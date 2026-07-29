«Причина пов’язана з закупівлями, з тендерами» – Федоров про відставку

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров вважає причиною своєї відставки з посади те, що «дуже багато людей… оточило Міністерство оборони» на тлі зусиль його команди «перебудовувати багато різних процесів усередині»

«Причина пов’язана з закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку, думаю, це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі», – розповів політик в інтерв’ю виданню «Українська правда».

За його словами, «десь із початку квітня вже було зрозуміло, що градус піднімається, і в щось це буде трансформуватися».

Також Федоров заявив, що президент України Володимир Зеленський повідомив йому про намір призначити нового очільника Міноборони Ігоря Клименка приблизно за пів години до засідання фракції «Слуга народу». Федоров підтвердив, що причиною звільнення Зеленський назвав конфлікт із Генеральним штабом.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністру оборони «достойну позицію у владі», яка дозволила б об’єднати технологічну складову держави і забезпечити її розвиток.

23 липня Михайло Федоров публічно відмовився від пропозицій президента України, заявивши, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

Читайте також: Драпатий замість Сирського: що насправді може змінити новий головком у війську

З 16 липня в Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.