Радіо Свобода Weekly: «Плівки Тупицького», українські танки замість радянських та підсумки 2020-го

«Плівки Тупицького»: як розмови голови Конституційного суду викривають його причетність до суддівського шахрайства

Олександр Тупицький очолює одну з ключових інституцій у правовій системі країни, Конституційний суд України. За останні місяці він встиг стати фігурантом кількох гучних скандалів: зокрема, «Схеми» опублікували розслідування про численне елітне майно незрозумілого походження голови КСУ Олександра Тупицького, в тому числі, в анексованому Криму. Втім, нове викриття проливає світло на його ймовірну причетність до суддівського шахрайства.

У розпорядженні редакції опинилися записи розмов Олександра Тупицького, здійснені правоохоронцями, на яких він вже в статусі судді, маючи вплив та знайомства в суддівському корпусі, допомагав у вирішенні корпоративного конфлікту одній із зацікавлених сторін. І, схоже, навіть отримав свою частку в підприємстві через довірену особу. А пізніше, вже будучи суддею КСУ, намагався зупинити свідка від дачі свідчень правоохоронцям на цю тему та пропонував йому за свою фінансову винагороду владнати цей конфлікт.

«Схеми» верифікували плівки, співставили з подіями того часу, проаналізували їх – і розповідають про історію переділу одного заводу, що нині знаходиться на окупованій території, і роль самого Тупицького в цьому корпоративному конфлікті. А також його роздуми про цілі роботи на суддівських нивах та історію приходу в Конституційний суд.

«Це мені треба чи Зеленському?» – Гетманцев про касові апарати ФОПам

Як влада відповідає на протести фізосіб-підприємців у центрі Києва? Навіщо взагалі запроваджувати в Україні повну фіскалізацію малого бізнесу? При всій загрозі від коронавірусу – чи не є для підприємців запланований на 8–24 січня локдаун ще більшою загрозою? На ці та інші запитання відповів Радіо Свобода голова парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Україна замінить радянські танки на техніку власної розробки

Зараз підрозділи озброєні майже виключно спадком радянської оборонки. Сотні бронемашин, яким вже не один десяток років. Так, через війну їх дещо модернізували, але техніка усе ще не відповідає сучасним вимогам. Військові вже визначилися, які танки хочуть отримати. Що це за техніка, коли її варто очікувати у військах і які складнощі чекають на Україну на шляху створення сучасної бойової машини?

І продовжуємо підбивати підсумки 2020 року.

Перемир’я Зеленського: як змінилась війна у 2020-му?

Режим припинення вогню на Донбасі почав діяти в кінці липня цього року. Про зрив домовленостей поки не заявила ані Україна, ані Росія. Таким чином перемир’я вже стало рекордним за тривалістю. За час відносної тиші кількість втрат серед українських військових знизилася в багато разів. Але обстріли тривають і приносять усе нові втрати. Зупинити стрілянину повністю не вдається й досі. Який вигляд тепер мають бойові дії і що найбільше загрожує життю українських бійців? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».​

Вони дійсно це сказали. Політичні «зашквари» 2020-го

Вислови політиків і посадовців, які викликають суперечливі емоції. Згадуємо найяскравіші меми та цитати, які обговорювали у суспільстві протягом року.

Кадрові перестановки року в найближчому оточенні президента Зеленського

«Я казав, що я буду звільняти усіх, хто не справляється», – заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня 2020 року, відповідаючи на запитання про те, що «кадри Януковича повертаються, а реформаторів звільняють». Протягом останнього року кадрова рулетка Зеленського і справді не збавляла обертів.

На відміну від попереднього року, 2020-й відзначився тим, що кадрові ротації торкнулися найближчого оточення президента. Без роботи лишилися люди, котрі були поруч із гарантом від перших днів його перебування на Банковій і навіть задовго до того, як Зеленський вирішив піти у політику. Хто ці люди і чому вони опинилися за межами «Зе-команди»?

«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета – вже рік під арештом

Обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко провів уже рік за ґратами у слідчому ізоляторі. Іншу фігурантку справи, Юлію Кузьменко, кілька місяців тому суд відпустив під домашній арешт. За цей рік, як стверджують адвокати обвинувачених, істотних доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства журналіста слідчі так і не надали. Замовників і організаторів убивства журналіста слідство також не встановило. Усі судові засідання супроводжуються акціями протесту з вимогою відпустити обвинувачених.

Нові Санжари. Що зараз відбувається у селищі?

У лютому 2020-го селище Нові Санжари прославилося тим, що місцеві жителі категорично відмовилися приймати на обсервацію людей, котрі прибули із Китаю. Що зараз відбувається у Нових Санжарах? Чи згадують місцеві лютневі протести, як вони пояснюють свій спротив і чи дістався до Нових Санжар коронавірус? Знімальна група Радіо Свобода знову навідалася до селища Нові Санжари.

Маски як тренд 2020 року: захищають, прикрашають, розважають

У всьому світі новорічні Санти – в масках, різдвяні вертепи теж вдяглися у захисні засоби, але хіба можна було уявити таку картину ще рік тому? Зараз без маски не потрапити в жодну установу та транспорт, і така картина – практично у всіх країнах світу через поширення коронавірусу.

Вті, навіть до такого нововведення людство поставилося як до виклику: з’являються ексклюзивні, коштовні, високотехнологічні та просто кумедні захисні засоби, які завойовують популярність споживачів. Радіо Свобода підбиває підсумки року щодо масок у світі.

Найгучніші перемоги українських спортсменів у 2020-му

Одразу два футбольні клуби принесли Україні єврокубкову весну. Найсильніша людина планети – знову українець! Та новий європейський рекорд із плавання! Перемоги українських спортсменів та спортсменок у 2020 році – в огляді Радіо Свобода!

Дід Мороз був прикладом успішної радянської пропаганди для прикриття репресій»

Минуло понад 80 років з дня «народження» Діда Мороза. Цей персонаж з’явився в СРСР, його почали популяризувати у зловісному 1937 році, в розпал сталінських репресій. Діда Мороза було запроваджено найбільшими пропагандистами того часу. Сценарій святкування Нового року готували Сергій Міхалков, автор сталінського гімну СРСР та найпопулярніших дитячих книжок, та Лев Кассіль, також один із провідних радянських дитячих письменників. У цій першій «методичці», яку поширили по всьому Радянському Союзу, з’явився вперше Дід Мороз разом із реабілітованою ялинкою, яка перестала називатися «різдвяною», а стала називатися «новорічною». В Україні декомунізація відбулася досить успішно, радянські міфи продовжують розвіюватися, але цього персонажа вона не стосувалася. Чому? Читайте у матеріалі.

А про те, як комуністи нищили різдвяні свята українців – читайте тут.

У селі на Львівщині селяни відмовились від штучних квітів, поминок і роздумують про Різдво 25 грудня

Громада села Вільшаник у Самбірському районі Львівської області відмовилась від використання пластмасових квітів і вінків ще півтора року тому. Нині знімає пластикову вагонку, якою оббитий дерев’яний храм ХІХ століття. А ще селяни відмовились від традиції влаштовувати поминки у день похорону і обговорюватимуть перехід на святкування Різдва 25 грудня. Такі ініціативи, які наразі не притаманні українським селам, поширюватимуть по всій територіальній громаді, яка об’єднує 22 села.

Як змінюється ментальність жителів одного села, яких об’єднав сільський священник? Читайте у репортажі.

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