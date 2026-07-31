«Ви нас не почули», «Ми хочемо діалогу з владою»: хода за повернення Федорова до Міноборони

У Києві відбувається хода «за реформи в оборонці», за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України, до якої долучилося кілька тисяч людей, як передають кореспонденти Радіо Свобода.

У Києві під час протестної ходи організатор акції та попередніх протестів – ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» – Дмитро Козятинський розповів кореспондентці Радіо Свобода, що учасники очікують від влади діалогу.

За його словами, станом на час проведення ходи представники влади на контакт з організаторами не виходили. Також він очікує, що акції триватимуть, доки люди будуть готові виходити на них.

«Вимога щодо Федорова залишається, але це не про Федорова як про обличчя, а як про інструмент для здобуття реформ і візії», – пояснив Козятинський.

На вулиці також вийшли люди у Львові та Дніпрі.

Водночас Михайло Федоров, через відставку якого люди протестують з 16 липня, заявив, що не збирається виходити на вулицю до учасників цих протестів, як і не буде закликати людей припинити протести. Крім того, в інтерв’ю газеті The New York Time Федоров заявив, що до завершення війни не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського.

Тим часом президент України Володимир Зеленський виключив Федорова та інших колишніх урядовців зі складу РНБО.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради у другій половині серпня, призначити Хмару міністром оборони.







