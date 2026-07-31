Зеленський виключив Федорова та інших колишніх урядовців зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони, вивівши з нього ексміністра оборони Михайла Федорова та інших колишніх урядовців та високопосадовців і включивши до переліку нових членів Кабінету міністрів і військового командування. Указ №677/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

До персонального складу РНБО введені:

– міністр внутрішніх справ Іван Вигівський;

– головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий;

– прем’єр-міністр Сергій Корецький;

– міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко;

– міністр юстиції Денис Маслов;

– перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

– заступник міністра оборони Євгеній Хмара.

– перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Зі складу РНБО виведені Ігор Клименко, Юлія Свириденко, Олександр Сирський, Олексій Соболев і Михайло Федоров.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, разом із якою у відставку пішов увесь уряд.

16 липня парламент проголосував за призначення Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра. Тоді ж затвердили новий склад уряду, крім міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких подаються до Ради за квотою глави держави.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

21 липня Михайло Драпатий замінив Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.



