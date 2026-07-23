Повернення Федорова: від Зеленського чекають рішення

Президент Володимир Зеленський розповів, що пропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову кілька альтернативних посад. Серед них – посада віцепрем’єра з військових новацій. За словами Зеленського, Федоров поки не пристав на цю пропозицію.

Сам Михайло Федоров вже відповів: його цікавить лише посада міністра оборони, від інших пропозицій він відмовляється. За його словами, лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ «реально визначають хід війни».

Раніше учасники акцій протесту анонсували, що без призначення Федорова продовжать збиратися на площах у безстроковому форматі уже з п’ятниці.

Тим часом, за словами президента, новопризначені керівники вже мають задачі. Так, новий головнокомандувач Михайло Драпатий та виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара мають працювати над закриттям неба, підходами до мобілізації та реформуванням роботи ТЦК.

Дивіться про це в етері програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Михайло Федоров також зауважив, що для нього «питання ніколи не було в посаді чи статусі, а лише в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України».

Федоров нагадав, що на запрошення Володимира Зеленського в січні 2026 року його команда прийшла в Міноборони з конкретним планом, як закінчити війну – захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці РФ.



«Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, – вікно можливостей, щоб змусити Росію до миру силою. І його не можна втратити», – стверджує він.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня колишній голова Міноборони привітав генерал-майора Михайла Драпатого з визначенням його кандидатури на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

«Федоров похитнув позиції не Зеленського»

Роман Романюк, політичний оглядач інтернет-видання «Українська правда», в етері «Свобода Live» зазначив:

«Я вчора довго говорив з одним дуже мудрим старим соціологом. Ми дійшли згоди в тому, що поки що Федоров похитнув позиції не Зеленського, хоча в нього він теж частково забирає прихильників, а похитнув усіх опозиціонерів Зеленського. Якщо подивитися рейтинги минулого місяця і рейтинги вчорашні, то ви побачите, що після різкого стрибка в топ-3 кандидатів у президенти Михайла Федорова із цієї трійки, наприклад, випав Кирило Буданов. Наприклад, у інших військових лідерів стало трошечки менше відсотків у цьому рейтингу. Трошечки менше стало у Валерія Залужного. Трошечки менше у всіх, хто так чи інакше для виборців асоціюється як певна третя сила. Тому що до останнього часу цей вибір був не оголошений, але всі розуміли, що там вибір між Зеленським і Залужним. Але була частина запиту на якусь третю силу, яка і проявить себе на війні, і буде молодим лідером, і буде мати можливість поєднувати кілька соціальних кластерів. І от Федоров зараз відповідає на запит саме цієї аудиторії. Тобто, власне, електоральні позиції самого Зеленського поки що він не зачіпає».



