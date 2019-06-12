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12 Червень 2019, Київ 18:11
Фотогалереї

Сіль землі: Всередині шахти «Артемсіль» – фотогалерея

Масштабним видобуванням солі на сході України сподіваються пробитися на західні ринки після того, як Росія заблокувала її імпорт
Це чиста сіль. Кришталево чистий шматок видобули на соляній шахті &laquo;Артемсіль&raquo;, що в Донецькій області на сході України
1 Це чиста сіль. Кришталево чистий шматок видобули на соляній шахті «Артемсіль», що в Донецькій області на сході України
Підземна камера на шахті, що виникла після видобутку тисяч тонн кам&rsquo;яної солі. Геологи, які працюють на шахті, кажуть, що з початку робіт у 1881 році було видобуто менш ніж 5 відсотків соляного пласта
2 Підземна камера на шахті, що виникла після видобутку тисяч тонн кам’яної солі. Геологи, які працюють на шахті, кажуть, що з початку робіт у 1881 році було видобуто менш ніж 5 відсотків соляного пласта
Сходи аварійної евакуації проходять по одній зі стін камери на шахті, в сотнях метрів під поверхнею
3 Сходи аварійної евакуації проходять по одній зі стін камери на шахті, в сотнях метрів під поверхнею
Транспортний тунель усередині шахти. Величезний сольовий пласт під містом Соледар утворився після того, як стародавнє море в цьому регіоні висохло
4 Транспортний тунель усередині шахти. Величезний сольовий пласт під містом Соледар утворився після того, як стародавнє море в цьому регіоні висохло
На шахті працює понад 2800 людей і вона постачає близько 95 відсотків солі, яку споживають українці
5 На шахті працює понад 2800 людей і вона постачає близько 95 відсотків солі, яку споживають українці
Шахтар на пульті управління солевидобувального комбайна
6 Шахтар на пульті управління солевидобувального комбайна
Робочий елемент комбайна, що подрібнює сіль на порошок, який легко транспортується
7 Робочий елемент комбайна, що подрібнює сіль на порошок, який легко транспортується
Працівник зсипає подрібнену сіль у купу. Звідси вона буде перевезена на поверхню
8 Працівник зсипає подрібнену сіль у купу. Звідси вона буде перевезена на поверхню
У 2015 році, на тлі війни на Донбасі шахта втратила приблизно третину свого ринку, коли російська влада раптово &laquo;припинила&raquo; імпорт солі з шахти &laquo;Артемсіль&raquo;
9 У 2015 році, на тлі війни на Донбасі шахта втратила приблизно третину свого ринку, коли російська влада раптово «припинила» імпорт солі з шахти «Артемсіль»
Мелена сіль потрапляє на конвеєр, який доставить її на поверхню
10 Мелена сіль потрапляє на конвеєр, який доставить її на поверхню
Крім продажу солі як для харчової, так і для важкої промисловості, шахта &laquo;Артемсіль&raquo; також приторговує незвичайним сольовим продуктом
11 Крім продажу солі як для харчової, так і для важкої промисловості, шахта «Артемсіль» також приторговує незвичайним сольовим продуктом
Ці соляні блоки, які продають за суму в близько 8 євро кожний, використовують для &laquo;спелеокамер&raquo; &ndash; камер, побудованих із солі, в яких намагаються відтворити умови соляних шахт, що, як стверджують, корисні для здоров’я
12 Ці соляні блоки, які продають за суму в близько 8 євро кожний, використовують для «спелеокамер» – камер, побудованих із солі, в яких намагаються відтворити умови соляних шахт, що, як стверджують, корисні для здоров’я
Робітник нарізає блоки солі. Існує розбіжність із приводу того, чи дійсно вдихання соляного пилу є чудодійним ліком від респіраторних захворювань. Але після того, як один польський лікар помітив, що працівники соляних шахт часто уникали захворювань легенів, характерних для інших шахтарів, з&rsquo;явилася індустрія &laquo;галотерапії&raquo;
13 Робітник нарізає блоки солі. Існує розбіжність із приводу того, чи дійсно вдихання соляного пилу є чудодійним ліком від респіраторних захворювань. Але після того, як один польський лікар помітив, що працівники соляних шахт часто уникали захворювань легенів, характерних для інших шахтарів, з’явилася індустрія «галотерапії»
Але більша частина солі продається як приправа до їжі. І представники компанії кажуть, що &laquo;Артемсіль&raquo; прагне прорватися на західні ринки
14 Але більша частина солі продається як приправа до їжі. І представники компанії кажуть, що «Артемсіль» прагне прорватися на західні ринки
Щойно запакована кам&rsquo;яна, кухонна сіль сходить із виробничої лінії. Речник компанії розповів Радіо Свобода, що нині &laquo;Артемсіль&raquo; розробляє таке упаковання, щоб привернути увагу західних покупців
15 Щойно запакована кам’яна, кухонна сіль сходить із виробничої лінії. Речник компанії розповів Радіо Свобода, що нині «Артемсіль» розробляє таке упаковання, щоб привернути увагу західних покупців
Старовинний напис біля входу в одну з шахт &laquo;Артемсолі&raquo;
16 Старовинний напис біля входу в одну з шахт «Артемсолі»
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