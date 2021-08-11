11 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Одесі прощатимуться з художником, директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.
- У Києві відбудеться жеребкування кандидатів від громадськості до складу комісії, яка обиратиме генерального директора Музею Революції гідності.
- У Москві суд розгляне клопотання про переведення в СІЗО керівниці профспілки «Альянс лікарів», соратниці Навального Анастасії Васильєвої, яка перебуває під домашнім арештом за обвинуваченням у порушенні санітарно-епідеміологічних норм під час акцій протесту.
Цей день в історії
- 1979 року біля Кам’янського (Дніпропетровська область) два пасажирські літаки Ту-134 зіткнулися в небі через помилку авіадиспетчера. Внаслідок катастрофи загинули 173 особи, серед них – усі гравці ташкентської футбольної команди «Пахтакор».
- 1989 року постановою Пленуму Верховного суду УРСР було реабілітовано учасників так званої «Спілки визволення України», засуджених радянськими каральними органами за сфабрикованою наприкінці 1920-х років справою для дискредитації української інтелігенції.
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