Зеленський формує новий уряд: на вулицях вимагають повернути Федорова

Верховна Рада збирається голосувати за призначення нового прем’єр-міністра і новий склад уряду. Очолити його має Сергій Корецький, який працював головою правління НАК «Нафтогаз України», а раніше очолював «Укрнафту».

Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся з Михайлом Федоровим, який в уряді Юлії Свириденко працював міністром оборони. Згодом стало відомо, що Зеленський не вноситиме його кандидатуру до нового уряду.

Сам Михайло Федоров на сторінках соцмереж подякував за роботу колегам та назвав здобутки і невдачі своєї роботи.

У медіа називають ймовірним новим очільником Міноборони Ігоря Клименка, який досі керував Міністерством внутрішніх справ.

У Києві та багатьох містах України активісти оголосили акції проти звільнення і на підтримку Михайла Федорова. Якщо це станеться – ці протести відбудуться рівно через рік після антикорупційного «Картонкового майдану».

Отож, парламентарі 16 липня голосуватимуть за новий Кабінет міністрів України. Чи достатньо буде голосів монобільшості, «Слуги народу», чи, як і раніше, депутати пропрезидентської фракції добиратимуть голоси з інших фракцій-сателітів?

Раніше, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку уряду Юлії Свириденко: рішення підтримали 258 народних депутатів.

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