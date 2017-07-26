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26 Липень 2017, Київ 15:52
Фотогалереї

Фоторепортаж: Вимоги активістів щодо розшуку кримчан доставили дипломатам Росії через вікна посольства

26 липня, біля посольства Російської Федерації у Києві відбулась восьма акція #Where_is_Ervin, у рамках інформаційної кампанії «FIND&FREE». На акцію запросили «високих людей», які погодились «дипломатам посольства Росії допомогти з доставкою» гасел безпосередньо до вікон працівників дипломатичної місії Росії. Під час кожної акції представники посольства ховаються від запитань активістів за ролетами, фортепіано або просто на поверхах будівлі, але сьогодні вони гарантовано зрозуміють та побачать усі висунуті до них вимоги.

Find&Free («Знайти і звільнити») інформаційна кампанія, що спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих жителів та активістів в окупованому Росією українському Криму.
За 3 роки окупації Криму 43 людини зазнали насильницьких зникнень. З них 17 були звільнені, 19 не знайдені і вважаються зниклими безвісти, 6 знайдені мертвими, 2 людини були виявлені в місцях несвободи і згодом засуджені за політично вмотивованими кримінальними справами
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За 3 роки окупації Криму 43 людини зазнали насильницьких зникнень. З них 17 були звільнені, 19 не знайдені і вважаються зниклими безвісти, 6 знайдені мертвими, 2 людини були виявлені в місцях несвободи і згодом засуджені за політично вмотивованими кримінальними справами

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення здійснили&nbsp;російська влада або підконтрольні їй парамілітарні групи
2

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення здійснили російська влада або підконтрольні їй парамілітарні групи

Активістка&nbsp;&laquo;Крим SOS&raquo;&nbsp;Євгенія Андреюк під час акції
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Активістка «Крим SOS» Євгенія Андреюк під час акції

В підконтрольному Росії Слідчому комітеті Криму стверджують, що &laquo;масових зникнень кримських татар на півострові немає&raquo;
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В підконтрольному Росії Слідчому комітеті Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає»

У більшості випадків зникнення кримських татар в окупованому Криму не розслідуються не тільки окупаційною владою Росії, але і українською стороною
5

У більшості випадків зникнення кримських татар в окупованому Криму не розслідуються не тільки окупаційною владою Росії, але і українською стороною

На акцію запросили &laquo;високих людей&raquo;, які погодились &laquo;допомогти з доставкою&raquo; гасел безпосередньо до вікон працівників дипломатичної місії Росії
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На акцію запросили «високих людей», які погодились «допомогти з доставкою» гасел безпосередньо до вікон працівників дипломатичної місії Росії

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