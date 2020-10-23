Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 жовтня 2020, Київ 14:25
Політика

«Проросійський реванш», опитування Зеленського, гендерні квоти | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

  • «Проросійський реванш». Чи вдасться прихильникам Кремля відвоювати свої позиції в Україні під час місцевих виборів?
  • Опитування президента України Володимира Зеленського профінансує партія «Слуга народу». Де межа законності?
  • Гендерні квоти і місцеві вибори 2020-го. Чи справді жінок у владі стане більше?


Учасники програми:

Юлія Мендель, прессекретар президента України;

Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.НЕТ»;

Станіслав Козлюк, репортер видання «Український тиждень»;

Нестор Шуфрич, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);

Юрій Камельчук, народний депутат України, («Слуга народу»);

Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг»;

Мілена Горячковська, координаторка проєктів «Українського жіночого фонду;

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права і політики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG