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27 Серпень 2019, Київ 19:55
Новини | Міжнародні

Верховий суд Росії затвердив відмову опозиційним кандидатам в реєстрації на вибори в Москві

Тисячі людей затримали під час протестів у Москві

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Верховий суд Росії залишив в силі рішення Мосміськсуду про відмову в реєстрації кандидатами в депутати міської думи Москви Іллі Яшина, Костянтина Янкаускас і Олени Русакова. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із залу судових засідань.

Раніше суд визнав законною відмову в реєстрації директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова.

В цілому влада Москви не допустила до виборів до міського парламенту більше п’ятдесяти кандидатів від опозиції, забракувавши зібрані ними підписи виборців.

Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу тривають вже місяць. У цілому за цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей.

Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовані 13 людей. Правозахисники і юристи відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.

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