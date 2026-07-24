Федоров vs Зеленський та ультиматум протестувальників. Що буде далі?

У Києві збираються на чергову акцію протесту проти звільнення Михайла Федорова. Раніше протестувальники оголошували паузу до п’ятниці, вимагаючи від президента Володимира Зеленського повернути його на посаду міністра оборони.
В оголошеному протестувальниками ультиматумі йшлося про можливість зробити акцію безстроковою.
Сам Михайло Федоров напередодні підтвердив, що відмовився від інших запропонованих посад. А президент Володимир Зеленський вже призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару.
Хмарі та новому головнокомандувачу Михайлову Драпатому президент вже оголосив задачу зайнятися, в тому числі, підходами до мобілізації.
Також вже озвучуються питання, що буде зі штурмовими полками дотеперішнього головнокомандувача Олександра Сирського, в тому числі полком «Скеля».
Запитуємо про усе це народних депутатів та військову омбудсманку Ольгу Решетилову. А також показуємо акцію протесту у Києві.
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Президент Володимир Зеленський раніше розповів, що пропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову кілька альтернативних посад. Серед них – посада віцепрем’єра з військових новацій. За словами Зеленського, Федоров поки не пристав на цю пропозицію.
А Михайло Федоров відповів: його цікавить лише посада міністра оборони, від інших пропозицій він відмовляється. За його словами, лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ «реально визначають хід війни».
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