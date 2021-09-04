«Забудовникам наплювати на розбірки між Кличком і Ткаченком» – Луценко

Продовжують з’ясовувати стосунки та міру відповідальності за руйнування історичних пам’яток у Києві Міністерство культури та КМДА. Тим часом ані мораторій Київради, ані рішення РНБО забудовників не спиняють, вважають активісти. Історичні будівлі столиці поступово зникають.

Мінкульт заявляє, що черговий історичний будинок під загрозою. Повідомляють, що будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна), що розташований в історичному ареалі Києва.

«Цей дім не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.

Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Міністерства культури та інформаційної політики.

20 серпня цього року Рада національної безпеки й оборони доручила відновити історичну садибу Барбана, побудовану в ХІХ столітті, що була розташована також в історичному ареалі столиці, по вулиці Обсерваторній, 6.

«РНБО ухвалила рішення дати оцінку руйнуванню садиби Барбана, відновити зруйновану пам’ятку, … підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України», – повідомив тоді речник президента Сергій Никифоров після засідання Ради національної оборони і безпеки України.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час засідання говорив, що питання потрапило до уваги завдяки листу міністра культури Олександра Ткаченка.

Ми отримали листа від міністра культури пана Ткаченка

«Ми отримали листа від міністра культури пана Ткаченка на засіданні РНБО. Він попросив порушити питання руйнування традиційного історичного середовища в Києві. Ми запросили голову Київської міської державної адміністрації пана Кличка для того, щоб поспілкуватися саме щодо цього питання», – сказав Данілов після засідання РНБО.

Віталій Кличко на те засідання РНБО не прибув, втім, знесення історичної садиби, як і Олександр Ткаченко, засудив. Також мер і міністр обмінялися звинуваченнями у відповідальності за знесення історичної будівлі.

Мораторій на реконструкцію

2 вересня Київрада запровадила мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття. За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, міська влада наполягатиме на включенні цих та інших об’єктів до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Вносити об’єкти у цей реєстр – повноваження Мінкульту.

3 вересня з’являється повідомлення Міністерства культури про будівельну техніку на території будинку зі списку об’єктів, на реконструкцію яких Київська міська рада запровадила мораторій. А на сайті КМДА повідомляють, що зупинили можливе знесення однієї з історичних будівель щодо яких запроваджений мораторій.

Якби Кличко не хотів би цих скандалів, він міг би передивитися ці дозволи і поскасовувати

Будівельні роботи по Тургенєвській, 22 наразі не відбуваються, повідомив Радіо Свобода громадський діяч Ігор Луценко. На його думку. Міністерство культури спроможне владнати ситуацію самостійно.

«Міністерство культури тут знову почало якісь свої піар-ходи, замість того, щоб зупинити, кажуть, що міська влада має щось зробити. З іншого боку, департамент КМДА з містобудівництва, іноді дає, скажімо так, недостатньо обґрунтовані дозволи на будівництво. Якби Кличко не хотів би цих скандалів, він міг би передивитися ці дозволи і поскасовувати, на тому відповідальність міської влади була би знята», – наголошує Луценко.

Ухвалений Київрадою мораторій навряд чи зупинить забудовників, вважає Ігор Луценко.

Забудовникам наплювати на ці всі політичні ситуації

«Добре, звісно, що прийняли мораторій на більше ніж сотню об’єктів. Але це не вирішує питання остаточно. Забудовникам наплювати на ці всі політичні ситуації, на розбірки між Кличком і Ткаченком. Вони пруть буром, запевняють чиновників середньої ланки і в КМДА, і в Міністерстві культури, що все повирішують.

Але у зоні історичного ареолу має бути погодження Міністерства культури. Відповідні структури у Києві могли видати дозвіл на будівництво, але він певним чином умовний. Тобто, він означає, що коли Міністерство культури дозволить, тоді можна будувати. Такі речі, як дозвіл «за умови дотримання законодавства» шкодять у будівельній сфері. Їх треба припинити. Хай би спочатку дозвіл надавало Міністерство культури, а тоді вже органи місцевої влади. Тут недопрацювали дві сторони, але Міністерство культури точно може зупиняти», – наголошує Луценко.

Дозвіл проти мораторію

Те, що будинок по Тургенєвській 22 потрапив у список Київради, його не врятує, переконує у коментарі Радіо Свобода співкоординатор «Штабу оборони Києва», заступник голови у комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва при КМДА Сергій Мельниченко.

Приймати рішення, на яке ні на що не впливає – це популізм

«Це рішення ради – чистий популізм, відповідь Ткаченку. Звісно приємно, що міська влада якось відреагувала і склала цей список. Але що він означає? Абсолютно нічого. Жодних юридично-правових наслідків він не гарантує. Змусити до дій може те, що передбачене законодавством. Кінцевим документом, щоб проводити роботи, є дозвіл на виконання будівельних робіт. Є порядок отримання цього дозволу. Київради немає у списку органів, що надають необхідні документи, крім випадку, коли відводиться земельна ділянка. І відмовити у дозволі на виконання будівельних робіт рішенням Київради не можна. Це буде порушення. Приймати рішення, на яке ні на що не впливає – це популізм. Ці об’єкти завтра суд може виключити зі списків, бо воно з порушеннями», – каже Мельниченко.

За його словами, найбільш надійний спосіб захисту пам’яток – це внесення до Держреєстру, про що як ініціатор та виконавець мають потурбуватися міська влада і Міністерство культури відповідно. Водночас, зауважує він, попри політичні складові суперечки між Мінкультом та владою Києва, вагомими чинниками є потужні фінансові можливості забудовників і недосконалість української судової системи

Наші суди приймають рішення за вказівкою Бенджаміна Франкліна на купюрах

«Прогалини в законодавстві і корупцію можна виправити судовими рішеннями. Але наші суди приймають рішення за вказівкою Бенджаміна Франкліна на купюрах. Доки не буде належної судової реформи, поки нові судді не посадять тих суддів, які є, будуть ці проблеми, які би закони і рішення не приймалися», – зазначає Мельниченко.

Тим часом у поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом самоправства через будівництво на місці будинку Барбана на вулиці Обсерваторній, який знесли 20 серпня.