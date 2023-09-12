США дають ракети, Путін хоче переговорів із Україною: головне на сьогодні

Що відбувається на фронті: вісті з передової

Сили оборони України вразили базу російських безпілотників Zala і «Ланцет» на Донеччині, повідомили у ЗСУ. Репортаж кореспондентів Радіо Свобода з Серебрянського лісу.

США дають ATACMS?

Адміністрація президента США Байдена близька до схвалення постачання в Україну ракет великої дальності, таких як ATACMS, пише Reuters. За даними джерел видання, таким чином США прагнуть посилити українську армію, бо наступ ЗСУ має ознаки прогресу.

Від чого залежатиме рішення Білого дому і як це може вплинути на контрнаступ ЗСУ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Зеленський заветував закон про е-декларування. Що далі?

Президент Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування.

Раніше петицію з таким проханням до нього підписали з рекордною кількістю голосів – понад 83 тисячі. Тепер депутатам доведеться ще раз голосувати. Чи зроблять врешті декларації відкритими?

Опитування: майже 80% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за боротьбу з корупцією.

Два диктатори у Владивсотоці: Путін і Кім Чен Ин

Тим часом Путін у виступі у російському Владивостоці згадав про контрнаступ ЗСУ: «хочуть по максимуму відгризти». Також говорив про переговори з Україною.

Усе це перед зустріччю із лідером КНДР. Кім Чен Ин вже прибув у Росію – медіа показали кадри як він сходить зі свого спецпотягу. У Держдепартаменті США вже заявили: готові запровадити нові санкції, якщо Путін і Кім Чен Ин домовляться про постачання зброї.