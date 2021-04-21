Послання Путіна: кому і чим погрожує президент Росії?

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня звернувся зі щорічним посланням до Федеральних зборів. У ньому, серед іншого, він пригрозив країнам, які, на його думку, вчиняють недружні дії щодо Росії. «Відповідь буде асиметричною, швидкою і жорсткою», – сказав Путін. Ті ж, хто загрожуватиме безпеці Росії, «пошкодують, як давно вже ні про що не шкодували», пообіцяв він.

Цього ж дня у Росії відбуваються акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Він понад два тижні тримає голодування у колонії. Раніше лікарі Навального заявили, що його стан здоров’я швидко погіршується. Обговорюємо ці події у Свобода Live.