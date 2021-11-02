Пам'яті Валерія Хмелька: «вирвав українську соціологію із радянського минулого»

(Рубрика «Точка зору»)

Всесвітньо відомий соціолог Валерій Хмелько помер 31 жовтня 2021 року на 83-му році життя у Києві. Професор Хмелько був завідувачем кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», президентом і співзасновником Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Академічна діяльність професора Хмелька була зосереджена на взаємозв’язку між особистістю та соціальною структурою, а Київський Міжнародний Інститут Соціології, де він був президентом, був надійною соціологічною інституцією з відмінною репутацією.

КМІС запровадив та заохочував використання екзит-полів на українських виборах з перших років незалежності України.

Маючи дипломи фізики та філософії, Хмелько вивчав соціологію в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосереджуючись на методологічних проблемах соціологічних досліджень.

Дослідницькі зацікавлення професора Хмелька проблемами особистості та соціальної структури за радянських часів вважалися контраверсійними.

Хмелько і Паніотто включили в соціологічні опитування усталені західні процедури та стандарти

Однак після того, як в СРСР у 1988 році соціологію було узаконено як навчальну дисципліну, Валерій Хмелько відіграв важливу роль у розвитку соціологічної науки в Україні. Він працював у широкому контексті, брав участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, зокрема тісно співпрацюючи з відомим американським соціологом Мелвіном Коном з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі, США.

Партнерські стосунки Валерія Хмелька та Володимира Паніотто з професором Коном призвели до революції в українській соціології.

У наступні роки професори Хмелько і Паніотто включили в соціологічні опитування усталені західні процедури та стандарти, у 1992 році заснували КМІС і кафедру соціології у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

За високі стандарти цих опитувань, а також за впровадження фокус-груп, екзит-полу та вітчизняного програмного забезпечення для аналізу статистичних даних, КМІС отримав міжнародне визнання як провідної української соціологічної організації відповідного профілю.

Американський соціолог, професор Уелдон Т. Джонсон, який також співпрацював із професорами Хмельком і Паніотто, сказав: «Неможливо переоцінити вплив Хмелька на українську соціологію, тому що він і Паніотто буквально витягли соціологічні методи та процедури із трясовини радянської епохи, коли публічна думка ігнорувалася. Адже, у радянські часи соціології фактично не було, а ЦК Компартії СРСР цікавився громадською думкою, якийсь партійний чиновник дзвонив до керівників областей і запитував, як там люди оцінюють стан справ. На початку 1990-х в Українській академії наук – це називали експертним методом. Хмелько все змінив».

В’ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», ініціатор її відродження, висловив співчуття

«Це велика втрата для української науки. Валерій Хмелько був відомим академіком і науковим співробітником нашого університету та провідним інтелектуалом України. Він першим у 1991 році прийшов до мене з пропозицією створити нову кафедру структурованих соціологічних досліджень. Це було перше таке відділення у пострадянському світі. З Володимиром Паніотто вони були готові відбудовувати Академію. Вони вже мали міжнародне визнання у царині соціології. Як наслідок, вони принесли до Києво-Могилянської Академії масштаб міжнародного академічного визнання».

Марта Фаріон – юрист, президент Києво-Могилянської фундації Америки

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції