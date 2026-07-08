«Б’ють АЗС». Де в Україні є таємні заправки і бензин по годинах

Понад півтори сотні атак на автозаправні станції України упродовж місяця здійснили війська РФ, порахували експерти. Їхня географія охоплює цілу низку регіонів. І хоча експерти кажуть, що удари по заправках – проблема поки що локальна. Кількість пошкоджених або знищених АЗС постійно зростає.

Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) зауважує, зокрема, що з п’ятого липня російська армія почала системно знищувати ізюмські АЗС, що на Харківщині.

Ізюм, власне, останній відносно безпечний населений пункт Харківської області перед заїздом до вже фронтової Донецької області. Донедавна місто залишалося «острівцем цивілізації» на прифронтовому воєнному Донбасі.

П’ятого липня внаслідок атаки російської армії по АЗС в Ізюмі загинула одна людина, троє жінок ули поранені. Ізюмська АЗС була популярним піт-стопом у місті.

Сергій, сторож ресторанчика навпроти знищеної АЗС, упевнений, що це помста за удари ЗСУ по російських НПЗ – паливна війна. Бити по заправках почали кілька тижнів тому.

«Це перший приліт був пів місяця тому. Ось вікна вилетіли. І я так думаю, що цілилися туди», – каже він.

Через пів дня в Ізюмі пролунали ще кілька вибухів, і на карті знищених АЗС з'явилася ще одна точка, якій не допомогли ні мішки з піском, ні антидронові сітки. « Вони проти «шахедів» не допомагають. Нічого не допоможе . Це самі військові казали – це від FPV допоможе», – кажуть місцеві жителі.

Одразу після нальотів у 20-тисячному місті превентивно зачинилися всі заправки. Тут упевнені: взаємні удари по паливній галузі не припиняться.

В ізюмських пабліках людей закликають не заправлятися зайвий раз на місцевих АЗС, уникати тривалих перекусів чи якихось робочих зустрічей, оскільки «всі заправки противник позначив як планові цілі».

Ізюм – далеко не перше місто, в якому російська армія знищує АЗС. За останні два тижні в Харківській області були атаковані понад 20 АЗС. На в'їзді до Харкова одну із заправних станцій знищили напередодні вранці.

« Вони зараз скрізь заправки б'ють, щоб бензину не було, щоб нічим було заправляти машини . Я особисто бачила невеликий літачок. Дрон, чи як він там називається», — розповідає місцева жителька.

Найболючіше удари по АЗС відчуваються у невеликих населених пунктах. У Богодухові під Харковом знищені всі заправки. Така ж ситуація в Нікополі Дніпропетровської області та Тростянці на Сумщині. З'явилася інформація, що знищені всі АЗС на трасі Дніпро–Харків. Водіям рекомендували заправлятися у містах.

Якщо заправка не знищена повністю, її досить швидко відновлюють, і вона продовжує працювати. Зйомка на таких об'єктах – справа доволі нервова: люди бояться, що їхню заправку обстріляють після відеофіксації. При спробі домовитися про зйомку на одній із таких заправок місцеві жителі, побачивши кореспондента з камерою, викликали поліцію.

Люди, бізнес і місцева влада намагаються якось організувати видачу бензину. У більшості випадків це схеми «для своїх», тому «чужинців» у них не втаємничують. Десь бензин продають суворо по годинах, наприклад, з першої до другої. Десь пускають на заправку по одній машині. Десь заправні пункти роблять непомітними, майже підпільними.

Паливні експерти запевняють, що АЗС та влада шукають рішення, як убезпечити свої об'єкти, але чітких відповідей немає, хоча йдеться про сотні об'єктів у невеликих містечках.

« Тут одне рішення може бути – ці дрони, їх треба збивати . Ти можеш укріпити, але ти ж саркофаг не поставиш над заправкою, – каже директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. – Я думаю, що просто йдеться про те, що споживачам доведеться далі їхати за цим пальним. І робити якийсь запас. Тому що об'єктивно… говорять там про пересувні заправки і так далі. Проблема в тому, що й за бензовозами йде справжнє полювання. Водії не хочуть їхати в небезпечні та віддалені, наближені до фронту регіони».

Саме тому наша знімальна група превентивно заправила автомобіль ще під Харковом. На незвично порожній АЗС, де раніше завжди вирувало життя.

Паливні експерти кажуть, що удари по заправках – проблема поки що локальна. В Україні налічується близько 5,5 тисячі заправок, близько 170 – пошкоджені або знищені. Але ця кількість постійно зростає.