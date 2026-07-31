У Львові розпочалася протестна хода проти відставки Михайла Федорова
У Львові також розпочалася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники акції зібралися, щоб висловити незгоду з кадровим рішенням влади та наголосити на важливості продовження технологічних реформ у секторі оборони.
Як передає кореспондентка Радіо Свобода з місця події, учасники ходи пояснюють, що прийшли на акцію, оскільки вважають Федорова одним із ключових представників технологічних змін у сфері оборони та хочуть почути від влади аргументи щодо його звільнення і призначення нового міністра.
«Федоров для нас символізує інновації та технології. Ми стоїмо не за Федорова, а за екзистенційну можливість асиметрично перемагати ворога за допомогою сучасних способів оборони й захисту. Ми стоїмо за людину, яка впроваджувала ідеї, що вели нас до перемоги протягом останніх пів року», – розповідає учасник акції ветеран та паралімпієць Олександр.
«Влада так нас і не почула, не пояснила, чому Федорова було звільнено і чому новий міністр буде ефективнішим за попереднього. Тому ми робимо те, що можемо робити. У нас зараз непростий час, але ми можемо висловлювати свою позицію. І ми продовжуватимемо її висловлювати, поки нас не почують», – каже активіст Тарас.
«Федоров є ключовою людиною для нинішніх реформ, і те, що сталися такі пертурбації у владі, – неприпустимо. Обов’язково потрібно впроваджувати нові технології, щоб зробити крок до перемоги», – вважає львівʼянка Олена Ковпак. Вона розповіла, що її чоловік уже пʼятий рік служить у війську.
Ветеран Дмитро Козятинський, один із головних ініціаторів акцій проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України за кілька днів повідомив, що 31 липня, сьогодні, у столиці відбудеться масштабна протестна хода «за діалог і реформи в оборонці»:
«Думаю, всі вже бачили нове інтерв’ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповідь на питання, яке ставлять люди на протестах по всій країні.
Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму.
Він зауважив, що всі охочі долучаються протестної ходи в Києві «за діалог і реформи в оборонці».
Ітимуть від парку Шевченка (19-00) до площі Івана Франка.
«Закликаю Володимира Зеленського почути свій народ і продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а далі приймати рішення залежно від результатів».
Форум