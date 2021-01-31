У Росії понад 3,8 тисячі осіб затримано на акціях на підтримку Навального

По всій Росії на акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального затримали 3 614 осіб, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Щонайменше 35 з них побиті, повідомляє «ОВС-Інфо» станом на 16:40 (17:40 за московським часом, – ред.) найбільше затриманих в Москві – понад тисяча, в Санкт-Петербурзі – понад 700, в Красноярську -–194.

Затримували людей також у Владивостоці, Пермі, Новокузнецьку, Самарі, Твері, Уфі, Іркутську, Сочі, Нижньому Новгороді, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську, Магнітогорську, Челябінську, Тюмені та інших містах. Силовики діють жорстко, серед затриманих є підлітки, літні люди, журналісти і представники регіональних штабів Навального. При цьому учасники акцій і журналісти говорять, що людей затримують просто так, без пояснення причин.

За даними «ОВС-Інфо», є випадки застосування насильства: зокрема, щодо Богдана Степанова в Єкатеринбурзі, Івана Корнєва – в Сочі (в відділі поліції затриманих не знімають наручники), Ольги Елсакової – в Архангельську (їй потрібно було викликати «швидку» ), Катерини Філіпенко – в Магнітогорську, Антона Черепова і Леоніда Шайдурова – в Санкт-Петербурзі.

У Курську до початку ходи підлітків забирали «для профілактичної бесіди», а силовики були в цивільному одязі. У Твері затримали 12-річного по дорозі з магазину. За словами матері, у нього відібрали телефон. У Москві затримали в тому числі двох літніх жінок – Оксану Цібекову і Галину Золін. «ОВС-Інфо» вони розповіли, що їхали до онуків. Правоохоронці доставили жінок в лінійний відділ поліції на станції метро «Пушкінська.

«Дихати не можу, хлопці!» – в Челябінську поліція душить затриманого:

У Єкатеринбурзі, Пермі, Самарі і Владивостоці до затриманих не пускають адвокатів від «Апології протесту». Адвокати кажуть, що у Владивостоці до затриманих вони не мають доступу, повністю закриті всі входи на територію відділу поліції. Повідомляється також про порушення. Так, в Тюмені в відділі поліції №6 з порушенням правил проводиться особистий огляд затриманих, у них знімають відбитки пальців, забороняють телефонувати.

У Пермі під час затримання співробітник поліції стрибнув на груди Андрію Верьовкіну. Його і ще кількох людей доставили до відділу поліції №7. У Магнітогорську до затриманих застосували силу, одному розбили телефон, їм закидають відразу дві адміністративні статті.

У київському відділі поліції №8 у затриманих відібрали телефони. Людей тримають вже більше трьох годин. Серед затриманих є один неповнолітній. У Челябінську затриманих, яких доставили у відділ поліції №4, били під час затримання, їм не викликають швидку допомогу. На затриманих оформляють протоколи за статтею про участь в акції, яка перешкодила роботі інфраструктури, передає «ВВС-Інфо».

Телеканал «Настоящее время» 31 січня з 9:00 веде пряму трансляцію протестів в російських містах, а також обговорює ситуацію впрямому ефірі з експертами і політиками: