«Відсвяткувати перемогу хочу в рідному Криму»: журналіст, ексдепутат України Євген Лешан на війні

Крим.Реалії продовжують цикл матеріалів про кримчан, які взяли в руки зброю для захисту України в умовах воєнного вторгнення Росії. Мотивація для цього у кожного своя – від захисту своєї сім'ї до бажання «гнати окупантів до Москви». Український журналіст родом із Сімферополя, колишній народний депутат України Євген Лешан за два десятки років подолав шлях від прихильника Компартії до боротьби з її послідовниками на війні. Як колишній нардеп-комуніст став артилеристом Збройних сил України і тепер захищає Київ, розповідають Крим.Реалії.

46-річний український журналіст із Сімферополя Євген Лешан багато років живе в Києві, але продовжував стежити за подіями на рідному півострові. Після його захоплення Росією у 2014 році висвітлював російські воєнні злочини на півострові та інші наслідки агресії цієї країни. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищає Київ зі зброєю в руках.

Готуватися до повномасштабного військового нападу Росії на Україну Євген Лешан почав задовго до того, як це сталося. Одразу після російської окупації Криму в 2014 році він вирушив у військкомат і незабаром опинився у зоні бойових дій на Донбасі. Через рік повернувся до цивільного життя та у свою професію. Приєднався до редакцій кримських ЗМІ, які були змушені залишити півострів через політику Росії – був редактором сайту Чорноморської телерадіокомпанії, а потім кореспондентом «Центру журналістських розслідувань».

Журналіст продовжував військове навчання, закінчив офіцерські курси та в результаті приєднався до територіальної оборони Києва. Коли Росія розпочала масштабну військову атаку на Україну, залишив журналістику та взяв у руки зброю.

«Вчора журналісти – тепер артилеристи»

Напередодні російських бомбардувань українських міст 24 лютого Євген Лешан писав у фейсбуці, що він та інші побратими «готуються». А на повномасштабне вторгнення Росії в Україну коротко відреагував: «Ну що, до зброї!»

Його воєнні записки в соцмережах – це поєднання власних спостережень, аналітики та гумору. Себе та побратимів кримчанин називає «випускниками взводу «Інквізитори» Українського Легіону».

Про колег-журналістів, яких зустрів на війні, Євген Лешан говорить так: «Вчора журналісти – тепер артилеристи».

Про дембелі ніхто не думає – принаймні поки не побачимо на власні очі з Ай-Петрі, як навіки тануть вдалині Чорного моря останні кораблі Чорноморського флоту

Подробиць щодо своєї діяльності у територіальній обороні Києва Євген Лешан не розкриває, посилаючись на умови нормативних документів Міністерства оборони України.

«Можу лише сказати, що на власні очі спостерігаю і беру участь у поступовому перетворенні великої кількості злих громадянських людей на громадян озброєних, базово підготовлених і таких самих злих. Ворогу, якщо він зайде до Києва, буде несолодко. Але щось мені підказує, що ворог у Київ не зайде. Про дембелі ніхто не думає – принаймні поки не побачимо на власні очі з Ай-Петрі, як навіки тануть вдалині Чорного моря останні кораблі Чорноморського флоту», – каже він.

«Кожен з нас б'ється за те, що дуже любить»​

Бажання захищати свою Батьківщину зі зброєю прийшло у 2014 році, оскільки «було очевидним», що Росія не зупиниться на захопленні Криму та окупації Донбасу, розповів журналіст Крим.Реаліям.

«Пішов у військкомат, бо не хотів, щоб Росія окупувала наші землі та щоб Україна перетворилася на Росію. Тоді, в березні (2014 року – ред.), я побачив, як підло вона захопила мій Крим і на що його перетворила. Все, на що здатна Росія – це брехня і груба сила. З 2014 року вона щорічно ставала все гіршою пародією на саму себе, а окупований Крим і Донбас були для неї майданчиками для експериментів у створенні нової спотвореної російської реальності», – каже Євген Лешан.

Захист Києва в умовах повномасштабного нападу Росії на Україну – «захист того, що дуже любиш», пояснює він свою мотивацію.

Кожен із нас б'ється за те, що дуже любить. Це не абстракція, це дуже конкретні речі

«Сьогодні, коли ми б'ємось за Україну, кожен із нас б'ється за те, що дуже любить. Це не абстракція, це дуже конкретні речі. І там, куди дотяглися окупанти, всі вже усвідомили: Росія знищуватиме все, що ми любимо, якщо не фізично, то духовно. Тому залишатися осторонь не вийде. Кожен повинен зробити свій внесок у цю боротьбу та захист того, що він любить. Особисто я хочу захистити свою сім'ю, свій Київ та свою свободу. І відсвяткувати перемогу я хочу в рідному Криму. Вірю, що так і буде рано чи пізно», – сказав він Крим.Реалії.

«Вже треба готуватися до наступної війни»

Понад 20 років тому Євген Лешан був прихильником Компартії та представляв її у Верховній Раді України, будучи народним депутатом. Тепер він захищає своє місто і країну зі зброєю в руках від послідовників комуністичного режиму, які очолюють Росію. Зараз Євген Лешан визнає, що в юності вибрав «неправильну компанію для боротьби за справедливість» і каже, що вже давно позбувся колишніх ілюзій.

«Життя сприяє порятунку від ілюзій. Компартія мала дефіцит молодих кадрів, і тому на мене покладалися певні очікування. Але вже в ті часи на тлі проросійського фанатизму КПУ я вважав Росію імперіалістичною державою і не бачив сенсу у возз'єднанні з нею. У результаті я зрозумів, що жодною боротьбою за справедливість у Компартії не пахне, втратив всі зобов'язання перед нею і припинив усі відносини з нею. Але своїх лівих поглядів я не зрадив. І я такий не один, хто сьогодні бере до рук зброю. Як бачите, ми продовжуємо свою боротьбу за справедливість, але тепер правильно вибираємо бік», – каже журналіст.

Війна Росії проти України буде остаточно завершена не лише після повернення Криму та Донбасу під контроль Києва, а після розпаду Росії, «яка є небезпечною для всіх сусідів, бо такий сенс її існування – агресія та насильство», вважає Євген Лешан. Якщо цього не станеться, громадянам України слід готуватися до наступного нападу Росії, вважає він.

Журналіст припускає, що Росію «можна поставити на коліна санкціями», але у ймовірність «нового Нюрнберга» щодо представників нинішнього російського режиму він не вірить, «якщо Москва не лежатиме в руїнах».

Раніше Крим.Реалії розповідали про те, як на війну з Росією вирушили фотограф із Криму, експолітв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, активіст із Феодосії, багатодітний батько Сергій Мокренюк та колишній кримський підприємець, розвідник, творець батальйону «Крим» Іса Акаєв та інженер, правозахисник Олександр Сєдов, активіст, ветеран ООС Вельдар Шукурджієв, експолітв'язень Росії, колишній діджей із Криму Ігор Мовенко та політолог із Сімферополя Арсен Жумаділов.