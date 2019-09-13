Радіо Свобода Daily: У Раді зафіксували перших кнопкодавів. Як їх покарають?

Аваков, Луценко і Гройсман також гуляли на ювілеї соратника Медведчука Суркіса – «Схеми»

Чинний голова МВС Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та ексгенеральний прокурор Юрій Луценко також були на святкуванні 70-річчя Григорія Суркіса – народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя», соратника Віктора Медведчука і фігуранта антикорупційних розслідувань. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Епоха Суркіса» показали, як на свято Суркіса зібралися представники всіх поколінь української політики: три колишні президенти, три олігархи та наближені до Зеленського очільник СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.​

Гройсман, Луценко й Аваков, найімовірніше, залишили святкування в автомобілях через підземний паркінг, тому журналістам не вдалося зафіксувати їх на відео – на відміну від більшості інших ВІП-гостей. Утім, цю інформацію редакції підтвердили три незалежні джерела.

Кнопкодави «Слуги народу» вибачилися за скоєне

Депутати політичної партії «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук вибачилися за кнопкодавство на пленарному засіданні Верховної Ради.

Обидва депутати виявили ініціативу перерахувати свою місячну зарплату на благодійність. Кнопкодавство депутатів від «Слуги народу» раніше помітили представники руху «Чесно».​

Велике інтерв’ю із Павлом Грибом

Серед українців, які повернулися на батьківщину після обміну ув’язненими з Росією, – 21-річний Павло Гриб, наймолодший із громадян України, який став заручником у полоні російської влади. Співробітники ФСБ Росії викрали Павла влітку 2017 року в білоруському Гомелі, куди він приїхав зустрітися з дівчиною, знайомою з листування, росіянкою Тетяною Єршовою. Гриба звинуватили в тому, що він схиляв Єршову до теракту – вчинення вибуху в одній із сочинських шкіл.

Павло і його адвокат на суді заперечували всі звинувачення. Через хворобу, на яку Павло Гриб потерпає з дитинства, засідання суду в його справі кілька разів відкладалися, але в підсумку Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Гриба до шести років колонії загального режиму. Його батьки побоювалися, що через відсутність доступу до потрібного лікування він вже не повернеться додому живим.

Кореспондент Російської служби Радіо Свобода поговорив із Павлом Грибом після його звільнення про час, проведений у російських в’язницях, і про ставлення до нього тюремників, співкамерників і співробітників ФСБ.

Перша прес-конференція українських моряків

Частина звільнених із полону українських моряків дали пресконференцію у Києві. Вони розповіли про «25-го члена екіпажу», росіянина Костянтина Котова, і перебування у в’язниці. Серед іншого, вони розповіли деталі інциденту поблизу Керченської протоки. Про головне – у відео​.

Білий дім розблокував 250 млн доларів, призначених для військової допомоги Україні

Білий дім розблокував 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Міністерство оборони США зможе використати ці кошти до 30 вересня, коли добігає кінця фіскальний рік.

Перед цим сенатор Дік Дербін підготував поправку, яка змусила б Білий дім розблокувати уже погоджені Конгресом витрати.

В офісі Дербіна в коментарі Українській службі «Голосу Америки» підтвердили, що кошти розблокували. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».

Поліція затримала жінку, яку підозрюють у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні

Поліція Київщини повідомила про затримання підозрюваної у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні.

«У ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу, підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка села Старі Соколи Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону», – мовиться у повідомленні.

Пожежа досі триває, для гасіння застосовано спеціальну пожежну техніку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «знищення або пошкодження лісових масивів». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Фільм «Рубіж» – український погляд на спільну бойову операцію УПА і АК

У Львові презентували документальний фільм «Рубіж. Грубешівська операція» про одну з найуспішніших українсько-польських бойових операцій проти сил НКВС. У ніч із 27 на 28 травня 1946 року українські вояки Української повстанської армії (УПА) і польські бійці Армії крайової «WiN» (польська підпільна організація Армії крайової (АК) «Воля і незалежність»), які збройно протистояли один одному, разом стали проти спільного ворога – комуністичного тоталітарного режиму.

Грубешівська операція є прикладом українсько-польського порозуміння. Автори фільму подали український погляд на цю маловідому сторінку українсько-польської історії. Але чи побачать цей фільм у Польщі? Читайте тут.

«Вдягніть дітей Донбасу у вишиванки»

Красногорівка просить про вишиванки: батьки і вчителі закликають подарувати дітям, що живуть упритул до лінії фронту, вишиті сорочки. Красногорівка – містечко на Донеччині, яке сильно постраждало за час війни, тут досі немає газу, бо розподільча станція розташована у зоні обстрілів, є проблеми з водою і світлом. Школу № 2 зруйнувало під час обстрілів 2016 року. Але діти, що там вчаться, хоч і вимушені зараз перебувати в приміщенні іншої школи, чекають на відновлення своєї. І хочуть прийти в неї у вишиванках. Як допомогти дітям? Читайте у матеріалі.

Гуцульська овеча бриндзя стане незабаром зареєстрованим елітним продуктом

Гуцульська овеча бриндзя незабаром отримає особливий статус. Сир, який виробляють вівчарі в Карпатах за спеціальною технологією, стане першим харчовим продуктом, зареєстрованим в Україні як географічне позначення. Завершення реєстрації очікується у жовтні-листопаді цього року.

Тим часом на Закарпатті активно популяризують бриндзю та вівчарство. Щороку у вересні в області проходить гастрономічний фестиваль-ярмарок «Гуцульська бриндзя».

Гуцульська овеча бриндзя – перспективний продукт, вважають не тільки ті, хто звик споживати специфічний український сир у простих стравах. З нього можна виготовляти страви високої кухні. Почитайте більше про цю смакоту!

Смачного сніданку!

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