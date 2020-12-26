Маски як тренд 2020 року: захищають, прикрашають, розважають

По всьому світові новорічні Санти предстають в масках, різдвяні вертепи теж вдяглися у захисні засоби, але хіба можна було уявити таку картину ще рік тому? Зараз без маски не потрапити в жодну установу та транспорт і така картина практично у всіх країнах світу через поширення коронавірусу.

Втім навіть до такого нововведення людство поставилося як до виклику: з’являються ексклюзивні, коштовні, високотехнологічні та просто кумедні захисні засоби, які завойовують популярність споживачів. Радіо Свобода підбиває підсумки року по масках у світі.

За даними «Гугл Україна», одним з найпопулярніших запитів цього року в українців: «Як пошити маску?»

Не дивно, адже на початку пандемії бракувало і масок, і достовірної інформації про вірус, тож люди в уражених зонах часом викручувалися за допомогою навіть дивних засобів: спідньої білизни, шкарпеток, гігієнічних прокладок.

Країни на початку року буквально змагалися за маски та респіратори. А потім – в Україну маски привезли з Китаю.

Як з'ясувалося пізніше, в основному маски призначалися для продажу в одній з торговельних мереж.

До речі, спершу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не була категорична щодо обов'язковості носіння масок для всіх.

Рекомендацію «здоровим маски не потрібні» нині вважають помилкою або навіть політично вмотивованою. Начебто вона була продиктована всесвітнім дефіцитом масок, тоді як вони вкрай необхідні були у лікарнях. Але саме ця заява ВООЗ – досі один з аргументів людей, які маски носити відмовляються. Аж до протестів.

Тепер у ВООЗ наполегливо радять носити маски усім, навіть на вулиці у разі скупчення людей і недотримання дистанції.

Ну і зрештою, менш ніж за рік маски перетворилися на засіб самовираження й технологічних експериментів.

Їх прикрашають мереживом, стразами, пір'ям, світлодіодами і коштовним камінням.

В японських магазинах можна знайти, наприклад, маску-рамен. Її розробник хотів поборотися із запітнілими окулярами, але зрозумів, що це неможливо, тож вписав їх у контекст: наче вони запотівають від гарячої страви.

А от найдорожчу поки маску виготовили в Ізраїлі на замовлення громадянина США. 18-каратне золото, три тисячі шістсот чорно-білих діамантів, фільтр найвищого рівня захисту. Ціна – півтора мільйона доларів.

Ще один ізраїльський винахід – маска, в якій можна їсти, не знімаючи.

Для тих, хто не хоче втрачати індивідуальність теж є варіанти. Бразильський художник, наприклад, домальовує нижню частину обличчя. Досить реалістично.

А в Бельгії таку ідею втілюють за допомогою фотобудки, програмного забезпечення та смартфонів.

Через те, що медичні маски стали джерелом забруднення навколишнього середовища, з’явилися і екологічні ініціативи.

Йорданський шеф-кухар робить маски зі шкірки баклажанів. Захисні властивості під питанням, зате в біорозкладності можна не сумніватися.

Ще один варіант екомаски про пропонують у Франції. Маска з конопель та кукурудзи коштує 1 євро і піддається компостуванню.

Є на ринку вже і «розумні» маски. В Японії представили маску, яка підключається до інтернету, може передавати повідомлення, підсилювати голос та перекладати з японської на вісім мов. Носити – поверх звичайної маски для обличчя.

Італійський стартап вразив соцмережі ще й дизайном своїх «розумних» масок. Покриття проти запотівання, фільтри, датчик контролю якості повітря та інформування власника через мобільний додаток. Як стверджують розробники, функція самоочищення активується під час підзарядки. І хоча маски недешеві – в повній комплектації коштують близько 200 євро, на сайті компанії значиться, що першу партію вже розкупили.

А от канадійський інженер презентував цілий шолом-капсулу, який має захищати не лише від вірусів, а й від алергенів. Акумулятора має вистачити до 12 годин роботи. Обійдеться замовнику у 379 доларів.

Якщо повернутися до масового захисту, то згідно з дослідженнями, найнадійнішим є респіратор типу FFP3 – знижує ризик зараження на 94-99%, згідно із дослідженнями американських та британських експертів.

Але фільтр працює лише на вдих. Тому безсимптомний носій може поділитися коронавірусом з оточуючими. Тож ці респіратори рекомендовані лише для лікарів, а в літак, наприклад, у них не пустять.

Звичайна медична маска має рівень фільтрації 89%. Захищає і на вдих, і на видих. Можна використовувати від 3 до 8 годин і лише один раз, згідно із дослідженням Public Health England.

Тканинні маски: чим щільніші, то краще захищають. Якщо маска тришарова, то фільтрація може досягати 73%. Потребують регулярної санобробки, наприклад, кип'ятінням.

Але будь-яка з цих масок точно краща за маску кисневу. Будьте здорові!