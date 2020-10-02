Сергій Гармаш не помітив великих втрат через відсутність Фокіна у ТКГ

Відсутність Вітольда Фокіна в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу не стала великою втратою для переговорного процесу, в тому числі з погляду Росії, вважає представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Поки що, судячи з останнього засідання (ТКГ – прим. ред.), яке проходило вже без Фокіна, я не помітив великих втрат. І, чесно кажучи, це мене здивувало – Росія їх теж не помітила. Тобто вона жодного разу не згадала про Фокіна і не порушила питання, що нібито хороші люди йдуть, а залишаються лише «екстремісти», – сказав Гармаш.

30 вересня президент Володимир Зеленський своїм указом вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнив його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ після тривалих протестів широкої громадськості і опозиційних політичних сил. На цю посаду Зеленський призначив Фокіна, прем’єр-міністра України в 1990–1992 роках, у середині серпня.

Під час перебування на посаді Фокін в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.ua» заявив, що треба оголосити загальну амністію бойовикам російських гібридних сил, а не вибіркову, залежно від тяжкості їхніх злочинів, провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу вже зараз, без виходу звідти Росії і вирішення питань безпеки, і вирішити питання якогось «особливого статусу» ОРДЛО, «а краще – всього Донбасу».

У владі, зокрема в офісі Зеленського, тоді відмежувалися від цих заяв Фокіна, але виступали за те, щоб він продовжив роботу в ТКГ. Проте його викликали для пояснень до Верховної Ради. І на засіданні парламентського комітету, де його заслуховували, Фокін зробив нову заяву – що не бачить «ніякого підтвердження, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною».

Після цієї заяви комітет рекомендував звільнити Вітольда Фокіна з посади в ТКГ, про його слова різко відгукнувся голова МВС Арсен Аваков, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що той має піти з ТКГ, і врешті, перед указом про його звільнення, в офісі президента офіційно заявили, що заяви Фокіна «категорично розходяться» з офіційними позиціями української держави.