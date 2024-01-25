Катастрофа російського ІЛ-76: чи є можливість дізнатися правду

- Минуло майже 20 годин з часу падіння ІЛ-76 у Росії
Що прояснилося зучора? Злітав літак чи йшов на посадку? Чому Зеленський вимагатиме міжнародного розслідування у цій справі? Як встановити, чи були на борту українські військовополонені?
Що кажуть аналітики?
- Чергова атака Росії на Одесу
Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Такими є наслідки атаки по Одесі російськими дронами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Яка ситуація в місті станом на зараз?
- Пожежа на НПЗ в Туапсе і проблеми в Сочі
У російському місті Туапсе вночі горів місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляють кілька російських телеграм-каналів. За їхніми даними, перед пожежею в районі НПЗ було чути звуки вибухів. А у російському Сочі місцеве летовище не приймало авіарейсів, в регіоні оголосили план «Килим». Що ж сталося?
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