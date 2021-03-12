Доній припустив, чому не розслідували його побиття під час ухвалення Харківських угод

Колишній народний депутат Олесь Доній заявив, що його побиття у парламенті під час ухвалення Харківських угод не розслідували через домовленість керівництва тодішньої опозиції з «Партією регіонів». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода Свобода Live.

«В будь-якому випадку була фальсифікація. Було 226 карток і не було 226 реальних депутатів… То що потрібно було регіоналам? Вони усвідомлювали, що ті нунсівці і бютівці (члени блоку «Наша Україна» та «Блоку Юлії Тимошенко» – ред.), які з опозиційних фракцій перебігли до регіоналів, вони бояться зайти до своїх робочих місць. Відповідно, ядро регіоналів повинно за них проголосувати. Для того, щоб проголосувати, потрібно було відтіснити депутатів. І вони вдалися до садистського побиття. Другий елемент, за що я вимагав покарання – це за побиття » – сказав Доній.

Екснардеп зазначив, що його тримали п’ять депутатів-регіоналів, шостий бив згори по потилиці. Він отримав струс мозку і два місяці провів лікарні.

На його думку, мали місце домовленості між керівництвом тодішньої опозиції та «Партією регіонів».

«Я не міг подати сам заяву про злочин, про побиття, тому що я не міг рухатись. Це зробив мій помічник від мого імені. Натомість керівництво фракції не захотіло підтримати позов, не захотіло судової тяжби з «Партією регіонів», навіть за два місяці до мене в лікарню не приїхали. Чому?.. Ви ж боретеся проти Харківських угод, ви ж буцім-то боретеся проти державної зради, яйця кидаєте, а реальний факт насильства в сесійній залі ви навіть не хочете розслідувати через суд? І тоді ми бачимо, що такі дрібні нюанси, як, наприклад, чому Володимир Литвин прийшов з помічниками з парасолями?.. Вони знали, що буде «яйцекидання». Хто їм про це сказав? Це реальний спротив? Ці елементи показушності, показової боротьби, в якій страждали конкретні депутати, як я. Насправді, десь були оці перемовини. Я хотів би, щоб це теж розслідувалось», – сказав Доній.

Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» який об’єднував опозиційні партії з 2007 по 2012 роки. Його тодішні очільники наразі не коментували цю заяву Донія.

12 березня Служба безпеки України почала досліджувати обставини підписання та ратифікацію Харківських угод 2010 року.

У 2010 році Верховна Рада, парламентська більшість якої перебувала під впливом президента Віктора Януковича, ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.