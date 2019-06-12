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12 Червень 2019, Київ 18:11
Фотогалереї
Сіль землі: Всередині шахти «Артемсіль» – фотогалерея
12 Червень 2019, 16:25
Еймос Чаппл
Масштабним видобуванням солі на сході України сподіваються пробитися на західні ринки після того, як Росія заблокувала її імпорт
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Це чиста сіль. Кришталево чистий шматок видобули на соляній шахті «Артемсіль», що в Донецькій області на сході України
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Підземна камера на шахті, що виникла після видобутку тисяч тонн кам’яної солі. Геологи, які працюють на шахті, кажуть, що з початку робіт у 1881 році було видобуто менш ніж 5 відсотків соляного пласта
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Сходи аварійної евакуації проходять по одній зі стін камери на шахті, в сотнях метрів під поверхнею
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Транспортний тунель усередині шахти. Величезний сольовий пласт під містом Соледар утворився після того, як стародавнє море в цьому регіоні висохло
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На шахті працює понад 2800 людей і вона постачає близько 95 відсотків солі, яку споживають українці
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Шахтар на пульті управління солевидобувального комбайна
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Робочий елемент комбайна, що подрібнює сіль на порошок, який легко транспортується
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Працівник зсипає подрібнену сіль у купу. Звідси вона буде перевезена на поверхню
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У 2015 році, на тлі війни на Донбасі шахта втратила приблизно третину свого ринку, коли російська влада раптово «припинила» імпорт солі з шахти «Артемсіль»
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Мелена сіль потрапляє на конвеєр, який доставить її на поверхню
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Крім продажу солі як для харчової, так і для важкої промисловості, шахта «Артемсіль» також приторговує незвичайним сольовим продуктом
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Ці соляні блоки, які продають за суму в близько 8 євро кожний, використовують для «спелеокамер» – камер, побудованих із солі, в яких намагаються відтворити умови соляних шахт, що, як стверджують, корисні для здоров’я
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Робітник нарізає блоки солі. Існує розбіжність із приводу того, чи дійсно вдихання соляного пилу є чудодійним ліком від респіраторних захворювань. Але після того, як один польський лікар помітив, що працівники соляних шахт часто уникали захворювань легенів, характерних для інших шахтарів, з’явилася індустрія «галотерапії»
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Але більша частина солі продається як приправа до їжі. І представники компанії кажуть, що «Артемсіль» прагне прорватися на західні ринки
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Щойно запакована кам’яна, кухонна сіль сходить із виробничої лінії. Речник компанії розповів Радіо Свобода, що нині «Артемсіль» розробляє таке упаковання, щоб привернути увагу західних покупців
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Старовинний напис біля входу в одну з шахт «Артемсолі»
Сіль землі: Всередині шахти «Артемсіль» – фотогалерея
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