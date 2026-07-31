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«Ви нас не почули», «Ми хочемо діалогу з владою»: хода за повернення Федорова до Міноборони

У Києві відбувається хода «за реформи в оборонці», за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України, до якої долучилося кілька тисяч людей, як передають кореспонденти Радіо Свобода.

У Києві під час протестної ходи організатор акції та попередніх протестів – ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» – Дмитро Козятинський розповів кореспондентці Радіо Свобода, що учасники очікують від влади діалогу.

За його словами, станом на час проведення ходи представники влади на контакт з організаторами не виходили. Також він очікує, що акції триватимуть, доки люди будуть готові виходити на них.

«Вимога щодо Федорова залишається, але це не про Федорова як про обличчя, а як про інструмент для здобуття реформ і візії», – пояснив Козятинський.

На вулиці також вийшли люди у Львові та Дніпрі.

Водночас Михайло Федоров, через відставку якого люди протестують з 16 липня, заявив, що не збирається виходити на вулицю до учасників цих протестів, як і не буде закликати людей припинити протести. Крім того, в інтерв’ю газеті The New York Time Федоров заявив, що до завершення війни не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського.

Тим часом президент України Володимир Зеленський виключив Федорова та інших колишніх урядовців зі складу РНБО.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради у другій половині серпня, призначити Хмару міністром оборони.



У Києві люди знову вийшли на вулиці, вимагаючи повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. 31 липня 2026 року
1 У Києві люди знову вийшли на вулиці, вимагаючи повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. 31 липня 2026 року
Кореспонденти Радіо Свобода нарахували кілька тисяч учасників ходи, Київ, 31 липня 2026 року
2 Кореспонденти Радіо Свобода нарахували кілька тисяч учасників ходи, Київ, 31 липня 2026 року
Ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» – Дмитро Козятинський розповів Радіо Свобода, що учасники очікують від влади діалогу
3 Ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» – Дмитро Козятинський розповів Радіо Свобода, що учасники очікують від влади діалогу
«Вимога щодо Федорова залишається, але це не про Федорова як про обличчя, а як про інструмент для здобуття реформ і візії», – пояснив Козятинський
4 «Вимога щодо Федорова залишається, але це не про Федорова як про обличчя, а як про інструмент для здобуття реформ і візії», – пояснив Козятинський
Люди несуть банери з написами та прапори України під час ходи за повернення Михайла Федорова в Києві, 31 липня 2026 року
5 Люди несуть банери з написами та прапори України під час ходи за повернення Михайла Федорова в Києві, 31 липня 2026 року
Хода за повернення Михайла Федорова в Києві, 31 липня 2026 року
6 Хода за повернення Михайла Федорова в Києві, 31 липня 2026 року
Люди несуть банер з написом «Федоров – МО»
7 Люди несуть банер з написом «Федоров – МО»
До ходи за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони у Києві долучилося кілька тисяч людей, кажуть кореспонденти Радіо Свобода. 31 липня 2026 року
8 До ходи за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони у Києві долучилося кілька тисяч людей, кажуть кореспонденти Радіо Свобода. 31 липня 2026 року
Хвилина мовчання за загиблими у російсько-українській війні під час ходи у Києві, 31 липня 2026 року
9 Хвилина мовчання за загиблими у російсько-українській війні під час ходи у Києві, 31 липня 2026 року
Учасниця протесту тримає картонку з написом: «Ви нас не почули», Київ, 31 липня 2026 року
10 Учасниця протесту тримає картонку з написом: «Ви нас не почули», Київ, 31 липня 2026 року
Учасники ходи йдуть під прапором України, Київ, 31 липня 2026 року
11 Учасники ходи йдуть під прапором України, Київ, 31 липня 2026 року
Під час ходи в Києві, 31 липня 2026 року
12 Під час ходи в Києві, 31 липня 2026 року
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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