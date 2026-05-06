«Руки геть від медіа». Тисячі чехів вийшли на захист Суспільного мовника

ПРАГА – Кілька тисяч чехів 5 травня вийшли на Староміську площу у центрі міста та вирушили ходою до будівлі Чеського радіо. Серед них були як медійники, так і звичайні люди, які щодня дивляться і слухають новини. Вони несли плакати із закликами зберегти незалежність чеського суспільного мовника та вигукували гасла «руки геть від медіа».

Чеський уряд заявляє, що незалежності медіа нічого не загрожує і декларує готовність до «конструктивної співпраці».

Радіо Свобода побувало на акції.

« Це питання збереження демократії »

« Мені важливо отримувати незалежну інформацію від медіа, щоб цю інформацію не контролював уряд », – каже учасник акції Їржі Подешва.

Він приїхав у Прагу з Острави спеціально, щоб взяти участь у заходах на захист незалежних ЗМІ. Його дружина Гелена каже, що готова платити щомісячні внески, щоб отримувати правдиві новини.

«Це небагато грошей для нас, плата за один місяць незалежного радіо та телебачення – це ціна за 4 пива », – наголошує Гелена.

Подружжя дивиться новини на Чеському телебачення щовечора.

До акції доєдналися групи студентів та школярів. Серед них 14-річний Саймон. Хлопець каже, що хоче будувати майбутнє у країні, де ЗМІ – незалежні.

«Мені було жахливо спостерігати, що відбувалося протягом останніх трьох років у Словаччині та Угорщині. Я не можу дозволити, щоб у моїй країні, це сталося. Бо моє майбутнє тут. Вільні ЗМІ – це про нашу свободу, це базова демократія. А уряд зараз намагається її знищити».



«Ми не можемо дозволити уряду, управляти нашими життями через медіа. Це стає проблемою, тому що це питання збереження демократії . Для нас це важливо, як для європейської країни», – сказала учасниця акції Єлизавета Дворакова.

Хоч жінка і не дивиться телебачення, для неї важливо мати можливість побачити там об'єктивні новини, якщо вона захоче.

Ігор дивиться новини саме на телебаченні, а також щодня слухає різні програми на Чеському радіо. Для нього платити 205 крон на місяць за це – не проблема і він хоче продовжувати це робити.

«Ми - усі люди, які прийшли сюди, посилаємо сигнали владі – ми хочемо захистити суспільний характер Чеського радіо та телебачення. Це важливо для нас, зберегти їх незалежними. Це питання принципу, коли ти втрачаєш суспільний мовник – ти втрачаєш велику частку демократії в країни . Я готовий заплатити навіть більше ніж зараз, якщо це буде потрібно».

У чому суть конфлікту?

29-го квітня Рада Чеського радіо закликала Міністерство культури переробити проєкт закону про громадські ЗМІ.

Нинішній уряд, зокрема партії «ANO», «SPD» і «Motoristé sobě», пропонують перевести Чеське телебачення і Чеське радіо, з нинішньої системи прямих внесків від слухачів чи глядачів на фінансування безпосередньо з державного бюджету , з наступного року.

При цьому запропоновані урядом фіксовані суми цього фінансування майже на одну п’яту менші, ніж нинішні бюджети цих мовців.

Зараз кожен громадянин Чехії, який має телебачення вдома, сплачує 150 крон в місяць, а радіо - 55 крон. Це близько 10 доларів або 400 гривень на місяць. З цих внесків суспільний мовник формує свій бюджет. Відтак, і радіо, і телебачення, гарантують свою незалежність від уряду.

Яка позиція Суспільного мовника Чехії?

Чеське радіо, за словами його гендиректора Рене Заворала, не згодне з проєктом уряду.

Для глибоких змін не існує раціональних мотивів, і це неможливо сприймати інакше як спробу відкрити шлях до послаблення цих ЗМІ і політичного оволодіння ними , заявив він.

«Переведення фінансування на державний бюджет не означає, що громадськість перестане оплачувати ці служби. Це лише означає, що вона буде платити з іншої кишені. В результаті за неї заплатять усі, включно з тими, хто нині чи в майбутньому звільнений від оплати», – наголосив Заворал.

Гендиректор Чеського телебачення Гинек Хударек, зі свого боку, звернув увагу, що за нової моделі фінансування, яка значно скорочує бюджети громадських мовців, телебаченню доведеться обмежувати виробництво і звільняти працівників.

Європейська федерація журналістів і низка інших міжнародних і чеських журналістських об’єднань закликають Європейську комісію перевірити законопроєкт чеського уряду на відповідність Європейському актові про свободу ЗМІ, мовиться в оприлюдненій у середу заяві.

Що кажуть в Міністерстві культури?

Ініціатор змін, міністр культури Ото Клемпірж, твердить, що урядовий законопроєкт гарантує й надалі незалежність Чеського радіо і Чеського телебачення .

Речниця Мінкультури Барбора Штястна у відповідь 29 квітня заявила, що міністерство готове до переговорів і «конструктивної співпраці» з радою Чеського радіо і розгляне її застереження, щоб знайти «дієздатне і широко прийнятне рішення».

Чехи мають досвід захисту свого права на незалежні ЗМІ

Чеське радіо історично було точкою суспільного опору пропаганді . У серпні 1968 року війська країн Варшавського договору (передусім СРСР) увійшли в Чехословаччину.

Тоді ще Чехословацьке радіо стало ключовим центром опору: передавало незалежну інформацію про вторгнення, закликало людей не співпрацювати з окупантами.

Біля головної будівлі радіо в Празі (на Vinohradská třída) відбулися сутички, радянські війська намагалися захопити будівлю і зупинити мовлення, місцеві жителі і протестувальники захищали радіо, унаслідок цього були вбиті й поранені цивільні.

Наприкінці 2000-го року Чеське телебачення спіткала криза через зміну керівництва. Новопризначений генеральний директор Іржі Годач спробував приватизувати суспільне телебачення, для чого звільнив низку співробітників і заборонив випуск в ефір низки телепрограм. Він розпочав агітацію на Чеському телебаченні за Громадянську демократичну партію і її лідера. Розгорілися протести.

В результаті криза завершилася з відставкою Годача і всіх його людей. Цей протест став найбільшим в історії Чехії з часів Оксамитової революції.