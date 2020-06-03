(Друкуємо мовою оригіналу)

Только 25% жителей России назвали Владимира Путина среди политиков, которым они доверяют.

Таким есть результат майского соцопроса российского «Левада-центра». Треть же россиян растерялись, когда их спросили о политиках, которым они доверяют, а 16% заявили, что не доверяют никому.

Что не нравится россиянам? Грозит ли власти Путина такое молчаливое недовольство населения России? И Как Кремль будет спасать свой рейтинг?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили социолог, эксперт Центра исследования России Михаил Савва и эксперт Национального института стратегических исследований (Днепр) Алексей Ижак (Їжак).

– Владимир Путин подержал предложение главы российского центризбиркома провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации 1 июля. Спешка провести это голосование и проседание доверия к Владимиру Путину – это связанные, с вашей точки зрения вещи?

Выбор сделан по принципу «чем раньше – тем лучше», потому что не очень понятно, что может произойти в настроении россиян за дополнительную неделю

Михаил Савва: Нет катастрофического падения рейтинга Путина, к сожалению.

Цифры, которые вы привели, – это результаты так называемой спонтанной методики опроса, когда человеку предлагают самому назвать фамилии тех, кому он доверяет. И тут действительно у Путина порядка 25%.

Но исследования, которые проводятся по традиционной методике, когда человека спрашивают: вы доверяете Путину – да или нет – по-прежнему показывают порядка 68% рейтинга доверия. Поэтому говорить о рейтинговой катастрофе, на мой взгляд, рано.

Однако, это всё равно является проблемой для Кремля. И явно кремлёвские политтехнологи торопятся с назначением дня голосования.

Обсуждалось два варианта – первое или восьмое июля. Выбор был сделан в пользу 1-го по принципу «чем раньше – тем лучше», потому что не очень понятно, что может произойти в настроении россиян даже за эту дополнительную неделю.

Это показывает, что российская власть не уверенна в результате, если провести голосование честно



Но здесь важнее, что это голосование будет проходить в течении семи дней и практически без правил. То есть оно создаёт огромное количество возможностей для фальсификации результатов.

Это очевидно показывает, что российская власть не уверенна в результате, если голосование провести честно, и она заранее создаёт условия для того, чтобы подкорректировать цифры.

– Вы согласны, что на данный момент, не смотря на поведение Владимира Путина во время коронавируса, на падение цен на нефть, уровень доверия к нему по прежнему сохраняется или цифры – преувеличены?

Алексей Ижак: В России агентство «Левада» оппозиционно до ВЦИОМ, который провластный. Они традиционно до выборов в 2018 году президентских делали опрос по открытой схеме.

Это фактически вопрос: за кого бы вы голосовали в ближайшее воскресенье, если выборы состоялись в этот день? И у Путина всегда был высокий рейтинг – больше 60%. Когда повысили пенсионный возраст, рейтинги начали быстро падать.

Тогда ВЦИОМ сделал ход конём – они придумали закрытый опрос, когда просто в лоб спрашивается: вы доверяете Путину или нет. Понятно, люди опасаются отвечать на такой вопрос прямо. С тех пор ВЦИОМ давал два типа рейтингов – один у них на первой странице сайта был, где сохранялся высокий рейтинг Путина по закрытому вопросу, и можно было в залежах сайта найти опрос, который они продолжали вести по открытой схеме.

Рейтинг Путина нельзя сказать, что упал прямо сейчас. Падение происходило постепенно. Пару месяцев назад, до коронавируса, до того, как был сделан вариант с обнулением сроков, там было 30-60%, сейчас 25%. Некоторые российские социологи говорят, что на самом деле ещё меньше по открытой схеме, но я не буду утверждать, хотя не исключаю, что действительно может быть ещё меньше, если спрашивать честно и люди отвечали бы без ощущения угрозы.

– С чем вы связываете такой разброс в ответах по закрытой и открытой схеме?

Алексей Ижак: С отсутствием выбора. Когда ограничивают выбор и говорят: есть только один человек, за которого вы можете голосовать, вы б проголосовали за него или нет, люди поддерживают какую-то минимальную стабильность. Хотя бы есть, что есть, потому что если «нету Путина, нет России» – когда-то сказал их спикер парламента Володин. Поэтому люди всё ещё выбирают стабильность и опасаются вопрошающего.

– На сегодня 33% россиян затрудняются ответить на вопрос, каким политикам вы доверяете. В январе их было всего 17%. С чем вы связываете количество таких ответов? Тут нет таких параллелей, как, допустим, в Украине перед выборами Владимира Зеленского –запрос на антисистемных политиков, разочарование в системе, в российской политической элите в целом?

Всё больше людей не рассматривают Путина в качестве лидера нации и в качестве кандидата в президенты. Эта цифра говорит о растущем страхе



Михаил Савва: На мой взгляд, эта цифра – каждый 3-й россиянин затрудняется с ответом – ещё более важна, чем цифра рейтинга Путина. Она показывает, что всё больше людей не рассматривают Путина в качестве лидера нации и в качестве кандидата в президенты. Эта цифра говорит о растущем страхе, когда человек в ходе опроса отвечает, что он затрудняется ответить, достаточно часто он просто боится сказать, что думает на самом деле. И это результат того, что за годы правления Путина политическое поле России было просто зачищено. Власть сознательно предпринимала огромные усилия, чтобы у Путина не было конкурентов, чтобы такие люди не возникали на политическом поле, не становились более известными и популярными.

– Почему подскочили именно эти цифры в апреле-мае?

Михаил Савва: Это связано с карантинными ограничениями, которые привели к серьёзным социальным последствиям для россиян. Например, председатель Федерации труда России сделал заявление, что реальное количество безработных в стране составляет 8 миллионов человек, и это в четыре раза больше, чем количество зарегистрированных безработных. То есть люди потеряли работу, соответственно – доходы, в результате отношение к власти поменялось. Это абсолютно закономерно, я ожидаю ещё большего роста относительной депревации – то есть чувства недовольства. Оно будет характерно не только для российских интеллектуалов, но и для людей, которых мы обычно называем широкими массами

Путин позиционируется как победитель короновируса



В ходе карантина пиар-стратегия Кремля сводится к нескольким базовым моментам. Любые позитивные новости озвучивает именно Путин: ни премьер-министр, ни кто-либо ещё. Это делается сознательно, чтобы в глазах россиян всё положительное было связанно именно с ним. В этой пиар-стратегии подчёркивается, что в России ситуация с эпидемией значительно лучше, чем в Европе и Америке, которые не справились с этой проблемой, а мы – посмотрите, какие молодцы. То есть Путин позиционируется как победитель короновируса.

Путин исчез в самом начале карантина, уехал в Валдайскую резиденцию, изолировался – это сразу же нанесло удар по его рейтингу

Исходя из этого можно сделать вывод, что в Путине не устраивает россиян. Он исчез в самом начале карантина, уехал в Валдайскую резиденцию, изолировался – это сразу же нанесло удар по его рейтингу. Падение было на несколько процентов, но очень быстрое, в результате чего Путина опять начали показывать и была выработана стратегия, которая сейчас вводится к его регулярным появлением онлайн перед публикой.

– 24 июня в Российской Федерации назначен парад в честь победы в Великой отечественной войне, как называют эти события в России. Спасёт ли это ситуацию? Как торжественное мероприятие может поднять уровень доверия к президенту, ведь не случайно эти два события связанны друг с другом – парад и голосование?

Это показывает, что нету единой палочки-выручалочки, чудесного средства, которое бы подняло рейтинги

Алексей Ижак: Эти два события не настолько были связанны, как ожидали многие эксперты – что в один день, который будет объявлен выходным, пройдёт и то, и другое. Оказалось, что нет. И это показывает, что нету единой палочки-выручалочки, чудесного средства, которое бы подняло рейтинги.

Путин выжидает, высматривает и ждёт. У него есть то, что называется чуйка, когда можно ожидать пика настроения. Поэтому не только парадом жив Кремль.

Пока что видно три месседжа и события, на которые возлагаются надежды: 11 мая уже был первый большой социальный пакет, он реально ощутимый, есть предположения, что перед парадом будет ещё один большой социальный пакет, потом будет парад, и одновременно Россия уже тестирует вакцину от коронавируса.

Возможно громогласное объявление, что Россия победила, первая создала такую вакцину, радуйтесь люди сейчас всех будем вакцинировать путём закапывания в нос. Совокупность этих факторов даёт надежду Кремлю, что они поднимут рейтинг до того уровня, когда не потребуется слишком больших и откровенных махинаций во время голосования.

Но если сейчас не использовать эти средства, которые одновременно будут включены, то вполне возможно, что потом уже просто будет поздно делать голосование, рейтинги будут неподъёмными и придётся идти на очень большие манипуляции.

– Если фальсификации будут масштабными и явными, проглотят ли россияне их?

Предполагаю, что масштаб фальсификаций будет выше, чем обычно

Михаил Савва: Я предполагаю, что масштаб фальсификаций будет выше, чем обычно. В ходе традиционных выборов в России властям удавалось изменить результаты голосования в пределах 10%. Новая методика даёт им возможность поднять этот показатель. От 15 до 20% они смогут корректировать результаты. Корректировать – то есть фальсифицировать.

В то же время в этом есть огромная опасность. На мой взгляд, лето является выгодным временем для проведения этого голосования, потому что летом гражданам очень трудно мобилизовываться на протесты. Скорее всего будет большое количество пойманных за руку чиновников на фальсификациях, однако летом очень трудно организовать массовые протестные акции и каким-то образом со стороны людей повлиять на ситуацию. Поэтому я жду локальных возмущений, протестных выступлений, которые вряд ли сложатся в единую протестную акцию по всей стране.

Режим Путина – это не диктатура. Диктатуры очень мало в современном мире. Это – авторитарный режим, который потихоньку сползает к неототалитаризму, а для него главное – информационный контроль над обществом. С этим у российской власти всё хорошо. Если во многих других отношениях российский режим – это режим имитации (ну там ракеты не летают в космос, танки не такие, как было заявлено, и так далее), но в части контроля за общественным мнением российская бюрократия по-прежнему очень эффективна.

Путин легитимен пока он может делать всё, что угодно

Алексей Ижак: Легитимность российской власти не держится просто на рейтинге, она не просто в том, чтобы честно получить 80%. Дело в том, что российская власть легитимна пока она может делать всё, что угодно. Путин легитимен пока он может делать всё, что угодно. Пока ему россияне прощают, что он дорисовывает 10, 20% и никто не выходит на улицы. В этом есть какой-то такая мистическая связь российского народа с российским руководством – холопы прощают своему барину эту массовую порку.

А начинается развал этой системы, когда нижние слои российского общества начинают ощущать какую-то глубинную несправедливость по отношению к себе. В России совершенно чётко ощущается, что основная масса населения – и с этим связанно в том числе падение рейтинга Путина и власти – начала ощущать, что между ними и руководством есть непреодолимая стена. Что Россия по сути распалась на сословия. Есть высшее сословие, которое живёт по одним законам, есть основная масса россиян, которая живёт по другим законам. И в какой-то момент если произойдёт то, что некоторые российские социологи прогнозируют, что в основная масса людей не из-за денег, а из-за ощущения глобальной несправедливости начнёт выходить на массовые протесты, тогда система начнёт рушиться. Тогда не будет важно, у Путина 20% или 30%.

Россия глобально недовольна, как идут переговоры

Что касается угроз передвинуть линию разграничения, что «ЛДНР» привели в полную готовность, это связанно с тем, что Россия глобально недовольна, как идут переговоры. Украина не идёт на ту схему, которая планировалась для украинского руководства год назад, что будут прямые переговоры с теми лидерами, которые там поставлены. Россия показала, что она крайне недовольна тем, как идут переговоры и тем, что Украина медлит с уступками по принятию той интерпретации Минских соглашений, которую предлагает Россия.

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