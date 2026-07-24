У Празі кілька десятків українців вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони

40 людей із «картонками» та прапорами України вийшли до посольства України в Празі. Учасники акції вимагали повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та призначення ветерана на посаду міністра у справах ветеранів.

До активістів вийшов представник посольства України, якому передали лист із вимогами. Він пообіцяв направити його до України.

«Ми солідарні з українцями, які живуть в Україні, і також вважаємо, що українському війську потрібні реформи. Міністр Федоров – це людина, яка своїми діями продемонструвала, що готова до цих реформ і може бути ефективною. Ми хочемо, щоб війна якомога швидше закінчилася перемогою України і наші діти могли їздити до бабусь в Україну», – розповів у коментарі Радіо Свобода учасник акції Кирило, який живе в Чехії понад 10 років.

На акцію він прийшов разом із дітьми – 12-річним Радіоном та 7-річною Мією, яка тримала в руках «картонку» з написом «Реформована армія – шлях до бабусі». Бабуся родини живе в Запорізькій області. За словами Кирила, дітей він привів на акцію, адже хоче привчити їх до активного висловлення громадянської позиції, бо в Україні це вже дає результат.

Учасники принесли із собою «картонки» з написами: «Не забирайте тих, хто працює», «Міняйте полонених, а не Федорова», «Федоров заважав збагачуватись?», «Поверніть нашу надію! МО Федорова», а також принесли порожню валізу з написом «Кейс переваг звільнення Федорова».

«Зараз це критично важливо. У нас немає часу перебирати кваліфікованими кадрами. Той кандидат, якого зараз запропонував президент, можливо, і хороший, але йому знадобиться час, щоб розібратися у справі. У нас є міністр, який уже пів року працює і готовий працювати далі. Він почав антикорупційні чистки, і мені здається, що причина, чому президент готовий запропонувати Федорову будь-яку посаду, але не посаду міністра оборони, полягає саме в тому, що Федоров заважає схемам із постачанням зброї», – сказала Олена з Києва, яка живе в Чехії з квітня 2022 року.

Це вже друга подібна акція під посольством України в Празі. Її організовує ГО «Голос України». Представниця громадської організації Анастасія Сігнаєвська передала працівнику посольства лист із вимогами мітингувальників. Серед них – не допустити згортання реформ у війську, розпочатих Михайлом Федоровим, надати пояснення щодо його звільнення, зберегти команду, яка реалізує технологічні рішення у сфері оборони, дослухатися до військових, ветеранів, волонтерів та експертної спільноти під час ухвалення стратегічних рішень, а також враховувати голос українців за кордоном.

«Українське суспільство вкотре показує, що в Україні є демократія, а джерелом влади є народ. Ми повністю солідарні з вимогами протестів, які відбуваються в Києві та інших містах України. Це вимога повернення Михайла Федорова на посаду очільника Міністерства оборони та вимога, щоб Міністерство у справах ветеранів очолював представник саме цієї групи населення», – розповіла в коментарі Радіо Свобода співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України» Анастасія Сігнаєвська.

За її словами, якщо до вимог суспільства не дослухаються, українці в Празі й надалі виходитимуть на мирні акції.

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З 16 липня в Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

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21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.



