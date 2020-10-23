«Проросійський реванш», опитування Зеленського, гендерні квоти | Свобода Live

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Учасники програми:
Юлія Мендель, прессекретар президента України;
Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.НЕТ»;
Станіслав Козлюк, репортер видання «Український тиждень»;
Нестор Шуфрич, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);
Юрій Камельчук, народний депутат України, («Слуга народу»);
Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг»;
Мілена Горячковська, координаторка проєктів «Українського жіночого фонду;
Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права і політики.
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