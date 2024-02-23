145 років тому в Києві народився Казимир Малевич. У чому секрет «Чорного квадрата»

Виповнюється 145 років із дня народження художника-авангардиста, теоретика мистецтва, основоположника супрематизму, автора однієї із найвідоміших картин ХХ століття «Чорний квадрат» – Казимира Малевича.

Малевич народився 23 лютого 1879 року у Києві у багатодітній родині.

Його батько, Северин Малевич, був представником збіднілого польського роду, а мати, на думку деяких дослідників, була українкою, але перед одруженням перейшла в католицизм, змінивши ім'я Людмила на Людовіка.

Хрестили Казимира Малевича у Київському римсько-католицькому костьолі (нині храм на Костьольній, 17).

Северин Малевич працював інженером на цукрових заводах. У зв'язку з цим родина часто переїжджала.

Ще в дитинстві Казимира Малевича зацікавила вишивка і народне декоративне мистецтво.

Свою першу серйозну картину «Місячна ніч» Малевич написав, коли жив у Конотопі на Сумщині.

Потім Казимира Малевич навчався у художній студії Миколи Пимоненка у Києві.

Деякі дослідники кажуть, що перші ескізи Малевича до «Чорного квадрата» могли бачити в 1910-х роках вишивальниці артілі села Вербівка (тепер Черкащина), якою керувала відома художниця Олександра Екстер.

Вперше супрематичні роботи Малевича були виставлені на виставці робіт цієї артілі у Москві в лютому 1915 року.

Казимир Малевич чи не єдиний художник того часу, який прямо відреагував на організоване сталінським режимом знищення українського селянства через «розкуркулення», колективізацію і Голодомор. Зокрема, створивши роботу, що на думку мистецтвознавців, ілюструвала народну примову тих часів: «Де серп і молот, там смерть і голод».

На цьому рисунку без назви зображені фігури без облич. На їхньому місці – серп, молот, хрест і труна.

За це, а також за великий вплив на мистецькі кола тогочасного СРСР і Європи, Казимира Малевича переслідувала радянська влада.

Творчість художника ніяк не вписувалася у рамки так званого «соціалістичного реалізму», а відтак йому не давали працювати, позбавили можливості виїздити за кордон, а врешті і заарештували і піддали катуванням.

Найвідомішим українським дослідником творчості Казимира Малевича є мистецтвознавець Дмитро Горбачов.

Радіо Свобода зібрало про художника маловідомі біографічні відомості, знайшло нові факти, зібрало спогади сучасників художника, коментарі провідних дослідників його творчості і мистецтвознавців.

Це дозволило по-новому подивитися на особистість великого супрематиста, відкрити його український вимір і простежити його вплив на світову культуру.

Про все це розповідає фільм Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат»: