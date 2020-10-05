Радіо Свобода Weekly: скандал навколо Фокіна та 30 років з часу «Революції на граніті»

Казус Фокіна

43 дні. Стільки 87-річний перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін пробув заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. За кілька годин після засідання комітету з питань організації державної влади Верховної Ради у четвер, де Фокін заявив, що не бачить доказів війни Росії з Україною на Донбасі, Володимир Зеленський його звільнив. Там же Фокін підтвердив свої ідеї про повну амністію для бойовиків «Л/ДНР» та «особливий статус» для всієї Донецької та Луганської областей, а не тільки їхніх окупованих частин. Цікаво, що першим в Офісі президента заявив про потребу звільнення Фокіна Андрій Єрмак, який сам і запросив колишнього прем'єра на перемовини по Донбасу. Вихід експрем'єра зі складу ТКГ підтримали ледь не всі члени комітету Верховної Ради, щоправда деякі депутати звернули увагу, що не вірять у випадковість його появи у Мінських перемовинах.

Скандал навколо висловлювань Фокіна став справжнім віддзеркаленням проблем із кадровими підходами влади на найбільш принципових напрямках вітчизняної політики, вважає політичний оглядач Віталій Портников. А мовознавець Тарас Марусик звертає увагу на ще одне показове інтерв’ю Вітольда Фокіна, яке він дав українському радіо в програмі «Персона ґрата», й значну частину якого склала тема української і російської мов та мовного закону.

Клімкін про Мінські домовленості

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що від початку був проти положення в Мінських домовленостях про вибори на Донбасі до відновлення контролю над кордоном.

«Я від самого початку це сказав (і це, до речі, всі пам’ятають: і наші, і німці, я нещодавно ми розмовляли з ними – вони це згадували, і французи), що це ніколи не буде працювати. Це шлях в принципі до, якщо це було би реалізовано, до федералізації України. Але ці угоди ніколи не могли би бути виконані. Оскільки, щоб їх виконати, потрібно розписати послідовність і гарантії виконання різних заходів», – сказав Клімкін в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

У відповідь на запитання ведучого, чому Україна підписала угоди, колишній міністр сказав: «Безпека. Безпека і можливість утримати, зняти ескалацію навколо Дебальцевого і взагалі на фронті, оскільки Росія планувала не тільки ж Дебальцеве, а й подальшу масштабну ескалацію. Це була просто логіка деескалації. А потім це все дипломатично і політично відіграли».

Із наближенням місцевих виборів ми підготували матеріали про:

А ще вирішили пояснити все, що треба знати про нові правила голосування

Далі коротко про ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та світі.

Білий дім оприлюднив новий графік роботи президента США Дональда Трампа, який 2 жовтня повідомив, що у нього та дружини виявили COVID-19

З двостороннім запаленням легень і позитивним результатом на COVID-19 госпіталізували колишнього президента України Петра Порошенка

Після виходу сюжету телеканалу «Настоящее время», голова МОЗ Степанов відвідав станцію швидкої допомоги та пообіцяв вирішити проблему умов праці медиків швидкої допомоги у Київській області.

Пожежі на Луганщині

Унаслідок масштабних пожеж під Сєвєродонецьком на Луганщині загинуло 11 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель у населених пунктах Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Муратове й інших. Зі 146 пожеж, що були зафіксовані рятувальниками 30 вересня, ліквідовано 82. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальні провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки, а штаб ООС пов’язує займання лісів із обстрілами трасувальними кулями з боку російських гібридних сил.

Венедіктора взяла в оренду держдачу

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу. Про це повідомляє програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Як раніше стало відомо, очільниця Генпрокуратури скористалася секретною постановою Кабінету міністрів від 19 червня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови «Про державні дачі та резиденції», що дозволило користуватися ними не тільки президентові, прем’єр-міністру й голові Верховної Ради України, як це було раніше, але й іншим громадянам «у визначеному суб’єктом управління порядку».

Жінки, які борються проти Лукашенка

З тих пір, як в Білорусі розпочались антиурядові акції протесту, минуло понад 50 днів. Це сталося після оголошення результатів спірних президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Однією із визначних особливостей цих демонстрацій є провідна роль жінок в акціях протесту. Мало того, що головним політичним конкурентом Лукашенка є жінка, серед опозиціонерів та протестувальників також є багато відомих жінок. І все це – незважаючи на те, що Лукашенко називав жінок «бідолахами, яких тягар президентства би розчавив». У окремій публікації ми розповідаємо про жінок, що борються проти Лукашенка.

Тим часом Європейський союз офіційно запровадив санкції проти сорока чільних представників влади Білорусі, яких визначили як відповідальних за репресії й переслідування мирних учасників протестів, представників опозиції і журналістів, а також за порушення під час виборчого процесу. Слідом за ЄС нові санкції проти представників влади Білорусі запровадили і США.

Україна до санкцій Європейського союзу проти Білорусі поки що планує приєднатися.

30 років Революції на граніті

30 років тому, 2 жовтня 1990 року в Києві, на майдані Незалежності (на той час площа Жовтневої революції), розпочалася студентська акція протесту, яка згодом отримала назву «Революція на граніті». Молоді люди оголосили голодування і висунули політичні вимоги. А у Львові «Студентське братство» готувалось до протесту і розробляло стратегію. Як народилася ідея студентської революції? Чому вона розпочалась 2 жовтня? Як учасники спротиву оцінюють події 30-річної давності?​

Днями один із учасників акції спротиву зі Львова, лікар Тарас Семущак знайшов зошити, в яких він записував прізвища голодуючих, коли розпочали і припинили голодування, стан їхнього здоров’я і показав їх нашій кореспондентці Галині Терещук.

60-річчя «Запорожця»

Але є ще одна річниця, про яку хочемо вам нагадати. 1 жовтня у Запоріжжі відбувся автопробіг до 60-ї річниці випуску популярної автівки українського виробництва «Запорожця», який вироблявся на місцевому автомобільному заводі. Кілька десятків учасників акції з Запоріжжя, Дніпра та Нікополя проїхалися центральним проспектом міста на «Запорожцях» різних моделей та років виробництва.

Та чи знали ви, що…

У 1960 році спеціально для запуску цього авто було переобладнано запорізький завод «Комунар», що раніше спеціалізувався на виробництві сільгосптехніки.

Перші випущені ним автівки нагадували зовні автомобіль «Фіат 600» та отримали у народі назву «горбатого». Він швидко здобув популярність серед населення, адже був відносно не дорогим автомобілем, коштував 960 тодішніх карбованців.

Останній «Запорожець» зійшов із конвеєру запорізького заводу 15 липня 1994 року.

Перший у світі магазин цифрового одягу

А на завершення пропонуємо вам зануритись у нову філософію моди. Сукні, до яких не можна доторкнутись, але які можна одягнути для виходу у соцмережі. Дві українки – Дарія Шаповалова і Наталія Моденова – створили Інноваційний фешн стартап Dress X – онлайн-бутік, де продають одяг, який існує лише в електронному вигляді.

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