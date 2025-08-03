Троє працівників ОБСЄ четвертий рік за ґратами. Росія їх не віддає

Стефані Ліхтенштейн

ВІДЕНЬ – Була пізня ніч, коли за Дмитром Шабановим, асистентом з питань безпеки Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прийшли.

Його викрадення із дому в Луганській області у квітні 2022 року – через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Москви – було частиною скоординованої операції проросійських сил, які затримали його та двох інших українських працівників ОБСЄ.

Максим Петров, перекладач, також був захоплений у Луганській області, а Вадим Голда, ще один асистент з питань безпеки, був затриманий у сусідньому Донецьку.

Понад три роки потому троє українських цивільних, які працювали з міжнародною групою з моніторингу режиму припинення вогню у східних регіонах, залишаються за ґратами. Вони не були включені до нещодавніх масштабних обмінів полоненими між Україною і Росією.

Їхнє затримання викликало тривогу серед офіційних осіб ОБСЄ, західних країн та правозахисників, які вимагають їхнього негайного звільнення, висловлюючи занепокоєння станом їхнього здоров'я та умовами ув'язнення на тлі звинувачень у застосуванні тортур.

Міністерство закордонних справ Росії та місія Росії при ОБСЄ не відповіли на запити Associated Press щодо цих звинувачень або щодо того, що співробітники ОБСЄ мають імунітет від судового переслідування як міжнародні державні службовці.

Стрімкий розвиток подій у 2022 році

«Його забрали з дому після того, як почала діяти комендантська година, – розповіла Маргарита Шабанова, дружина Шабанова, яка мешкає в Києві, – Я востаннє розмовляла з ним приблизно за 20 хвилин до того, як це сталося»

Після арешту Шабанов зник на три місяці, його утримували без зв'язку з зовнішнім світом і допитували в луганській в'язниці, поки не змусили підписати зізнання.

Та фатальна ніч перевернула життя Шабанової з ніг на голову.

«Щоранку я прокидаюся з надією, що сьогодні буде інакше – що сьогодні я почую, що мій Діма на волі, – каже вона, – Болісно тягнуться дні, а нічого не змінюється. Очікування, невідомість, нескінченна надія повільно переходить у тихий відчай»

Борючись зі сльозами, Шабанова описує життя без чоловіка.

«Тиша за обіднім столом, дні народження та свята, яких не вистачало вже більше трьох років. Люди кажуть мені, що я сильна, але вони не бачать моментів, коли я падаю духом за зачиненими дверима»

ОБСЄ, що базується у Відні, стежить за припиненням вогню, спостерігає за виборами, просуває демократію і контроль над озброєннями, і Шабанову «дуже подобалася його робота» в міжнародній організації, за словами його дружини, особливо робота з іноземним персоналом. Вона сказала, що її чоловік вірив, що «міжнародна служба може захистити життя і зробити світ трохи справедливішим».

ОБСЄ здійснювала моніторингову місію з припинення вогню на сході України, де підтримувані Росією бойовики та російські гібридні сили воювали з українськими військами з 2014 року, і ще до повномасштабного вторгнення Росії загинуло близько 14 000 осіб. Спостерігачі відстежували порушення перемир'я, сприяли діалогу та домовлялися про локальне припинення бойових дій для проведення ремонтних робіт на об'єктах критично важливої цивільної інфраструктури.

Але 31 березня 2022 року Росія заблокувала продовження місії ОБСЄ, а наступного місяця угруповання «ДНР»/«ЛНР» оголосили її незаконною.

Залишається незрозумілим, чи намагалися троє затриманих співробітників ОБСЄ втекти зі сходу України.

Рекрутовані локально українці, такі як Шабанов, Петров і Голда, працювали в Луганській і Донецькій областях, щоб допомогти завершити місію ОБСЄ. Вони зачищали офіси, охороняли активи ОБСЄ, зокрема бронетехніку, безпілотники та камери, а також здійснювали нагляд за евакуацією своїх міжнародних колег. Ця операція була завершена до жовтня 2022 року.

Ув'язнення, Сибір

Трьох чоловіків заарештували, попри те, що вони мали при собі документи, які підтверджували їхній імунітет, зазначили в ОБСЄ.

Шабанов і Петров були визнані винними у державній зраді підконтрольним Росії судом у Луганську у вересні 2022 року і засуджені до 13 років позбавлення волі. 57-річний Голда був визнаний винним у шпигунстві судом у Донецьку, також підконтрольним Москві, у липні 2024 року і засуджений до 14 років ув'язнення.

У листопаді 2022 року міністерство закордонних справ Росії заявило, що вважає діяльність спостерігачів ОБСЄ «часто не тільки упередженою, але й незаконною». Не називаючи трьох українських співробітників ОБСЄ поіменно, міністерство стверджувало, що місцеві жителі були завербовані Заходом для збору інформації для українських військових, і «кілька» з них були затримані.

ОБСЄ засудила ці вироки і закликала до негайного звільнення трьох чоловіків, стверджуючи, що вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 країн-членів організації, включно з Росією.

27 березня 2025 року Росія перевела Шабанова зі слідчого ізолятора в Луганській області до виправної колонії суворого режиму в Омській області в Сибіру, повідомляє Євгенія Капалкіна, юристка Української правової консультативної групи, яка представляє інтереси родин Шабанова та Петрова.

За її словами, Петров залишається під загрозою переміщення до Росії.

Виправні колонії в Сибіру відомі суворими умовами утримання, де «ув'язнені часто втрачають будь-який зв'язок із зовнішнім світом, фактично «зникаючи» в російській пенітенціарній системі», – зазначила правова група в березні. «Враховуючи їхні проблеми зі здоров'ям, відсутність належної медичної допомоги у віддалених регіонах може виявитися фатальною», – додали там.

Імовірні побиття і психологічний тиск

Український правозахисник Максим Буткевич, який перебував в одній луганській колонії з Шабановим і Петровим з березня 2024 року до звільнення в жовтні 2024 року, розповів, що обох чоловіків катували під час допитів.

За його словами, Шабанова «кілька разів били під час допитів, поки він не втрачав свідомість, і піддавали сильному психологічному тиску».

За словами Буткевича, 38-річний Шабанов має проблеми зі спиною і ногами. «Він був змушений лежати принаймні пару годин щодня через біль», – додав він.

За словами Буткевича, у 45-річного Петрова «багато проблем зі здоров'ям», в тому числі алергія, яка загострилася під час перебування в полоні, «особливо під час допитів».

Капалкіна заявила, що обох чоловіків «неодноразово піддавали незаконним допитам, під час яких вони зазнавали жорстокого фізичного та психологічного насильства», і врешті-решт вони «підписали зізнання під примусом».

AP не може провести незалежну перевірку тверджень про катування.

Розмінні монети для Росії?

Буткевич припустив, що троє ув'язнених співробітників ОБСЄ, які не є військовополоненими, ймовірно, є «розмінними монетами» для Москви, які «обміняють на когось або щось дуже важливе для Росії».

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, чинна голова ОБСЄ, сказала в заяві для AP, що ув'язнення цивільних посадових осіб міжнародної організації «є абсолютно неприйнятним».

«Забезпечення їхнього звільнення є головним пріоритетом для фінського головування в ОБСЄ», – сказала вона.

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу «дуже тісно і особисто займається цим питанням», – зазначив речник, зауваживши, що він їздив до Москви в березні і піднімав це питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Юрій Вітренко, посол України при міжнародних організаціях у Відні, закликав до безумовного звільнення цих трьох, заявивши, що вони «ніколи не повинні були бути незаконно затримані» Росією, «ніколи не повинні були постати перед фальшивим судом» і «ніколи не повинні були отримати незаконні вироки».

Вітренко припустив, що інші держави, які мають більший вплив на Росію, повинні чинити більший тиск, щоб сприяти їхньому звільненню. Він не назвав ці країни.

Шабанова сказала, що вона регулярно просить «тих, хто має владу», вжити заходів.

«Не відводьте погляд», – сказала вона в адресу таких організацій, додавши, що ОБСЄ і міжнародне співтовариство повинні запитати себе, чому їхні дії не призвели до звільнення її чоловіка.

За її словами, її єдине бажання – «побачити, як мій Діма увійде у двері, просто знову взяти його за руку, подивитися йому в очі і сказати: «Тепер ти вдома. Все закінчилося».

(Передрук матеріалу агенції AP)