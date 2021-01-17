Українські корені Федора Достоєвського (1821–1881) та «елліністична поезія» України

(Рубрика «Точка зору») Коли заходить мова про походження російського письменника Федора Достоєвського, який добре відомий на Заході (там він фактично російський письменник №1), то можна зустріти думку, що, мовляв, його далекі предки походили з Білорусі. Данило, який започаткував рід Достоєвських, належав до татарського роду Ртіщевих. Він прибув із Московії на Пінщину. І тут у 1506 році отримав у володіння село Достоєво. Від назви цього села й походить назва роду Достоєвських. Зараз воно перебуває у складі Іванівського району Брестської області Білорусі. Проте це не білоруська, а українська етнічна територія. Саме ж Достоєво розташоване неподалік кордону України й Білорусі.

Однак предки Достоєвського мешкали не стільки в Достоєві, скільки на Волині, точніше – на Ковельщині. У 70-х роках XVI століття тут жив якийсь Феодор Достоєвський, що служив у князя Андрія Курбського. Під 1664 роком у селі Секунь, що поблизу Ковеля, згадується ще про одного представника роду Достоєвських.

Коли мої предки покинули темні ліси і багнисті болота Литви, вони, певно, були освітлені світлом, квітами та елліністичною поезією України

Є певні відомості про ієромонаха Києво-Печерської лаври Акиндія Достоєвського, що жив у XVII століття. «Коли мої предки, – писала дочка письменника Любов Достоєвська (1869–1926), – покинули темні ліси і багнисті болота Литви, вони, певно, були освітлені світлом, квітами та елліністичною поезією України; їхня душа була зігріта південним сонцем і вилилась у вірші».

Любов Достоєвська, спираючись на родинні легенди, розповідала, що один із її предків у XVII століття написав «буколічну поему», яка, правда, не збереглася. Однак до нас дійшов вірш із почаївського «Богогласника» (1790 року), в якому був вірш, підписаний прізвищем Достоєвський. Цей збірник, виданий у Почаївському монастирі отців-василіян (у той час він був уніатським), є унікальною пам’яткою української культури. «Богогласник» став своєрідним підсумком понад 200-літньої традиції творення духовних пісень в Україні. У ньому 249 пісень, серед яких українських 213, польських – 33, латинських – 3. Українські пісні були написані як староукраїнською мовою, так і мовою, наближеною до розмовної. У «Богогласнику» вказуються автори лише деяких пісень. Серед них – і Достоєвський. Можливо, автором цього вірша був один із предків Федора Достоєвського, наприклад, його дід Андрій. Мова вірша хоча й мала в своїй основі церковнослов’янщину, але була наближена до української розмовної. У вірші говориться, що треба зрікатися земних благ, думати про божественне й шукати спасіння.

У 1775 році Достоєвські вимушені були покинути Волинь. Вони продали свій маєток Кличковичі (це невелике село неподалік Ковеля). Тоді прадід Федора Достоєвського, Григорій Гомерович, перебрався на Східну Волинь, до Янушполя, де став греко-католицьким (за тодішньою термінологією уніатським) священиком. Два його сини теж були священниками. Один із них, Андрій, дід письменника, служив у селі Війтівці на Поділлі в 1782–1820 роках. Йому довелося перейти з унії на православ’я. Його син Лев також служив у Війтівцях священником. Інший син, Михайло, батько письменника, готувався до священицької кар’єри, навчався в Подільській семінарії в Шаргороді. Звідти його як одного з найкращих учнів відправили вчитися в Медико-хірургічну академію в Москву, де він осів. У Москві й народився Федір Достоєвський.

Хоча батько Федора Достоєвського опинився в Москві, але він формувався в лоні традиційної культури українського духовенства. І цю культуру, принаймні почасти, він передав своєму синові. Чи не звідти глибинна релігійність Федора Достоєвського, яка мало співзвучна з релігійністю російською, але яка вписується в контекст релігійних традицій України XVI–XVIII століть?

У творах письменника помітні «українські сліди». У творі «Бідні люди» є чимало українського, українізмів