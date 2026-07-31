У Львові також розпочалася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники акції зібралися, щоб висловити незгоду з кадровим рішенням влади та наголосити на важливості продовження технологічних реформ у секторі оборони.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода з місця події, учасники ходи пояснюють, що прийшли на акцію, оскільки вважають Федорова одним із ключових представників технологічних змін у сфері оборони та хочуть почути від влади аргументи щодо його звільнення і призначення нового міністра.

«Федоров для нас символізує інновації та технології. Ми стоїмо не за Федорова, а за екзистенційну можливість асиметрично перемагати ворога за допомогою сучасних способів оборони й захисту. Ми стоїмо за людину, яка впроваджувала ідеї, що вели нас до перемоги протягом останніх пів року », – розповідає учасник акції ветеран та паралімпієць Олександр.

«Влада так нас і не почула, не пояснила, чому Федорова було звільнено і чому новий міністр буде ефективнішим за попереднього. Тому ми робимо те, що можемо робити. У нас зараз непростий час, але ми можемо висловлювати свою позицію. І ми продовжуватимемо її висловлювати, поки нас не почуют ь», – каже активіст Тарас.

«Федоров є ключовою людиною для нинішніх реформ, і те, що сталися такі пертурбації у владі, – неприпустимо. Обов’язково потрібно впроваджувати нові технології, щоб зробити крок до перемоги », – вважає львівʼянка Олена Ковпак. Вона розповіла, що її чоловік уже пʼятий рік служить у війську.











