(Друкуємо мовою оригіналу)

До недавнего времени самым известным куратором украинского вопроса в Кремле был Владислав Сурков. Он сменил много официальных должностей, но всегда оставался среди тех, кто влияет на принятие решений российскими властями. Несколько лет назад украинские киберактивисты взламывали электронную почту Суркова, а на прошлой неделе в онлайн попали тысячи писем, которые хакеры называют почтой его бывшего помощника – Бориса Рапопорта, куратора так называемой «Новороссии». О достоверности говорят и личные данные, и выписки из банков, и черновики речей боевиков, и многочисленные отчеты украинских и российских аналитиков помощника Суркова. О чем же может рассказать его переписка?

Рапопорт ушел в отставку в декабре 2014 года, и его последние в том году письма, наверное, – самое интересное чтение. В одном из них он предлагает использовать Игоря Коломойского для отделения Западной Украины, а в другом – по всей видимости, согласовывает прощальное интервью. Наибольшую известность впоследствии получила фраза, которая звучит примерно так:

«В управление Владислава Суркова я был назначен в сентябре 2013. Уже тогда в приемной увидел карту, на которой Крым был частью России. Дальнейшие выводы можете делать сами. Я был в Крыму в феврале 2014 года – мы обсуждали вопросы, связанные с подготовкой соглашения о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив», – пишет Рапопорт. Через три дня после письма интервью вышло в «Московском комсомольце».

Большая часть переписки в конце 2013 – в начале 2014 года посвящена «крымскому вопросу». До военного захвата полуострова, судя по письмам Рапопорта, россияне обдумывали взятие его под экономический контроль – обсуждается (еще в ноябре 2013 года!) взятие под кредитный контроль малого и среднего бизнеса и совместное строительство Керченского моста.

22 ноября 2013 года, еще до избиения студентов на Майдане, тогдашний помощник Путина Владислав Сурков пишет министру иностранных дел России Сергею Лаврову: «Необходимо расширять российское культурное и информационное присутствие на Украине, воздействовать на процессы, направленные на сохранение канонического единства Русской и Украинской православных церквей. Особое значение приобретает укрепление наших позиций в Крыму, создание условий для более эффективного функционирования Черноморского флота на территории Украины». Сурков призывает не допустить на очередных президентских выборах 2015 года прозападных политиков и усилить кадровый дипломатический состав, в частности открыть наконец-то генеральное консульство России в Донецке. Копию этого письма отправляют и Рапопорту.

Про «Новороссию» в Запорожье, Одессе, Днепропетровске и Херсоне

Впрочем, еще до аннексии Крыма Рапопорт обсуждает и другие украинские регионы, которые планировалось присоединить к России или создать на их территориях квазигосударство «Новороссия» или народные республики. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Одесской или Днепропетровской областях. В частности, переписывается с хорошо известным российским православным деятелем Кириллом Фроловым.

«В понедельник в Киев прибывает представитель госдепа США. принципиально важно, чтобы он не встретился с Януковичем, а то опять все карты спутает, и его важно выставить грубым лоббистом майдана. Очень важно максимальное столкновение между Харьковом и «майдаунами», чтобы максимально затянуть Януковича, сжечь все мосты», – пишет Фролов 22 февраля 2014 года. В этот день бывший украинский президент уже бежал в Харьков, затем в Крым, а потом и в Россию. Уже там он предположительно попросил Путина использовать в Украине российскую армию.

Атака на Донбасс: черновики выступлений, подзаконных актов и меморандумов

Довольно быстро темой переписок становится Донбасс, причем Рапопорт обсуждает его с людьми из Украины. Местные авторы пишут аналитику, составляют списки пророссийского актива. Так 7 апреля Донецке как партнеров рассматривают «народного губернатора» Павла Губарева, его жену Екатерину и его заместителя Павла Доню, руководителя «народного ополчения Донбасса» Михаила Чумаченко и народного мэра Мариуполя Дмитрия Кузьменко.

В Луганске же в актив заочно записали главу облсовета Валерия Голенко, депутата облсовета Арсена Клинчаева, а также членов «Луганской гвардии» Александра Харитонова и Германа Прокопива.

Часть из них, в частности, Клинчаев были на тот момент уже арестованы. Впрочем, судя по переписке Рапопорта, россияне занимались и помощью тем, кого украинские правоохранители задерживали как за сепаратизм, так и за насильственные преступления. В переписке встречаются списки задержанных и арестованных и указываются суммы залога за них. В этих списках есть и те сотрудники «Беркута», которых сегодня до сих пор судят за убийства на Майдане в 2014 году, в частности, Дмитрий Садовник и Павел Аброськин.

Последние 4 года многих пророссийских активистов в Украине защищает адвокат Валентин Рыбин, но, судя по переписке, этим занимались другие адвокаты, причем летом 2014 года российские кураторы заморозили им выплаты.

Параллельно с усиливающимся боевыми действиями Рапопорт готовит в Украине структуры под будущую «Новороссию». На его почте черновики выступлений, подзаконных актов и меморандумов. Активно обсуждается роль Олега Царева – убежавшего в Донецк, а затем и в Россию народного депутата от Партии регионов. Некоторое время он формально возглавлял «парламент новороссии».

«Политический процесс всё равно рано или поздно возобновится и эта ненависть юго-востока должна найти адекватное политическое представительство в каком-то движении. Такое движение может стать весьма эффективным рычагом долгосрочного влияния на внутреннюю политику Украины, независимо от того, насколько прочно удастся закрепиться нынешней власти. И вопрос той же федерализации всё равно можно будет поднять уже на новом этапе», – пишут аналитики сурковского управления уже 16 апреля 2014 года.

Общественники, которые должны были помогать

Влиять на ситуацию в Украине планировали не только через откровенно пророссийские фонды, но и через небольшие общественные организации по всей стране. В основном, в «списке Рапопорта» общественники социальной направленности – помощь больным, бездомным и бывшим заключенным.

«Их очень много, и они живут не столько за счет грантов ЕС и американцев, сколько за счет местных источников, поэтому «социальные инициативы» новой власти бьют по ним жестоко; Сюда же можно включить экологические организации и профсоюзы», – говорится в письме от 11 мая. Связи предлагают налаживать через местных журналистов и активистов.

Именно Рапопорту присылают списки делегатов для участия в объединении так называемых «ДНР» и «ЛНР». Мероприятие прошло 24 мая 2014 года, и туда ехали из Одессы, Харькова, Краматорска, Запорожья и даже Киева. 26 мая он отбирает «международных наблюдателей», которые за 20 тысяч евро готовы публично критиковать итоги выборов в Украине.

«На компенсационной основе», пишет собеседник Рапопорта. Некоторые из членов списка впоследствии выступали в провластных российских СМИ, некоторые действительно регистрировались наблюдателями на украинских выборах, например, Джимми Абрамссон и Марцин Домагала, а имена некоторых сегодня уже не найти.

Помощник Суркова судя по почтовому ящику контролировал даже визит ОБСЕ – в почте сканированная заявка сотрудников мониторинговой миссии на посещение Луганска, Счастья и Сватово.

19 июня Рапопорту советуют включить так называемые «ДНР» и «ЛНР» в Межпарламентскую ассамблею государств-участников сообщества «За демократию и прав народов».

«Та структура могла бы стать идеальным форматом для внедрения ДНР и ЛНР. Пока в качестве наблюдателей, например. Парламентский формат дает массу преимуществ и позволяет медийно выравнивать любой перекос», – пишет Рапопорту по всей видимости Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств (МИНГ) и бывший исполнительный секретарь-руководитель аппарата этой межпарламентской ассамблеи. Информации про нее в Интернете практически нет.

Тот же «Мартынов» предлагает Рапопорту развивать пацифистское движения в Украине – поддерживать общественные организации «солдатских матерей», сформировать зарубежные комитеты поддержки для уклонистов и даже создать сайт, где вести учет потерь украинской армии. Все для снижения боевого духа, пишет политтехнолог.

Звать в Россию побольше украинских студентов

Впрочем, одно из первых предложений, как идеологически связать Россию и оккупированный Донбасс – принимать на бюджетные места в российские ВУЗы и колледжи студентов восточной Украины.

«В целях поддержки соотечественников, прибывающих с территорий ЛНР и ДНР, а также беженцев, вынужденно покинувших территорию Юго-Востока Украины, которые, в силу сложившихся обстоятельств, лишены возможности получить высшее и среднее профессиональное образование, планируется выделить не менее 1500 мест в ВУЗах Российской Федерации, как лицам, являющимся соотечественниками, проживающими за рубежом, в рамках Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», – говорится в письме президенту Путину от Владислава Суркова.

По всей видимости автор счел эту идею настолько важной, что обратился к президенту лично. Впрочем, как сообщают российские СМИ, проект не увенчался полным успехом. Отдельных квот молодежь захваченных российскими боевиками районов Донбасса не получила, поступали вместе с другими студентами-соотечественниками из-за рубежа.

Десант КГБ из Приднестровья

Те, кто следят за войной с самого начала, помнят приднестровских кгбшников Владимира Атюнфеева и Андрея Пинчука. Оба появились на Донбассе в июне 2014 года. Из переписки становится известно, что их с самого начала отправляли в Донецк на год. Рапопорта просят через главу российской госкорпорации «Ростехнологии» (ныне «Ростех») Сергея Чемезова оформить обоим боевикам годичную командировку в Омск, якобы для работы в «Объединённой Двигателестроительной Корпорации». Отдельно просят выдать детям Атюнфеева российское гражданство.

Жалобы на Гиркина

Пишут Рапопорту и жалобы на боевиков. В конце июня казаки атамана Павла Дремова ограбили Виктора Коломийцева, директора Горской многопрофильной гимназии, назвав его наркоторговцем. Инцидент произошел в Лисичанске Луганской области. А в августе на Рапопорта перебросили жалобу российского представительства украинского предприятия «Мотор Сич», которое изготовляет двигатели для военной техники. Боевики «отжали» у них в Снежном 10 легковых автомобилей и грузовиков. В тот же день Рапопорту скинули приказ главы донецких боевиков Игоря Гиркина о насильственном отборе транспорта. Тема второго письма: «Отжим на летальном основании».

Жалуются и на Гиркина, советник которого подтвердил, что тот расстреливал людей. «Он со времен Киева не совсем адекватным считался (православный мракобес)», – пишет автор письма по имени «Олег Ногинский». И добавляет: «Может не стоит такие вещи на камеру говорить для иностранцев?»

Выдуманные митинги

Дошло и до отчетов о заказных акциях. С них Рапопорту присылают фото и видео. Такие митинги прошли 29 июля 2014 года в Херсоне, 4 августа 2014 года в Днепре, 6 августа 2014 года в Николаеве, а 27 сентября 2014 года под Херсоном. В разгар боевых действий немногочисленные участники выходили с призывами заниматься экономикой, а не войной, реформировать ЖКХ и поддерживать коренные народы Украины.

23 августа 2014 года фейковую акцию под названием «Стоп гражданской войне в Украине» «решили» провести даже в Варшаве. Ссылка на акцию в «Фейсбуке» сегодня ведет на страницу пророссийской партии Zmiana. В мае 2016 года ее лидера Матеуша Пискорского задержали спецслужбы Польши, а впоследствии выдвинули обвинения в работе на китайскую и российскую разведки против Польской Республики. В 2019 году его выпустили под залог в примерно 50 тысяч долларов.

«Эвакуация» родственников Плотницкого

Интересно, что в сентябре 2014 года отправляет в Россию своих родителей глава так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий – 16 сентября Рапопорта просят оформить им вид на жительство, а затем и гражданство. Вместе с ними просят еще за трех человек. Видимо, также родственников главы луганских боевиков.

Следит помощник Суркова и за украинским парламентом – ему присылают аналитику по двум важным законам «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

В день голосования 16 сентября 2014 года на почту приходит письмо с заголовком «принято». Эти законы так и не вступили в силу – точно так же, как и Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса, взятие границы под контроль и местные выборы на ныне неподконтрольных правительству территориях.

Бывший помощник Суркова ныне курирует изменения в российскую конституцию, которые позволят Владимиру Путину остаться во главе Российской Федерации. Их утверждение на референдуме состоится 1 июля 2020 года.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).