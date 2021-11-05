Реінтеграція окупованого Донбасу в Україну – скільки років і якою ціною?

Менше від 25 років дає на реінтеграцію окупованого Донбасу новопризначена міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Наскільки такі розрахунки є реалістичними? Адже «русский мир» довів захоплений Донбас до економічного колапсу, констатують у соцмережах працівники багатьох підприємств в ОРДЛО. Тому відновлення після звільнення може стати вкрай важким і тривалим. Водночас деякі експерти попереджають, що складність не лише у грошах. Якщо окупація затягнеться приміром ще на 10-20 років, в ОРДЛО сформуються покоління людей з промитими московською пропагандою мізками і орієнтацією на Росію. Інші опитані Донбас.Реалії фахівці, визнаючи масштаб проблеми, впевнені в її розв’язанні. Але наразі окупант робить усе не для реінтеграції, а дезінтеграції Донбасу, додають вони.

Верещук дає менше від 25 років

Новопризначена міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дає менше ніж 25 років на реінтеграцію окупованого Донбасу. Про це вона заявила, коли Верховна Рада призначала її на цю посаду.

«Якщо ми достукаємося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до внз, якщо вона бачитиме, що на неї тут чекає іпотека, робота, і вона захоче сюди приїхати... Це та молодь, яка ухвалює рішення, ми повинні за неї, за всіх людей боротися. І якщо ми ефективно працюватимемо, то, повірте, це не 25 років, це набагато менше».

Попередник Верещук на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозував раніше, що повноцінна реінтеграція регіону після звільнення займе як мінімум 25 років. Ірина Верещук повідомила, що наступного тижня планує відвідати Донбас і поспілкуватися з місцевими мешканцями.

Гіганти промисловості – на металобрухт

За понад сім років розв’язаної Росією війни окупована частина Донбасу доведена до економічного краху. Це констатують у соцмережах працівники багатьох підприємств ОРДЛО. Шахтарям, металургам, робітникам комунальної сфери місяцями затримують зарплати, підприємства ріжуть на металобрухт, ціни продукти першої необхідності б’ють рекорди, молодь тікає з регіону.

Декі приклади:

Завод «Донгормаш» у Донецьку, який був одним із найприбутковіших підприємств українського машинобудування до «русской весни» 2014 року, нині фактично став банкрутом.

Два металургійні гіганти на окупованій частині Донбасу – Єнакіївський металургійний завод і Алчевський металургійний комбінат – уже понад рік не відвантажують продукцію, робітникам затримують зарплати.

По пів року затримують зарплати працівникам «Стахановського заводу ферросплавів».

Зупинився «Луганськтепловоз» – російські власники підприємства відмовилися розвивати виробництво в Луганську і приватизували потужності, вивізши їх до Росії.

Ще один гігант промисловості окупованого Донбасу – хімзавод «Стирол» у Горлівці – до «русской весни» був найбільшим в Україні виробником міндобрив, мав до 3% світового експорту аміаку. Зараз частину цехів «Стиролу» демонтували і порізали на металобрухт. Робітникам ОРДО пропонують замість зарплат продуктові набори.

Такий же замінник заробленим грошам пропонують працівникам «Харцизького трубного заводу» – це підприємство теж агонізує.

Не краща ситуація і з вугільною промисловістю ОРДЛО. За понад сім років «русского мира» на окупованій частині Донеччини закрили понад 20 шахт.

Деякі металурги, гірники, робітники комунальної сфери ОРДЛО звертаються напряму до президента РФ Володимира Путіна, але Росія не рятує економіку нею ж окупованих територій.

Москва не зацікавлена у процвітанні Донбасу, зазначав Радіо Свобода донеччанин у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш. На його думку, Росія робить все, щоб в ОРДЛО жилося якнайгірше і люди виїжджали до Росії. Адже Росія переживає демографічну кризу та кризу робочих рук. А головне у кремлівських планах – держава-окупант зацікавлена у тому, щоб викачати максимум ресурсів окупованого Донбасу і в такому вигляді повернути цей знекровлений регіон Україні, зазначає Гармаш.

Відбувається і різке підвищення цін на продукти в ОРДЛО. Зокрема – на окупованій частині Донбасу ціни на картоплю б'ють рекорди. У десятих числах вересня нинішнього року картопля в окупованому Донецьку коштувала до 30 рублів (близько 11 гривень) за кілограм. Але минуло кілька тижнів і її ціна почала досягати на ринках 100 рублів (близько 37 гривень) за кілограм і вище. Це в кілька разів дорожче, ніж на підконтрольній уряду України частині Донбасу, ніж у Києві, ніж у сусідній Ростовській області Росії і навіть у Москві.

«Реінтеграція можлива, але Росія посилює дезінтеграцію»

Якою ж буде ціна реінтеграції в Україну регіону в такому становищі після окупації? Скільки вона може зайняти часу? Ще один донеччанин на переговорах у Тристоронній контактній групі Денис Казанський у коментарі Радіо Донбас.Реалії зазначив, що при всій складності завдання його можна вирішити.

«Дійсно, на окупованих територіях є суттєвий занепад інфраструктури тощо. Але після окупації він може бути поступово відновлений. У тому числі тут можуть посприяти і донорські організації і світове співтовариство в цілому. Головне питання тут – політична воля Росії завершити конфлікт на Донбасі. Якщо вона справді готова піти з української території, завершити війну, то повернення окупованого Донбасу буде цілком можливим. Адже ми живемо у ринковій економіці. Відповідно, якщо говорити про підприємства, що працюють на окупованих територіях, у всіх у них є законні українські власники. Тобто після завершення окупації вони повернуться туди і вирішуватимуть, що роботи з підприємствами далі? Як відновлювати виробництво? І наприклад зарплати на звільнених територіях будуть поступово підніматися до рівня зарплат по всій Україні», – каже Денис Казанський. Водночас він додає: наразі політична воля Росії та її дії – не завершувати конфлікт на Донбасі, а поширювати агресію. Не починати реінтеграцію ОРДЛО в Україну, а навпаки – посилювати дезінтеграцію.

Натомість Кремль стверджує, що Росія не є учасником «внутрішнього» конфлікту в Україні, а Київ не виконує «Мінські домовленості», ухиляючись від «діалогу з Донецьком та Луганськом». Україна звинувачує у невиконанні «Мінська» Москву.

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