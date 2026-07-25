У Києві та інших містах України люди знову вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони

У Києві та інших містах України 25 липня проходить десятий день протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Зокрема, люди виходять на вулиці у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Дніпрі, Хмельницькому, Черкасах, Миколаєві та інших населених пунктах. Учасники мітингів закликають владу переглянути рішення про відставку Федорова та повернути його до керівництва Міністерством оборони.

Протестувальники тримають плакати «Федоров МО», «Поверніть Федорова». Лунали й заклики замінити на посаді очільника Мінветеранів Віталія Кіма, який раніше працював кервіником Миколаївської ОВА.

У Києві продовжують вимагати повернення Федорова 1/9 «Картонковий протест» у Києві продовжується. Акція розпочалася після рішення президента Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











2/9 24 липня на вулиці столиці вийшли близько 1000 людей. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











3/9 Протестувальники продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











4/9 Люди оцінили призначення нового головкома ЗСУ. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











5/9 Проте, кажуть, що це не всі їхні вимоги «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











6/9 Протестувальники вважають, що в Міністерстві у справах ветеранів міністром має бути ветеран і виступають проти призначення на цю посаду Віталія Кіма. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











7/9 Люди обіцяють зробити протест безстроковим. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











8/9 Під час акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











9/9 Як і в попередні рази, акція протесту розпочалася з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. Київ, 24 липня 2026 року «Картонковий протест» у Києві, що розпочався після відставки міністра оборони Михайла Федорова, продовжується.











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Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністру оборони «достойну позицію у владі», яка дозволила б об’єднати технологічну складову держави і забезпечити її розвиток.

23 липня Михайло Федоров публічно відмовився від пропозицій президента України, заявивши, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

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З 16 липня в Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.



