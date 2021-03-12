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12 березня 2021, Київ 23:21
Новини | Політика

Доній припустив, чому не розслідували його побиття під час ухвалення Харківських угод

За словами Донія, мали місце домовленості між керівництвом тодішньої опозиції та «Партією регіонів»

Колишній народний депутат Олесь Доній заявив, що його побиття у парламенті під час ухвалення Харківських угод не розслідували через домовленість керівництва тодішньої опозиції з «Партією регіонів». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода Свобода Live.

«В будь-якому випадку була фальсифікація. Було 226 карток і не було 226 реальних депутатів… То що потрібно було регіоналам? Вони усвідомлювали, що ті нунсівці і бютівці (члени блоку «Наша Україна» та «Блоку Юлії Тимошенко» – ред.), які з опозиційних фракцій перебігли до регіоналів, вони бояться зайти до своїх робочих місць. Відповідно, ядро регіоналів повинно за них проголосувати. Для того, щоб проголосувати, потрібно було відтіснити депутатів. І вони вдалися до садистського побиття. Другий елемент, за що я вимагав покарання – це за побиття » – сказав Доній.

Екснардеп зазначив, що його тримали п’ять депутатів-регіоналів, шостий бив згори по потилиці. Він отримав струс мозку і два місяці провів лікарні.

На його думку, мали місце домовленості між керівництвом тодішньої опозиції та «Партією регіонів».

«Я не міг подати сам заяву про злочин, про побиття, тому що я не міг рухатись. Це зробив мій помічник від мого імені. Натомість керівництво фракції не захотіло підтримати позов, не захотіло судової тяжби з «Партією регіонів», навіть за два місяці до мене в лікарню не приїхали. Чому?.. Ви ж боретеся проти Харківських угод, ви ж буцім-то боретеся проти державної зради, яйця кидаєте, а реальний факт насильства в сесійній залі ви навіть не хочете розслідувати через суд? І тоді ми бачимо, що такі дрібні нюанси, як, наприклад, чому Володимир Литвин прийшов з помічниками з парасолями?.. Вони знали, що буде «яйцекидання». Хто їм про це сказав? Це реальний спротив? Ці елементи показушності, показової боротьби, в якій страждали конкретні депутати, як я. Насправді, десь були оці перемовини. Я хотів би, щоб це теж розслідувалось», – сказав Доній.

Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» який об’єднував опозиційні партії з 2007 по 2012 роки. Його тодішні очільники наразі не коментували цю заяву Донія.

12 березня Служба безпеки України почала досліджувати обставини підписання та ратифікацію Харківських угод 2010 року.

У 2010 році Верховна Рада, парламентська більшість якої перебувала під впливом президента Віктора Януковича, ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.

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