31 рік тому почалася Революція на граніті: студенти вимагали виходу з СРСР

2 жовтня 1990 року в Києві на площі Жовтневої революції (теперішній Майдан Незалежності) студенти розпочали голодування, вимагаючи демократизації усіх суспільно-політичних процесів і розірвання союзного договору України із владою СРСР.



За ініціативою Української студентської спілки (УСС) та львівського «Студентського братства», розбивши наметове містечко в центрі Києва, студенти висунули вимоги:

провести позачергові парламентські вибори на багатопартійній основі не пізніше від весни 1991 року;

повернути українців строкової служби на територію України;

провести націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ

відправити тогочасного голови уряду Віталія Масола у відставку

у відставку розірвати союзний договір

17 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року». Формально вимоги протестувальників були прийняті.

Ці події отримали назву Революція на граніті.

Саме тоді уперше публічно, що показало центральне телебачення України, прозвучало звертання «пане» замість комуністичного «товариш».

Так студент Олесь Доній (пізніше народний депутат, державний і громадський діяч) звернувся до тогочасного голови Верховної Ради Леоніда Кравчука, який прийшов поговорити зі студентами.​

Радіо Свобода зробило документальний фільм про Революцію на граніті.