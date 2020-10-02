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02 жовтня 2020, Київ 07:05
Фотогалереї

Революція на граніті 1990 року. 35 архівних фото

30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які увійшли в історію України як Революція на граніті.

За ініціативою Української студентської спілки (УСС) та львівського «Студентського братства» відбулася низка широкомасштабних акцій громадянської непокори. Молоді люди оголосили політичне голодування, утворивши наметове містечко в центрі столиці на тодішній площі Жовтневої революції (нині майдан Незалежності).

Головними вимогами Революції на граніті були:

– відмова від підписання союзного договору;
– проведення позачергових виборів парламенту на багатопартійній основі не пізніше від весни 1991 року;
– відставка голови уряду Віталія Масола, який виступав за поступові реформи;
– повернення українців строкової служби на територію України;
– проведення націоналізації майна КПУ та ЛКСМУ.

15 жовтня відбувся багатотисячний мітинг біля Верховної Ради, протестувальники захопили, зокрема, червоний корпус Київського університету.

16 жовтня було утворено ще одне наметове містечко – біля будівлі парламенту. До студентів почали приєднуватися робітники київських підприємств та організацій. Протестні акції почали охоплювати регіони.

Під тиском вулиці влада почала здавати позиції. Була створена погоджувальна комісія парламенту, яка провела переговори з лідерами протестувальників.

17 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року», якою формально було прийнято умови протестувальників, щоправда у пом’якшеному вигляді.

Революція на граніті перемогла – вперше за багато десятиліть громадські активісти у відкритій боротьбі змусили компартійну владу погодитися на їхні політичні вимоги.
Студенти оголосили політичне голодування, утворивши наметове містечко в центрі Києва на тодішній площі Жовтневої революції (нині майдан Незалежності)
1 Студенти оголосили політичне голодування, утворивши наметове містечко в центрі Києва на тодішній площі Жовтневої революції (нині майдан Незалежності)
Ініціаторами широкомасштабних акцій громадянської непокори були Українська студентська спілка (УСС) та львівське &laquo;Студентське братство&raquo;
2 Ініціаторами широкомасштабних акцій громадянської непокори були Українська студентська спілка (УСС) та львівське «Студентське братство»
У перший день політичного голодування. Київ, 2 жовтня 1990 року
3 У перший день політичного голодування. Київ, 2 жовтня 1990 року
Голодування студентів. 5-й день
4 Голодування студентів. 5-й день
Символічні кайдани на одному з учасників політичного голодування
5 Символічні кайдани на одному з учасників політичного голодування
Головними вимогами Революції на граніті були: &ndash; відмова від підписання союзного договору; &ndash; проведення позачергових виборів парламенту на багатопартійній основі не пізніше від весни 1991 року; &ndash; відставка голови уряду Віталія Масола, який виступав за поступові реформи; &ndash; повернення українців строкової служби на територію України; &ndash; проведення націоналізації майна КПУ та ЛКСМУ
6 Головними вимогами Революції на граніті були:

– відмова від підписання союзного договору;
– проведення позачергових виборів парламенту на багатопартійній основі не пізніше від весни 1991 року;
– відставка голови уряду Віталія Масола, який виступав за поступові реформи;
– повернення українців строкової служби на територію України;
– проведення націоналізації майна КПУ та ЛКСМУ
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&laquo;Краще вмерти, ніж жити в Радянському Союзі!&raquo; &ndash; плакат на одному з наметів під час Революції на граніті
8 «Краще вмерти, ніж жити в Радянському Союзі!» – плакат на одному з наметів під час Революції на граніті
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​Студент Львівського медичного інституту Тарас Семущак (на фото з пов&#39;язкою на ручі) стежить за станом здоров&#39;я голодуючих протестувальників. Він був&nbsp;керівником медичної служби Революції на граніті
10 ​Студент Львівського медичного інституту Тарас Семущак (на фото з пов'язкою на ручі) стежить за станом здоров'я голодуючих протестувальників. Він був керівником медичної служби Революції на граніті
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Студент Андрій Черненко під час Революції на граніті
12 Студент Андрій Черненко під час Революції на граніті
Студенти голодували, співали, читали і писали вірші
13 Студенти голодували, співали, читали і писали вірші
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Народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Ніла Крюкова долучилася до студентського голодування
15 Народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Ніла Крюкова долучилася до студентського голодування
Українська письменниця, шістдесятниця Ліна Костенко спілкується зі студентами
16 Українська письменниця, шістдесятниця Ліна Костенко спілкується зі студентами
Народний депутат, академік Ігор Юхновський спілкується з учасниками Революції на граніті
17 Народний депутат, академік Ігор Юхновський спілкується з учасниками Революції на граніті
Один із мітингів під час Революції на граніті
18 Один із мітингів під час Революції на граніті
Революція на граніті. Під час одного з мітингів
19 Революція на граніті. Під час одного з мітингів
На підтримку голодуючим студентам прийшли їхні колеги з київських вишів
20 На підтримку голодуючим студентам прийшли їхні колеги з київських вишів
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Під час пресконференції у Будинку профспілок координаційного комітету голодуючих студентів. Із мікрофоном &ndash; Олесь Доній, один із лідерів Революції на граніті. Київ, 11 жовтня 1990 року
22 Під час пресконференції у Будинку профспілок координаційного комітету голодуючих студентів. Із мікрофоном – Олесь Доній, один із лідерів Революції на граніті. Київ, 11 жовтня 1990 року
Маркіян Іващишин, керівник львівського&nbsp;&laquo;Студентського братства&raquo;, один із лідерів Революції на граніті
23 Маркіян Іващишин, керівник львівського «Студентського братства», один із лідерів Революції на граніті
На фото, зокрема, львівські студенти під час голодування в Києві
24 На фото, зокрема, львівські студенти під час голодування в Києві
Під час Революції на граніті. На фото львівські студенти
25 Під час Революції на граніті. На фото львівські студенти

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