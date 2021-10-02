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Політика

31 рік тому почалася Революція на граніті: студенти вимагали виходу з СРСР

Початок Революції на граніті. Київ. 2 жовтня 1990 року

2 жовтня 1990 року в Києві на площі Жовтневої революції (теперішній Майдан Незалежності) студенти розпочали голодування, вимагаючи демократизації усіх суспільно-політичних процесів і розірвання союзного договору України із владою СРСР.

За ініціативою Української студентської спілки (УСС) та львівського «Студентського братства», розбивши наметове містечко в центрі Києва, студенти висунули вимоги:

  • провести позачергові парламентські вибори на багатопартійній основі не пізніше від весни 1991 року;
  • повернути українців строкової служби на територію України;
  • провести націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ
  • відправити тогочасного голови уряду Віталія Масола у відставку
  • розірвати союзний договір
Революція на граніті. У перший день політичного голодування. Київ, 2 жовтня 1990 року
Революція на граніті. У перший день політичного голодування. Київ, 2 жовтня 1990 року

17 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року». Формально вимоги протестувальників були прийняті.

Ці події отримали назву Революція на граніті.

Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук прийшов на переговори до учасників Революції на граніті. "Пане" – так до нього звернувся Олесь Доній. Київ, 5 жовтня 1990 року
Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук прийшов на переговори до учасників Революції на граніті. "Пане" – так до нього звернувся Олесь Доній. Київ, 5 жовтня 1990 року

Саме тоді уперше публічно, що показало центральне телебачення України, прозвучало звертання «пане» замість комуністичного «товариш».

Так студент Олесь Доній (пізніше народний депутат, державний і громадський діяч) звернувся до тогочасного голови Верховної Ради Леоніда Кравчука, який прийшов поговорити зі студентами.​

Радіо Свобода зробило документальний фільм про Революцію на граніті.

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