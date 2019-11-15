Радіо Свобода Daily: Депутатка зі «Слуги народу» звинувачує свою партію в репресіях

Алякін ходив у енергетичний комітет і «залякував депутатів» – Арахамія

14 листопада депутатка Анна Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній Раді.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція жодного стосунку до справи не має. Він також заявляє про тиск на депутатів комітету Верховної Ради з питань енергетики з боку затриманого правоохоронцями Олексія Алякіна – бізнесмена і чоловіка народної депутатки Скороход, котра теж є членкинею цього комітету.

«Ми не знали, що вона з ним живе. Ми зараз про нього дізнались, коли він почав ходити на комітет. Він залякував деяких депутатів. Було два кейси, коли до мене так люди приходили і казали. Ми передали цю інформацію в правоохоронні органи», – стверджує Арахамія.

Олексій Алякін є колишнім російським, а нині українським бізнесменом. Нині в ГПУ заявляють, що затримали його через те, що він перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

При цьому він відмовився назвати конкретні прізвища. Детальніше читайте тут.

Ексдепутата Онищенка у грудні можуть екстрадувати в Україну – директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну. Про це Ситник сказав в ефірі «24-го каналу».

«Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем», – сказав Ситник.

Тому, за словами директора НАБУ, ексдепутата примусово повернуть в Україну ще до кінця цього року.

«Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію», – сказав Ситник.

Чому запровадження ринку землі викликає опір політиків і суспільства?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження в Україні ринку землі. Засідання парламенту супроводжувалося запальними дискусіями, блокуванням трибуни і вигуками «Ганьба!». За законопроєкт проголосували у першому читанні лише депутати з фракції «Слуга народу» і позафракційні.

Чому законопроєкт викликав таке несхвалення суспільства? Читайте і дивіться у програмі «Ваша свобода».

Апеляційний суд звільнив з-під варти ймовірного організатора замаху на Аркадія Бабченка

Київський апеляційний суд 13 листопада звільнив з-під варти Бориса Германа, ймовірного організатора замаху на російського блогера Аркадія Бабченка. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі прокуратури Київської області.

Суд схвалив апеляційну скаргу адвокатів Германа, які вимагали звільнити їхнього підзахисного з в’язниці за станом здоров’я.

Наразі прокуратура не отримала повного рішення суду і не бачила його мотивацію, тому там не можуть сказати, чи оскаржуватимуть його.

«Виглядає як мімікрія»: про роботу лабораторії «Сінево» в Криму

Фірмове найменування, товарний знак, реклама як у європейської мережі ‒ так працюють медичні лабораторії під ім’ям «Сінево» в Сімферополі, Севастополі та Ялті. І це після анексії Криму Росією і запровадження санкцій. До 2014 року за цими ж адресами були розташовані лабораторії компанії «Сінево Україна», що входить до міжнародної європейської лабораторної мережі Synevo, а тутешній персонал і зараз на запитання клієнтів відповідає: мовляв, працюють уже десять років.

То чи легально працює лабораторія? Читайте у матеріалі нашого проєкту «Крим Реалії».

Студент відкрив стрілянину в російському коледжі – 2 загиблих, 3 поранених

У Благовєщенську, столиці Амурської області на Далекому Сході Росії, студент відкрив стрілянину в будівлі Амурського коледжу будівництва і комунального господарства. Як повідомляють 14 листопада російські ЗМІ, жертвою стрільця стала одна людина, ще троє студентів 17, 19 і 20 років зазнали поранень. Повідомляється, що і сам 19-річний студент-стрілець після цього покінчив життя самогубством.

За даними правоохоронних органів, причиною інциденту міг стати конфлікт між учнями. Є також інформація, що студент почав стріляти після того, як його попросили вийти з аудиторії через запізнення. Мисливська зброя, з якої стріляв студент, була зареєстрована на нього.

У Києві з’являться проспект Любомира Гузара і вулиця Олекси Тихого

Київська міська рада 14 листопада перейменувала проспект Космонавта Комарова в Києві на проспект імені кардинала Української греко-католицької церкви, колишнього глави УГКЦ Любомира Гузара, повідомляє пресслужба ради.

Одна з ініціаторів відповідного перейменування, депутат Київради Олеся Пинзеник заявила, що перейменування проспекту Комарова «спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не на реалізацію державної політики в сфері декомунізації».

Крім того, 14 листопада на засіданні Київської міської ради депутати перейменували вулицю Виборзьку у Солом’янському районі. Тепер вона носитиме ім’я українського дисидента, мовознавця і педагога Олекси Тихого.

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