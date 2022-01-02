10 прикладів успіху територіальних громад: від створення робочих місць до скейтпарків

Двадцять вісім практик місцевого самоврядування були визнані кращими у 2021 році в Україні в рамках конкурсу, який проводиться Міністерством розвитку громад і територій в партнерстві із офісом Ради Європи. Радіо Свобода коротко розповідає про 10 громад, чиї зусилля були позитивно оцінені. У 2021 році переможцями конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» стали здобутки 28 громад. Уперше у фінал конкурсу потрапили практики: Покровської селищної ради Дніпропетровської області

Покровської міської ради області Дніпропетровської області

Селидівської міської ради Донецької області,

Старобільської міської ради Луганської області,

Малинівської селищної ради Харківської області

Старосалтівської селищної ради Харківської області,

Вакулівської сільської ради Дніпропетровської області,

Троїцької сільської ради Дніпропетровської області.

Найбільше нагород у 2021 році отримали: Донецька область – 6,

Одеська – 5,

Дніпропетровська та Харківська області по 4 нагороди,

Львівська – 3,

Луганська – 2,

Житомирська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька – по одній. «Для нас конкурс кращих практик, який в Україні ми проводимо вже 10 років поспіль спільно з Мінрегіоном, – це показник того, як можна втілювати стандарти Ради Європи в різних країнах. Тепер конкурс за зразком українського ми проводимо у Молдові, Вірменії, Туреччині», – наголосив Стен Ньорлов, голова Офісу Ради Європи в Україні, представник генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи.

Критеріями відбору кращих практик місцевого самоврядування ОТГ є ініціативність, інноваційність, ефективність, впливовість та сталість результатів. Практики, які претендують на перемогу в конкурсі, верифікуються експертами, які приїздять у громаду і звіряють відповідність заявлених результатів із реальним станом речей. Радіо Свобода зібрало інформацію про 10 із 28 – відзначених у конкурсі Міністерства розвитку громад і територій України та програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» – успішних проєктів місцевих громад. 10 громад із найкращими практиками Практика «Ягідний рай» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області «Ягідний рай» – успішний приклад кооперації як драйвера розвитку, самозайнятості та згуртування сільського населення громади, відзначена найвищим дипломом І ступеня за темою «Згуртованість громади», якраз надає ефективний управлінський рецепт протидії «вимиванню кадрів» з України.

У 2019 році 43 місцеві житель і жительки заснували кооператив «Ягідний рай», розпочавши вирощувати за сучасними технологіями малину, ожину та полуницю. Місцева громада дала їм в оренду 9 гектарів комунальної землі на 15 років за найменшою 8-відсотковою ставкою. На гроші банківського кредиту придбали грядкоутворювач і автомобіль. Із саджанцями, добривами, плівкою та агроволокном допомогли партнери з місцевого фермерського господарства. Перший врожай склав 3 тонни, а врожай цього року – 10 тонн ягід. За час існування «Ягідного раю» ніхто не вийшов із кооперативу і не поїхав з України. Малий бізнес за сприяння місцевої громади розвивається і має плани придбати холодильне обладнання, звести станцію для заморожування і подальшої переробки ягід. Практика Селидівської міської ради Покровського району Донецької області Діяльність місцевої медичної спільноти за підтримки органів самоврядування громади отримала дипломом І ступеня за «Організацію системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я».

Як розповіла консультантка Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» та членкиня Конкурсної комісії Віра Козіна, міська медична спільнота продумала і ефективно втілила в життя сучасні новаторські підходи в організації роботи. Медичний заклад має власний брендбук, а встановлене там обладнання і дизайн приміщень не поступаються рівню найдорожчих приватних клінік столиці. До того ж, розповідає Козіна, зміни торкнулися не лише міської комунальної лікарні, а й амбулаторій в усіх 10 сільських населених пунктах Селидівської об'єднаної громади Донеччини. Практика Байковецької територіальної громади Тернопільської області Практика Байковецької об'єднаної (15 населених пунктів) територіальної громади «Громадськість + бізнес + влада = успішна громада» відзначена як приклад управлінської інновації із збільшення місцевого бюджету і організації адресної підтримки членів громади. За останні роки дохідна частина сільського бюджету зросла в 15 разів. Істотна частина коштів громади пішла на соціальні проєкти.

Практика Чугуївської міської ради Харківської області Місцеві органи самоуправління відзначили за практики «запровадження комплексного підходу до реалізації проєктів у сфері енергоефективності». Із 2019 року Чугуїв став першим містом Харківщини, в якому підписали енергосервісні договори. Завдяки чому місто почало заощаджувати на витратах на теплозабезпечення двох навчальних закладів. Наступного року Чугуївська міська рада стала переможцем конкурсу, який реалізовувався Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння житловим та муніципальним реформам», завдяки чому було розроблено енергоаудити для 6 закладів бюджетної сфери – найбільших споживачів енергоресурсів. Це дозволило визначити першочергові заходи з енергозбереження і розпочати проєкти із термомодернізації ще двох навчальних закладів. Загальна сума двох проєктів складає 29 мільйонів гривень, 60% з яких покривають грантові програми.

Місцеві ОСББ беруть участь у державній програмі «Теплих кредитів». Одне із об'єднань співмешканців – «Добробут Чугуєва» – стало одним із 13 відібраних пілотних ОСББ – учасників проєкту «Перші ластівки» Фонду енергоефективності за програмою «Енергодім». Після здійснення модернізаційних робіт ОСББ має економію більш ніж 16%, тобто понад 144 тисячі гривень на рік. В рамках проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» органи місцевого самоврядування Чугуєвської громади навчають своїх фахівців і отримали «Набір енергоменеджера» – валізу з вимірювальними приладами для здійснення контролю за тепловтратами. Практика Новопсковської селищної ради Старобільського району Луганської області Органи самоуправління Новопсковської громади відзначили за «створення умов для згуртування жителів навколо покращення санітарного стану території громади та зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на довкілля». Окрім того, громада розвиває місцевий туризм і самоорганізовується для важливих екологічних акцій.

Практика Авангардівської селищної ради Одеської області Зусилля місцевих органів самоуправління громадою відзначили за підтримку ініціативи молоді з будівництва «скейт-парків у всіх населених пунктах Авангардівської територіальної громади». Окрім селища Авангард, до складу ОТГ входять населені пукти Хлібодарське, Прилиманське, Нова Долина, Радісне. «Саме молоде покоління Нової Долини стало ініціатором відкриття даного спортивного майданчика. У громаді завжди охоче підтримують ініціативи молоді, і черговим доказом є новий спортивний об’єкт», написав інтернет-ресурс «Пульс Одещини».

Практика Покровської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області Місцеву громаду визначили найкращою у самоврядування за «підвищення добробуту членів СОК «Медок» Покровської громади через збільшення доданої вартості меду».

Практика Тростянецької міськради Сумської області Зусилля органів місцевої влади відзначили в рамках конкурсу Ради Європи і Мінрегіонів за «згуртованість громади – успішна формула протистояння пандемії COVID-19».

Практика Троїцької ОТГ Дніпропетровської області Органи місцевого самоврядування Троїцької сільської громади відзначили за «створення ефективної системи цивільного захисту в ОТГ» в рамках програми «U-LEAD з Європою», що втілюється спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща.

Практика Новоборівської селищної ради Житомирської області Відзначено зусилля органів самоуправління громади із забезпечення «доступності якісних медичних послуг». Експерт конкурсу Ради Європи і Міністерства розвитку громад і територій Олег Ватаманюк відвідав Новоборівську громаду і подивився, як працюють сімейні лікарі сільської амбулаторії, скільки з ними укладено декларацій, а також відвідав пункт базування екстреної медичної допомоги. Експерт підтвердив, що сільська амбулаторія має новий автомобіль «швидкої допомоги» та автомобіль для сімейних лікарів Renault Duster, а також переглянув кількісні показники надання транспортної послуги особам з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату – «Соціальне таксі». Також Новоборівська громада має туристично-рекреаційний потенціал, що дозволило у 2020 році створити туристичний маршрут «Вихідні – у центрі Житомирщини»