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29 січня 2020, Київ 07:49
Культура

В Україні стартував дворічний мистецький проєкт «Століття української абстракції»

Проєкт «Століття української абстракції»

Мистецтвознавці, музейники, художники та видавці об’єднали зусилля, щоб зібрати і показати в країні та за її межами українське абстрактне мистецтво. Це є основною метою експозиційно-видавничого дослідницького проєкту «Століття української абстракції», який триватиме протягом 2020 і 2021 років.

Україна має цілісну, більш ніж столітню традицію абстрактного мистецтва. Те, як вона зароджувалася, існувала у часи воєн і репресій, трансформувалася і розвивалася, необхідно показати широкому загалу, вважають організатори проєкту «Століття української абстракції».

«Біля витоків абстракціонізму на початку XX століття були Кандинський, Малевич, Купка та інші. Тож українці були значною мірою серед засновників цього напряму. І тепер у сучасних українських художниках він проявляє себе, навіть якщо вони самі не бачать чи не відчувають тієї тяглості ідей, які живуть уже ціле століття», – наголосив на презентації проєкту дослідник українського авангарду Дмитро Горбачов.

Організатори проєкту: медіакуратор, мистецтвознавиця Діана Клочко, експозиційний куратор, художник Петро Бевза, головний консультант проєкту, мистецтвознавець Дмитро Горбачов, продюсер проєкту Костянтин Кожемяка, комунікаційний партнер Києво-Могилянська бізнес-школа, видавничий партнер, видавництво ArtHuss.

Організатори проєкту «Століття української абстракції»: Дмитро Горбачов, Костянтин Кожемяка, Діана Клочко, Петро Бевза
Організатори проєкту «Століття української абстракції»: Дмитро Горбачов, Костянтин Кожемяка, Діана Клочко, Петро Бевза

Суть проєкту

У рамках проєкту планують зібрати із державних та приватних збірок живопис, скульптуру, графіку, інсталяцію і у різний час розгорнути експозиції у музеях та виставкових просторах Одеси, Луцька, Львова і Києва.

Під час виставок будуть проходити публічні лекції, дискусії і обговорення, які допоможуть зрозуміти, як в Україні сформувалося і розвивається абстрактне мистецтво як спосіб «висловлювати невимовне», «візуалізувати єдність енергії і матерії, людини і космосу».

Проєкт «Століття української абстракції», прев’ю «Діалог у часі» (kmbs), 28 січня 2020 року
Проєкт «Століття української абстракції», прев’ю «Діалог у часі» (kmbs), 28 січня 2020 року

Медіакуратор проєкту Діана Клочко розповіла, що експозиції формуватимуться із робіт митців різних часів ­– від Малевича і Богомазова до сучасних художників – за «п’ятьма категоріями виразності: конструкцією, порожнечею, ритмом, кольором, світлом».

По завершенню проєкту буде видана книга, до якої увійдуть матеріали усіх експозицій та аналітика про український абстракціонізм.

Прев’ю «Діалог у часі»

Розпочався проєкт інформаційним прев’ю «Діалог у часі», який розгорнувся у просторі Києвом-Могилянської бізнес-школи (kmbs).

Виставка триватиме до 3 березня.

Десять творів українських художників-абстракціоністів ХХ і ХХІ століть розміщені за принципом «комунікаційних пар».

Проєкт «Століття української абстракції: комунікаційна пара Хвостенко-Хвостов/ Журавель», Діана Клочко. 28 січня 2020 року
Проєкт «Століття української абстракції: комунікаційна пара Хвостенко-Хвостов/ Журавель», Діана Клочко. 28 січня 2020 року

Ці пари унаочнюють діалог митців через час у основних категоріях виразності:

  • «колір» Меллер/Лебединець,
  • «конструкція» Хвостенко-Хвостов/ Журавель,
  • «світло» Богомазов/Бевза,
  • «пауза або порожнеча» Екстер/Білик,
  • «ритм» Попова/Бажай.

А з 5 березня відкриється експозиція у Національному музеї Шевченка. Вона матиме назву «Категорії виразності». І до неї увійдуть твори і самого Тараса Шевченка.

Тривають переговори про розгортання експозицій у Національному музеї Шептицького у Львові та Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку, а також в Українському музеї Нью-Йорка.

Завершальний етап проєкту планують провести у Києві.

Малевич. Український квадрат – трейлер
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Малевич. Український квадрат – трейлер

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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