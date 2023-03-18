Россиянки массово летят рожать в Аргентину, чтобы у детей было второе гражданство

В 2022 году в Аргентину въехали почти 22 тысячи россиян, почти половина из них – женщины на последних сроках беременности. Такие данные приводит Миграционная служба Аргентины. Правоохранители даже заподозрили, что за этим стоит какая-нибудь преступная организация. Однако все оказалось куда проще – россиянки прилетают, чтобы родить и получить для ребенка аргентинское гражданство. Донбас.Реалии (проект Украинской службы Радио Свобода) рассказывает, на какие уловки идут россияне, чтобы у их ребенка был еще один паспорт – кроме российского.

Хороший паспорт – паспорт не РФ?

Пока Россия всеми способами навязывает свое гражданство в других странах, а на оккупированных территориях Украины даже принуждают, многие россияне не слишком ценят свои родные паспорта.

В РФ разрешено двойное гражданство, и этим активно пользуются. Точное количество человек с двумя и больше паспортами неизвестно – большинство предпочитают это скрывать. Не заставил россиян стать откровеннее даже принятый в 2014 году закон, обязывающий уведомлять власти о новообретенном гражданстве или виде на жительство.

В 2015-м глава Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский заявил, что официально в стране около 1 млн человек с более чем одним гражданством, а неофициально – все 6 млн. Хотя в начале 2020 года в МВД РФ, которое стало заниматься миграцией после ликвидации ФМС, вдруг заявили, что зарегистрировали всего около 543 тысяч россиян с дополнительными паспортами.

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Так или иначе благодаря журналистским расследованиям, просачивающейся в СМИ и просто открытой информации известно, что обеспеченных россиян – чиновников, бизнесменов, олигархов и знаменитостей – в качестве запасной страны прельщают США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Израиль и островные государства.

О детях тоже не забывают. За границей их устраивают в престижные школы, университеты, помогают запустить бизнес или просто дают возможность жить в удовольствие – покупать дорогие вещи, развлекаться на вечеринках и люксовых курортах. Их официальный статус чаще всего неизвестен.

Но, очевидно, заполучить гражданство удается далеко не всем. Иначе бы после начала полномасштабного вторжения в Украину не пришлось бы возвращаться в Россию, например, сыну экс-президента и экс-премьера РФ Дмитрия Медведева Илье – из США.

Возможно, предвидя подобные проблемы или же просто желая решить все как можно раньше и проще, уже не один год россияне при деньгах стараются решить вопрос со вторым паспортом для своих детей еще до рождения. Здесь бесспорным лидером были те самые Штаты.

Привлекала россиян 14-я поправка к Конституции США, согласно которой все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство. Когда ребенку исполнится 21 год, он может помочь получить гражданство и родителям, а также братьям и сестрам – подав заявку на воссоединение семьи.

В 2018 году телеканал NBC даже зафиксировал всплеск числа родов россиянок в США, отметив, что сами женщины называют роды в штатах престижными и статусными. Цены за такой бэби-тур – в среднем 50 тыс. долл.

Но с мая 2021 года граждане РФ могут открыть визу в США только пройдя личное собеседование в другой стране, что сделало поездку значительно дороже и затруднительней. Кроме того, согласно обнародованным Госдепом США данным, процент отказов россиянам в визе категории В (по ней и едут рожать – ред.) по итогам 2022 года – годом полномасштабного вторжения в Украину – составил 26,18%. Все это заставило россиян искать другой способ обеспечить детям запасной паспорт.

Мнимый туризм

Подходящая страна, с меньшими требованиями и к тому же более скромными ценами на роды, нашлась – Аргентина. Рожденному в стране ребенку можно оформить гражданство на протяжении месяца, а в течение 2 лет его могут получить и родители. Кроме того, они сразу же после рождения ребенка могут оформить ВНЖ.

Паспорт Аргентины дает «безвиз» в 173 страны и – возможность претендовать на получение 10-летней визы в США. К тому же для въезда в страну не нужна ни виза, ни даже ПЦР-тест.

Да и «родильный тур» в Аргентину дешевле. Рожавшие в Аргентине россиянки на своих страничках в соцсетях называют финальную сумму около 4 тысяч долларов. Хотя можно родить и бесплатно в государственных клиниках, тогда цена будет только за оформление документов.

Россиянки в своих соцсетях умалчивают о том, почему летят рожать за границу и почему именно в Аргентину. Многие называют себя «людьми мира», людьми «вне политики», про войну открыто никто не говорит.

Например, одна из россиянок, которая собралась рожать в Буэнос-Айресе, София, в своем Instagram лишь восхищается красотами Москвы, сетует о сложном 2022-м, не называя причин перемен и сложных ситуаций в ее жизни. А вот Елена одна из немногих призналась – хотела рожать в США, но визу не дали.

«В ноябре мы планировали месячный отпуск и хотели совместить приятное с полезным. В итоге, в октябре в шенгене нам отказали, и на месяц мы остались в Турции, поняв, что ни шенген, ни американскую визу мы сделать не успеем», – пояснила россиянка в своем Instagram.​

Елена честно призналась, что рожает не в России, потому что их паспорт не дает возможности безвизовых поездок. О других причинах, если они и были, она умолчала.

Аргентина против

В перинатальные центры Аргентины прилетали из разных стран, однако массового наплыва россиян не было – до того, как РФ не вторглась в Украину. За 2022 год в Аргентину прилетели рожать 10,5 тысяч россиянок, сообщила Миграционная служба страны.

Однако, как отметила директор Миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно, после получения паспорта обратно улетели 7,5 тысяч. А это аргентинцев не устраивает. Власти страны приветствуют получение паспорта, но при условии, что человек останется здесь жить.

«Российские беременные женщины говорили нам, что их паспорт недействителен в мире, и поэтому им нужен аргентинский», – написала Флоренсия Кариньяно в своем twitter .

Первые заявления Миграционной службы Аргентины о том, что родильный туризм их не устраивает, появились в начале февраля. С тех пор попасть в страну беременным россиянкам стало несколько сложнее.

В сети появилось видео, как в аэропорту Буэнос-Айреса задерживают 20 беременных россиянок, которые якобы пытаются въехать в страну для родов и дальнейшего получения гражданства.

На одном из местных телеканалов директор Миграционной службы Аргентины рассказала, что особо пристальное внимание они уделяют женщинам на последних неделях беременности без обратного билета.

«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм», – пояснила Кариньяно.

Шумиха, которая началась из-за бэби-туров россиянок, привела к тому, что в Аргентине начали приостанавливать ВНЖ россиян, которые получили его после рождения ребенка, однако вернулись домой.

Вместе с тем, данных о том, что покинувшие Аргентину россияне лишились вида на жительства – нет. Да и задержанные ранее в аэропорту россиянки отсудили свое право на въезд в страну.

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