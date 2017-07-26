Фоторепортаж: Вимоги активістів щодо розшуку кримчан доставили дипломатам Росії через вікна посольства

26 липня, біля посольства Російської Федерації у Києві відбулась восьма акція #Where_is_Ervin, у рамках інформаційної кампанії «FIND&FREE». На акцію запросили «високих людей», які погодились «дипломатам посольства Росії допомогти з доставкою» гасел безпосередньо до вікон працівників дипломатичної місії Росії. Під час кожної акції представники посольства ховаються від запитань активістів за ролетами, фортепіано або просто на поверхах будівлі, але сьогодні вони гарантовано зрозуміють та побачать усі висунуті до них вимоги.



Find&Free («Знайти і звільнити») інформаційна кампанія, що спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих жителів та активістів в окупованому Росією українському Криму.