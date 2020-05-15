Для чого поліції інформація про євреїв громади Коломиї? Перевірка триває

Департамент внутрішньої безпеки і Головне слідче управління Національної поліції розслідують інцидент у зв’язку з листом, який надіслало Івано-Франківське обласне управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ єврейській громаді в Коломиї з проханням надати інформацію про організацію й її членів. Лист датований ще 18 лютого, а скандал здійнявся 10 травня.

Голова єврейської громади у Коломиї Яків Заліщикер отримав лист від обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань 18 лютого. Як розповів він Радіо Свобода, він не надав цьому значення. Керівника організації просили подати копію статуту громади, інформацію про її членів, вказавши їхні номери телефонів і адреси проживання, а також перелік студентів єврейської національності, які навчаються в Івано-Франківській області.

У листі пояснено, що працівниками управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківської області «здійснюється збір та аналіз інформації, вживаються заходи щодо попередження і виявлення правопорушень щодо організації боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами та злочинними організаціями». Під цим приводом і просили надати дані про членів громади.

Ніякої інформації голова єврейської громади Коломиї не надіслав.

Я сказав, що отримав дивний лист

«Я тиждень радився з адвокатом і 25 лютого відправив рекомендованим листом відповідь, що релігійні громади відокремлені від держави. Почався карантин. 9 травня мені подзвонив голова єврейського комітету України Едуард Долінський. Я його привітав з Днем Перемоги, а він мене. Я йому сказав, що отримав дивний лист і не розумію, для чого це написано. Він попросив йому надіслати. Дуже сильно обурився цим листом посол Ізраїлю в Україні, який подзвонив Арсенові Авакову, і з того почалося», – каже Яків Заліщикер.

Відтоді і спалахнув скандал, який набрав і міжнародного звучання. Заліщикер надіслав запит у Нацполіцію з проханням, щоб йому назвали автора цього документа.

«П’ять днів уже чекаю на відповідь, і досі нічого не надіслали. Хочу зрозуміти, звідки вказівка надати дані про громаду, що суперечить законодавству. Знаю, що триває перевірка. Переді мною вибачився Ігор Клименко (голова Національної поліції – ред.) за неправомірні дії своїх підлеглих», – зауважує голова Коломийської єврейської громади Яків Заліщикер.

Листи від Нацполіції, за інформацією Радіо Свобода, не надходили єврейським громадам у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську і в інші міста. Схоже на те, що таке прохання скерували лише у Коломию.

У нас немає конфлікту з поліцією

«У нас немає конфлікту з поліцією. Що могло стати підставою? Практично 6 років триває конфлікт через єврейське меморіальне кладовище жертвам Голокосту з міською владою Коломиї. 3,5 роки йде суд, бо крайні праві радикали встановили хрест на тому місці, і ми звернулись у суд, виграли апеляцію», – припускає голова громади Яків Заліщикер.

Обласна влада зреагувала на скандал

На ситуацію з листом від Нацполіції зреагував голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, який днями зустрівся з двома керівниками єврейських релігійних громад регіону, зокрема Яковом Заліщикером, і запевнив їх, що не допустить утисків громад нацменшин на Прикарпатті.

«Такі речі неприпустимі. В області ухвалимо заходи для забезпечення достойних і рівних умов діяльності для всіх без винятку національних меншин», – сказав під час зустрічі очільник області.

Поліція наразі не повідомляє про подробиці службової перевірки. Керівник Нацполіції Ігор Клименко пообіцяв, що її проведуть у стислі терміни, і мета – з’ясувати причини і необхідність збирати дані про представників єврейської громади.

Посольство Ізраїлю в Україні днями оприлюднило заяву, в якій «висловлює задоволення щодо шляхів розв’язання політичним керівництвом України останнього випадку антисемітизму».

«Декілька високопоставлених українських урядовців зателефонували послові Джоелу Ліонові, щоб особисто висловити вибачення й рішуче засудити антисемітизм. Голова Національної поліції України запевнив посла Джоела Ліона, що розпочато розслідування, і автор антисемітської вимоги передати особисті дані ортодоксальних євреїв Коломиї понесе покарання. Голова Національної поліції України рішуче засудив антисемітизм, особливо у лавах поліції», – мовиться у заяві.

Україна – толерантна

Директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», керівник Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» (місто Дніпро) Ігор Щупак припускає, що зміст листа пов’язаний радше із людським фактором.

На державному рівні антисемітизму в Україні немає

«Через те, що відбувається реорганізація силових структур, певні напрямки роботи змінюють, у тому числі з етнічними спільнотами, думаю, не дуже розумна людина, яка спричинила такий скандал міжнародного рівня, написала те, що треба було робити абсолютно по-іншому. Нелегітимно, нетолерантно писати про якісь там ознаки етнічної так званої злочинності – хоча цей термін нелегітимний щодо ромів, якихось інших угруповань. Хтось за це буде звільнений чи покараний. Але на це є реакція української держави, реакція правоохоронних органів, спільноти, і вона абсолютно конструктивна, толерантна, правильна, і України від того отримала імідж країни, яка не піддається на певні провокації чи помилки якихось державних чиновників», – наголосив Ігор Щупак.

«Із іншого боку, ситуація щодо антисемітизму, міжнаціональних відносин стабільна в Україні і краща, аніж у країнах Західної Європи, – продовжує експерт. – Є якісь побутові прояви антисемітизму, ідеологічного змісту. Це видно з соціальних мереж, але на державному рівні антисемітизму в Україні немає. Я сподіваюся, що українське суспільство і далі даватиме відповідь на такі речі, якщо таке траплятиметься».

Єврейську спільноту Коломиї знищили в роки війни

У Коломиї до Другої світової війни проживали, за різними даними науковців, близько 20 тисяч євреїв. За дослідженням Якова Заліщикера, 29 300 осіб. У липні 1941 року у Коломию прибули близько 4000 євреїв, депортованих із Угорщини.

У 1942 році у місті німці створили ґетто, через яке пройшли, за різними даними, 40–50 тисяч євреїв, про що написано на пам’ятному знаку. Голова єврейської громади називає більше число – 96 тисяч євреїв із навколишніх сіл і біженців із інших країн.

Ґетто було поділене на три секції, було обгороджене високим парканом із колючим дротом. Люди утримувались у жахливих антисанітарних умовах, вмирали від голоду та епідемій.

Із Коломиї у кілька етапів євреїв вивозили вагонами у табір смерті у Белжець на території Польщі. Після приходу у березні 1944 року Червоної армії у місті залишилось кілька євреїв, які дивом вижили у Голокост. У роки німецької окупації єврейську спільноту Коломиї повністю знищили.

Сьогодні єврейська громада міста налічує 81 особу. Люди про лист Нацполіції дізнались після розголосу, бо багатьом телефонували родичі з-за кордону, які хвилювались за рідних.