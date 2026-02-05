Переговори. Обмін. Зеленський назвав кількість втрат

Які реальні втрати ЗСУ у війні?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни загинуло 55 000 українських солдатів. Про це він сказав в інтерв’ю France 2. Наприкінці інтерв’ю президента України запитали про кількість смертей українців на передовій.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 000», – сказав Зеленський, якого цитує Le Monde.

Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Переговори в Абу-Дабі

У столиці ОАЕ – Абу-Дабізавершився ще один раунд переговорів про шляхи завершення війни.

Окрім Стіва Віткоффа, який упродовж останнього року сім разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, до переговорів також долучався зять президента Трампа Джаред Кушнер. У зустрічах брали участь нинішні та колишні співробітники розвідувальних служб України і Росії.

За підсумками сторони вже традиційно заявили про значний прогрес, конкретним показником якого цього разу стала домовленість про перший за п’ять місяців обмін полоненими. Загалом ідеться про 314 бранців із російського й українського боку, повідомив спецпредставник США Стів Віткофф.

«Такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть», – зазначив спецпосланець США, водночас визнаючи, що чимало роботи – попереду.

Переговори не увінчалися жодною іншою конкретною домовленістю, що сприяла б припиненню повномасштабної війни Росії проти України, яка спричинила загибель або поранення майже двох мільйонів людей з обох сторін.

Результати переговорів не оприлюднювали ні українські, ні російські їхні учасники. Колишній глава української розвідки, а нині – очільник офісу президента Кирило Буданов, якого цитує «РБК-Україна», назвав їх «справді конструктивними».

Про що вони свідчать? Чому президент назвав нові дані у той час, як в ОАЕ проходив черговий раунд переговорів між Україною, США та Росією?Перед цим він заявив, що розраховує на домовленість про мир менше як за рік. Що про це відомо? Які передумови для таких сподівань? Україна готова до поступок? Що буде із Донбасом та іншими українськими територіями?

«З двома завданнями наша делегація впоралася». У Раді прокоментували переговори в Абу-Дабі.

Крім звільнення полонених, Україна на переговорах в ОАЕ мала дві мети, і українська делегація зі своїм завданням впоралася, сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, за допомогою таких зустрічей Україна намагається тримати президента Трампа у переговорному процесі.

«Було б набагато гірше, якби він повністю відключився, так би мовити, від цього переговорного процесу. А по-друге, ми намагаємося нейтралізувати різного роду провокації, які вчиняє Путін, зокрема намагаючись звинуватити Україну, що нібито ми не зацікавлені в мирі. Це дві політико-дипломатичні задачі, з якими наша делегація впоралася», – вважає Олександр Мережко.

Головним же каменем спотикання залишається територіальне питання, каже депутат:

«Насправді йдеться про абсурдну і провокаційну вимогу Путіна щодо виведення українських військ з території Донецької области. Тобто Путін розуміє, що це абсолютно не є прийнятним для України, але він намагається просувати це суто в провокаційних цілях, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і намагатися використати наших американських партнерів, щоб звинуватити, що нібито ми не хочемо миру».

На його думку, потрібно повернутися до плану, який раніше пропонував президент Трамп. «Тобто безостережне припинення вогню вздовж лінії фронту. І з наданням відповідних надійних гарантій безпеки України», – сказав Мережко.

15 звільнених 5 лютого з полону українців були засуджені у Росії до довічного ув’язнення

Серед українців, яких звільнили із російського полону 5 лютого 2026 року, 15 осіб мали вирок судів Росії до довічного позбавлення волі.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Загалом додому повернулися 157 українців, з яких 150 – військовослужбовці, ще семеро – цивільні. Більшість із них перебували в російському полоні з 2022 року.

«Вони представляють майже всі сили безпеки і оборони: це і сухопутні війська, це оборонці Маріуполя, це захисники з донецького, луганського, херсонського, запорізького напрямків», – зазначив Яценко.

Наразі звільнених з полону привезли до медичного закладу, де вони будуть проходити огляд і подальшу реабілітацію. Стан здоров’я чоловіків – поганий, каже представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Більшість з них потребує тривалої реабілітації, реінтеграції в суспільство. В них проблеми з опорно-руховим апаратом, інколи – з ментальним здоров’ям, проблеми з травною системою. Понад три роки в полоні (більшість перебувало саме такий час) даються в знаки», – каже Петро Яценко.



