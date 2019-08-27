Радіо Свобода Daily: Андрій Богдан прокоментував свою відсутність на відзначенні Дня Незалежності

Богдан про свою присутність на весіллі в День Незалежності: «у вільний від роботи час куди хочу, туди йду»

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що «у вільний від роботи час» може їхати куди захоче. Таким чином він прокоментував інформацію про те, що на День Незалежності перебував у Франції на весіллі.

«У вільний від роботи час куди хочу, туди іду. Хочу, на весілля в Сан-Тропе. Хочу, на фронт у Піски», – заявив чиновник, поширивши при цьому допис 2015 року волонтера Юрія Мисягіна (обраного народного депутата-мажоритарника від «Слуги народу») про постачання допомоги військовим.

Журналісти повідомляють, що Богдан був на весіллі у юриста Андрія Довбенка. Крім нього, на весіллі помітили також київського забудовника Андрія Вавриша, який відповідає за проєкт нового офісу президента в приміщенні Українського дому.

Війна під час режиму тиші: чи буде угода між Зеленським і Путіним?

Режим тиші на Донбасі в цілому зберігається – такий короткий підсумок останньої зустрічі у Мінську. Так зване «хлібне перемир’я» діє вже більше місяця, незважаючи на щоденні заяви українських військових і бойовиків про провокаційні обстріли.

Чи можна це називати затишшям на фронті і чи буде угода між Україною і Росією, президентом Зеленським і президентом Путіним? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Засідання підгрупи: Яна Зінкевич очолить парламентську комісію з питань ветеранів – Герасимов

Обрана народна депутатка від «Європейської солідарності», волонтерка Яна Зінкевич очолить тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів – про таке попереднє рішення підготовчої підгрупи Верховної Ради повідомив обраний парламентар від «ЄС» Артур Герасимов після засідання.

«Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. І на її керівництво було одноголосно обрано представника «ЄС» Яну Зінкевич. Це також позитивне рішення, бо ви знаєте нашу чітку послідовну позицію, що існування окремого комітету з питань ветеранів у Верховній Раді України є необхідним, тому що це і повага до ветеранів, річ, яка дозволить опрацьовувати це питання більш детально і ефективно», – повідомив Герасимов.

Росія проводить навчання в окупованому Криму

У понеділок, 26 серпня, у військах Південного військового округу Росії почалося двостороннє командно-штабне навчання зі з’єднаннями і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, навчання пройдуть на 12 полігонах Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, а також в окупованому Криму.

«В ході заходу будуть відпрацьовані питання застосування міжвидових військових угруповань в інтересах забезпечення військової безпеки південних рубежів Російської Федерації. Основними цілями навчання є: перевірка рівня підготовленості органів управління до керівництва міжвидовими угрупованнями військ (сил), організація взаємодії між різнорідними силами військового округу, вдосконалення навичок командирів усіх ступенів і штабів в плануванні застосування військ за призначення», – мовиться у повідомленні.

Серпи часів Геродота знайдені у Дубні на Рівненщині

На острові Дубовець у межах Дубна Рівненської області археологи знайшли крем’яні жниварські знаряддя праці. Серпи лежали поряд один із одним на однаковій глибині.

Цим знахідкам більше двох з половиною тисячоліть – це часи Геродота

«Цим знахідкам більше двох з половиною тисячоліть – це часи Геродота», – повідомив кореспондентові Радіо Свобода один з ініціаторів експедиції, керівник Міжрегіональної громадської організації «Дубенський археологічний осередок» Андрій Бардецький. Науковці припускають, що ними користувалися скіфи-орачі, сліди яких періодично знаходять на території південної Волині.

Це не найдавніші артефакти з експедиції на території пізньосередньовічного Свято-Воскресенського монастиря. Дещо раніше у давнішому горизонті на території розкопок були віднайдені сокири з опоки – знаряддя первісних мисливців.

Українець з Каліфорнії вже 5 років надсилає допомогу в Україну: медикаменти, намети, харчі для військових

У Тараса Дрофяка багато прапорів зі словами подяки від різних добровольчих батальйонів та Збройних сил України. Зараз він готує наступну посилку.

Йому вже за 70. Він працює у компанії, яка займається пересилками в Україну. Понад 5 років тому події на Майдані в Києві спонукали чоловіка збирати пакунки на допомогу Батьківщині.​ ​

Спочатку збирав пожертви бажаючих допомогти. Військові вдячні Тарасові за медикаменти, намети, спальні мішки, харчі. Читайте детальніше його історію тут.

Нехай тиждень буде вдалим!

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