинути на плани Росії щодо подальшого ведення війни, вважає Філіпенко.

«Неможливо атакувати Україну так ефективно, скажімо, як це робить російська армія за відсутності достатньої кількості Patriot. Ймовірно, це змінюватиме деякі їхні плани, якщо є небезпека, що Україна відповість з дедалі більшою кількістю зброї. Звичайно, я припускаю, що за таких умов Росія буде більше боятися діяти й атакувати Україну», – зазначила вона.

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю Бі-Бі-Сі через кілька годин після того, як дав Росії 50 днів на укладення миру з Україною, заявив, що «розчарований» поведінкою президента Росії Володимира Путіна, але ще «не ставить крапку» у своїх контактах з ним. На запитання, чи здатний він ще довіряти Путіну, Трамп відповів, що «не довіряє майже нікому».

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)