«Незламні»: музичне послання українців у другу річницю початку повномасштабної війни

(Рубрика «Точка зору»)

Мирослава Макаревич

Два українських колективи – легендарний Національний ансамбль солістів «Київська Камерата», який щойно відзначив своє 30-річчя, та молодий оркестр Mriya, створений навесні 2022 року з музикантів, які знайшли прихисток у Німеччині – представлять на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну програму «Незламні».

Концерти пройдуть у знакових залах Німеччини, а саме у Берліні, Потсдамі та Лейпцигу.

У програмі концертів – шедеври класичної музики, а також твори сучасних українських композиторів, які були написані вже під час широкомасштабної війни.

Понад десять років триває агресія Росії проти України. Понад два роки триває повномасштабна війна. Понад два роки українці живуть під щоденними обстрілами, під постійною загрозою для життя. А для мільйонів українців два роки тому розпочалося життя у статусі шукачів тимчасового прихистку, у статусі біженців.

У таких умовах зберігати оптимізм, працювати, берегти, захищати та творити культуру – теж подвиг.

Два відомих українських музичних колективи – Національний ансамбль солістів «Київська Камерата» та оркестр Mriya – згуртувалися для промоції сучасної української академічної музики.

Катерина Супрун, автор проєкту, керівниця оркестру Mriya, переконана:

«Наш проєкт важливий, адже це зустріч двох колективів, які в різних складних умовах продовжують жити і нести українську культуру в світ. Оркестр Mriya, який відкриває українську музику у найкращих залах Німеччини, і легендарний колектив «Київська камерата» обʼєднують зусилля. Країна незламних не пропускає орди сучасних варварів найвищою ціною – боронячи цивілізований світ життями своїх громадян. Україна потребує підтримки та поваги. І це головний меседж, який несуть наші концерти «Незламні»

Культура — це вагома частина політики.

Передумовою для вторгнення в Україну, якщо відкинути всю маячню про нацистів, демілітаризацію та інші пропагандистські наративи держави-агресорки, було також і систематичне намагання присвоїти, «викрасти» українську культуру і історію, або ж витіснити її із світових майданчиків.

Про це варто нагадувати й собі, й міжнародним партнерам.

«24 лютого 2022 року сталася велика катастрофа, – ділиться думками Богдана Півненко, очільниця та солістка Національного ансамблю солістів «Київська Камерата». – Однак життя людей сповнене парадоксів. Жалива війна водночас відкрила можливість для промоції України, зокрема нашої культури.

Тепер усі знають, що є Україна, і що це окрема від Росії держава – найбільша країна Європи з тисячолітньою історією та величезним пластом культури. Ми на кожному своєму концерті за кордоном, які перетворюються часто на справжній діалог з публікою, транслюємо, що Україна – висококультурна країна з потужною композиторською школою.

Такі українські сучасні композитори, як Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Золтан Алмаші, Олександр Родін – вже знані та дуже добре сприймаються західною аудиторією. Широкий загал відкрив українську академічну музику й щиро вражений нашою потужною енергетикою».

Концерти Національного ансамблю солістів «Київська Камерата» та оркестрів «Мрія» відбудуться під орудою молодого відомого диригента Рока Фаргаса, який здобув освіту у Кембриджі, Royal Academy in London, і нині вчиться в університеті Ференца Ліста у Веймарі.

До речі, Рок Фаргас вперше приїжджав до Києва у листопаді 2023 року. За власним визнанням, щиро закохався у місто, в українську музику, в людей, передусім у музикантів «Київської камерати», з якими плідно працював і виступав. Диригент не злякався повітряних тривог та, як поділився в інтерв'ю українським медіа, надихнувся мужністю українців, частина з яких зі зброєю у руках захищає свою землю, а інша частина сумлінно працює у тилу.

24 лютого 2024 «Київська Камерата» та оркестр Mriya представлять концерт у серці Берліна, в церкві кайзера Вільгельма. І це має особливе символичне значення.

Цей храм до Другої світової війни був найвищою церквою Берліна. Під час повітряного бомбардування у листопаді 1943 року храм зазнав значних руйнувань. Від високої вежі лишилися руїни. Всередині цього храму є одна реліквія – ікона, написана вугіллям німецьким священником, якого під час Другої світової примусово мобілізували та який опинився в оточенні у сталінградському котлі. Людина, приречена на смерть, писала Мадонну з малюком як нагадування всім прийдешнім поколінням про справжні сенси життя, а не нав’язані божевіллям політичних злочинців. Бо війна точиться поруч, а всі кордони – ілюзорні.

Тому, мабуть, у цьому храмі особливо звучатиме написаний навесні 2022 року гімн-реквієм «Місто Марії» українського композитора Золтана Алмаші, присвячений драмі знищеного Росією українського Маріуполя.

За задумом Алмаші сама назва і присвята твору не дадуть світові забути про нинішню війну в Україні, в якій, без перебільшення, в черговий раз вирішується доля людства.

Мирослава Макаревич – пише про культуру понад 30 років, авторка книжки «Хто тримає культурний фронт України», яка у 2023 року перемогла у конкурсі Українського інституту книги

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