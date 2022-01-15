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После отказа США и НАТО принять российские требования на переговорах этой недели терпению Москвы по поводу действий Запада «пришел конец», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Теперь эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира Путина. Одни не исключают полномасштабного вторжения в Украину, другие специалисты называют наращивание российских войск блефом. А некоторые политологи считают возможным «абхазский» сценарий признания Москвой ОРДЛО. В Кремле такое развитие событий не подтверждают. Но ранее Путин назвал группировки «ДНР» и «ЛНР» «пока непризнанными».

Лавров и «ямщик»

Россия ждет ответ Соединенных Штатов и НАТО на предложения по «гарантиям безопасности». «Терпению пришел конец. Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», – заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москве необходим конкретный ответ, а не абстрактные дискуссии. Таким образом Лавров прокомментировал состоявшиеся на этой неделе три раунда переговоров. 9-10 января в Женеве прошли двусторонние переговоры США и России по вопросам безопасности, 12 января эти вопросы обсуждали в Брюсселе на заседании Совета Россия-НАТО и 13 января – в Вене на переговорах по линии ОБСЕ.

Сергей Лавров отметил: Россия ожидает от США и Североатлантического альянса письменных ответов по «гарантиям безопасности» и РФ «не будет ждать бесконечно».

Минобороны России назвало три вопроса безопасности, которые считает ключевыми:

гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран;

обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности;

ограничение военной деятельности в Европе и исключение наращивания «контингентов передового базирования».

«Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит – почему. …Появление сил НАТО или отдельных ее членов у границ России – это «красные линии»… Знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай, и заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, обещаний. Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – заявил глава МИД РФ и напомнил, что президент России Владимир Путин говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».

Со своей стороны, руководство США и НАТО считает эти требования России неприемлемыми и настаивает на деэскалации на российско-украинской границе. У Соединенных Штатов есть доказательства того, что Россия готовится инсценировать нападение на собственные гибридные силы на Донбассе, чтобы оправдать эскалацию агрессии против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге 14 января.

По данным Вашингтона, Россия «уже подготовила группу оперативников, чтобы проводить операции под «чужим флагом» на востоке Украины». Предполагается, что Кремль может предпринять такие действия за несколько недель до военного вторжения, что «может начаться с середины января до середины февраля».

«Оперативники прошли тренировку военных действий в городских условиях и использованию взрывчатки для совершения актов саботажа против российских прокси-сил (незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» – ред.)», – сказала Джен Псаки.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о готовящейся российской провокации на Донбассе «ничем не подтвержденными и носящими голословный характер».

«Пока непризнанные»

30 ноября прошлого года Владимир Путин, комментируя сообщения о готовящемся нападении России на Украину, вновь напомнил о «красных линиях», назвав при этом «ДНР» и «ЛНР» республиками «пока непризнанными».

Неоднократно утверждая, что «русские и украинцы – один народ, единое целое», Владимир Путин в конце 2021 года отдельно выделил «народ Донбасса». Во время своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент России утверждал, что судьбу Донбасса должен решать именно «народ Донбасса».

Это дало повод некоторым обозревателям предполагать, что Москва готовит для оккупированной части украинского Донбасса «абхазский» сценарий. Имеется ввиду признание Москвой так называемых «ЛДНР» по примеру признания Абхазии в 2008 году после развязанной тогда Россией войны против Грузии и оттеснения у этого закавказского государства пятой части территории.

Колбаса

Именно такого развития событий не исключает российский политический обозреватель Константин Эггерт. В комментарии Радио Свобода он обратил внимание на недавний указ президента Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В нем признаются сертификаты происхождения товаров ОРДЛО. Благодаря этому решению Путина из ОРДЛО начали поставки колбасы в Россию. Вроде бы – мелочь. Но еще можно вспомнить раздачу российских паспортов, прием главарей группировок «ДНР» и «ЛНР» включили в правящую партию «Единая Россия», десятки, если не сотни других признаков, считает Эггерт.

Коенстантин Эггерт отмечает: шансы, что марионеточные «республики» превратятся в кремлевского троянского коня в составе Украины (как это замышляли в Москве в момент подписания Минских соглашений 2015 года), стремительно уменьшаются. На эту же мысль наводят и итоги российско-американских переговоров, констатирует политический обозреватель.

«Предположу, что в Кремле знают – никаких гарантий безопасности, никакого права вето на решения НАТО Москва не получит. И готовится поставить Украину и Запад перед новым свершившимся фактом – если не юридическим признанием, то «взятием под защиту» «ЛНР» и «ДНР» и легализацией российского военного присутствия на этой, фактически контролируемой Москвой, территории Украины», – утверждает Константин Эггерт.

«Не отобрать, а вернуть обескровленный»

А как заявлял Радио Свобода дончанин, участник переговоров в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш, Россия делает все, чтобы в ОРДЛО жилось как можно хуже и люди уезжали в Россию. Россия ведь переживает демографический кризис и кризис рабочих рук. А главное в кремлевских планах – государство-оккупант заинтересован в том, чтобы скачать максимум ресурсов оккупированного Донбасса и в таком виде вернуть этот обескровленный регион Украине, утверждал Гармаш. То есть не отобрать, а возвратить. Но перед этим разворовать его, выпотрошить.

Россия категорически отрицает такие выводы. Также Москва не подтверждает предположение относительно подготовки ею «абхазского» сценария для ОРДЛО. Россия настаивает, что якобы не является участником конфликта на Донбассе и не воюет с Украиной. А помощь России жителям ОРДЛО является исключительно гуманитарной, говорят в РФ. В том числе это касается указа Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В Москве обращают внимание, что в названии речь идет о населении именно Украины.

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